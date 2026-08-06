«C’est ce que les gens ne comprennent pas», Chicharito défend Cristiano Ronaldo face aux critiques sur son arrogance

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Javier « Chicharito » Hernandez a livré un témoignage à contre-courant sur la personnalité de la star portugaise. L’attaquant mexicain estime que la réputation d’arrogance qui colle à la peau du quintuple Ballon d’Or masque avant tout une obsession de la performance et de la compétition.

Longtemps présenté comme un joueur au caractère affirmé, Cristiano Ronaldo continue de diviser les observateurs. Mais pour Javier « Chicharito » Hernandez, qui a partagé le vestiaire du Portugais au Real Madrid, cette image est largement éloignée de la réalité. Invité de l’émission Rio Ferdinand Presents, l’ancien international mexicain est revenu sur les qualités mentales de l’actuel attaquant d’Al-Nassr. Selon lui, l’assurance affichée par Ronaldo n’a jamais été le signe d’une quelconque arrogance, mais l’expression d’une confiance forgée par un esprit de compétition hors du commun.

« Je ne l’ai jamais considéré comme arrogant. C’est une idée reçue », a affirmé Hernandez. « Cristiano a toujours été un compétiteur. Il ressent constamment le besoin de se mesurer aux autres. Lorsqu’on lui demande s’il pense être le meilleur, il répond oui, parce qu’il croit en ses capacités. » L’ancien buteur de Manchester United a également insisté sur l’exigence permanente qui anime son ancien coéquipier. À ses yeux, Cristiano Ronaldo ne relâche jamais ses efforts et vit chaque journée avec le même objectif : repousser ses limites et faire mentir ceux qui doutent de lui. « Il n’y a jamais de pause. Son état d’esprit est constamment tourné vers la performance. Pour atteindre le plus haut niveau et y rester, il faut être prêt à supporter cette pression à chaque instant », a-t-il expliqué.

Les deux hommes ne se sont pas croisés à Manchester United, le Mexicain ayant rejoint les Red Devils en 2010, un an après le départ de Ronaldo vers le Real Madrid. En revanche, ils ont évolué ensemble sous les couleurs madrilènes lors du prêt de Chicharito au cours de la saison 2014-2015. Auteur de 451 buts en 438 rencontres avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo demeure le meilleur buteur de l’histoire du club espagnol. Son passage dans la capitale espagnole a également été marqué par quatre sacres en Ligue des champions et de nombreux trophées individuels, consolidant son statut parmi les plus grands joueurs de tous les temps.