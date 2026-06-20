Pays-Bas 1-0 Suède : Brobbey lance les Pays-Bas
Brian Brobbey marque dès la 5e minute pour les Pays-Bas face à la Suède et fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 1-0. L’attaquant néerlandais ouvre le score très tôt dans ce match, sur une action conclue après une passe de Cody Gakpo. Le but n’est pas inscrit sur penalty et ne résulte pas d’un but contre son camp.
Cette ouverture du score donne immédiatement l’avantage aux Pays-Bas, alors que la Suède se retrouve menée après seulement cinq minutes de jeu. À 1-0, le scénario change rapidement pour les deux équipes, avec une sélection néerlandaise désormais devant au score et une équipe suédoise contrainte de courir après l’égalisation. Aucun autre élément confirmé ne vient modifier ce rapport au tableau d’affichage.
Ce but intervient dans une rencontre de la Phase de groupes, au sein du Groupe F, disputée au NRG Stadium. Les Pays-Bas prennent donc les devants contre la Suède dans ce début de match, grâce à Brian Brobbey, servi par Cody Gakpo. Le score confirmé après cette réalisation est de 1-0.
- 5'⚽But - B. Brobbey1-0Pays-Bas · Passe : C. Gakpo
- 51'⚽But - V. van Dijk1-0Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
- 57'⚽But - K. Nakamura1-1Japon · Passe : T. Kubo
- 61'Carton jaune - C. SummervillePays-Bas, 61e
- 64'⚽But - C. Summerville2-1Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
- 66'↑↓Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)Japon, 66e
- 70'↑↓Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)Pays-Bas, 70e
- 70'↑↓Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 70e
- 70'↑↓Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 70e
- 75'↑↓Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)Japon, 75e
- 75'↑↓Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)Japon, 75e
- 75'↑↓Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 75e
- 81'↑↓Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)Pays-Bas, 81e
- 83'Carton jaune - M. DepayPays-Bas, 83e
- 84'↑↓Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)Japon, 84e
- 85'↑↓Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)Pays-Bas, 85e
- 88'⚽But - D. Kamada2-2Japon · Passe : K. Ogawa
- 90+1'Carton jaune - M. van de VenPays-Bas, 90+1e
- 89'⚽But - K. Ogawa2-2Japon
- 1 Bart Verbruggen Gardien
- 22 Denzel Dumfries Défenseur
- 6 Jan Paul van Hecke Défenseur
- 4 Virgil van Dijk Défenseur
- 15 Micky van de Ven Défenseur
- 8 Ryan Gravenberch Milieu
- 21 Frenkie de Jong Milieu
- 14 Tijjani Reijnders Milieu
- 24 Crysencio Summerville Attaquant
- 18 Donyell Malen Attaquant
- 11 Cody Gakpo Attaquant
- 23 Mark Flekken
- 13 Robin Roefs
- 25 Jorrel Hato
- 2 Lutsharel Geertruida
- 12 Mats Wieffer
- 5 Nathan Aké
- 16 Guus Til
- 3 Marten de Roon
- 7 Justin Kluivert
- 26 Quinten Timber
- 20 Teun Koopmeiners
- 19 Brian Brobbey
- 10 Memphis Depay
- 9 Wout Weghorst
- 17 Noa Lang
- 1 Zion Suzuki Gardien
- 16 Tsuyoshi Watanabe Défenseur
- 3 Shogo Taniguchi Défenseur
- 21 Hiroki Itō Défenseur
- 10 Ritsu Doan Milieu
- 24 Kaishu Sano Milieu
- 15 Daichi Kamada Milieu
- 13 Keito Nakamura Milieu
- 8 Takefusa Kubo Attaquant
- 11 Daizen Maeda Attaquant
- 18 Ayase Ueda Attaquant
- 12 Keisuke Osako
- 23 Tomoki Hayakawa
- 20 Ayumu Seko
- 4 Ko Itakura
- 25 Junnosuke Suzuki
- 2 Yukinari Sugawara
- 22 Takehiro Tomiyasu
- 5 Yuto Nagatomo
- 7 Ao Tanaka
- 17 Yuito Suzuki
- 14 Junya Ito
- 9 Keisuke Goto
- 19 Koki Ogawa
- 26 Kento Shiogai
- 6 Shuto Machino
- Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1
- Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4
- Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30%
- Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1
- Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5
- Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0
- Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182
- Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83%
- xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18
- Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)
- Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s)
- Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s)
- Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Zion Suzuki (Japon) : note 6.6, 2 arret(s)
- Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.3
- Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup)
- 7'⚽But - Y. Ayari1-0Suède
- 30'⚽But - A. Isak2-0Suède · Passe : V. Gyokeres
- 43'⚽But - O. Rekik2-1Tunisie · Passe : H. Mejbri
- 54'Carton jaune - R. KhediraTunisie, 54e
- 59'⚽But - V. Gyokeres3-1Suède · Passe : A. Isak
- 65'↑↓Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud)Suède, 65e
- 65'↑↓Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall)Suède, 65e
- 72'↑↓Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti)Tunisie, 72e
- 72'↑↓Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj)Tunisie, 72e
- 72'↑↓Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri)Tunisie, 72e
- 83'↑↓Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi)Tunisie, 83e
- 83'↑↓Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat)Tunisie, 83e
- 84'↑↓Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg)Suède, 84e
- 84'⚽But - M. Svanberg4-1Suède · Passe : A. Isak
- 90+1'↑↓Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga)Suède, 90+1e
- 90+1'↑↓Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson)Suède, 90+1e
- 90+6'⚽But - Y. Ayari5-1Suède · Passe : L. Bergvall
- 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien
- 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur
- 4 Isak Hien Défenseur
- 3 Victor Lindelöf Défenseur
- 16 Jesper Karlström Milieu
- 21 Alexander Bernhardsson Milieu
- 10 Benjamin Nygren Milieu
- 18 Yasin Ayari Milieu
- 5 Gabriel Gudmundsson Milieu
- 17 Viktor Gyökeres Attaquant
- 9 Alexander Isak Attaquant
- 24 Elliot Stroud
- 7 Lucas Bergvall
- 1 Jacob Widell Zetterström
- 12 Viktor Johansson
- 14 Hjalmar Ekdal
- 20 Eric Smith
- 15 Carl Starfelt
- 8 Daniel Svensson
- 6 Herman Johansson
- 13 Ken Sema
- 19 Mattias Svanberg
- 22 Besfort Zeneli
- 26 Taha Abdi Ali
- 11 Anthony Elanga
- 25 Gustaf Nilsson
- 1 Abdelmouhib Chamakh Gardien
- 20 Yan Valery Défenseur
- 4 Omar Rekik Défenseur
- 3 Montassar Talbi Défenseur
- 21 Amine Ben Hmida Défenseur
- 2 Ali Abdi Défenseur
- 13 Rani Khedira Milieu
- 17 Ellyes Skhiri Milieu
- 10 Hannibal Mejbri Milieu
- 8 Elias Saad Attaquant
- 25 Anis Ben Slimane Attaquant
- 16 Aymen Dahmen
- 22 Sabri Ben Hessen
- 5 Adem Arous
- 6 Dylan Bronn
- 23 Moataz Nefati
- 24 Raed Chikhaoui
- 12 Mortadha Ben Ouanes
- 11 Ismael Gharbi
- 15 Mohamed Belhadj Mahmoud
- 26 Sebastian Tounekti
- 7 Elias Achouri
- 14 Khalil Ayari
- 18 Rayan Elloumi
- 9 Hazem Mastouri
- 19 Firas Chaouat
- Tirs cadres : Suède 7 / Tunisie 2
- Tirs : Suède 13 / Tunisie 6
- Possession : Suède 49% / Tunisie 51%
- Corners : Suède 4 / Tunisie 2
- Fautes : Suède 10 / Tunisie 8
- Cartons jaunes : Suède 0 / Tunisie 1
- Passes : Suède 353 / Tunisie 362
- Precision des passes : Suède 79% / Tunisie 79%
- xG : Suède 1.26 / Tunisie 0.20
- Alexander Isak (Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)
- Yasin Ayari (Suède) : note 8.3, 2 but(s)
- Viktor Gyökeres (Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Mattias Svanberg (Suède) : note 7.3, 1 but(s)
- Omar Rekik (Tunisie) : note 7.2, 1 but(s)
- Hannibal Mejbri (Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Lucas Bergvall (Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Gabriel Gudmundsson (Suède) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie (World Cup)
- 5'⚽But - B. Brobbey1-0Pays-Bas · Passe : C. Gakpo
- 1 Bart Verbruggen Gardien
- 22 Denzel Dumfries Défenseur
- 4 Virgil van Dijk Défenseur
- 6 Jan Paul van Hecke Défenseur
- 15 Micky van de Ven Défenseur
- 8 Ryan Gravenberch Milieu
- 21 Frenkie de Jong Milieu
- 14 Tijjani Reijnders Milieu
- 18 Donyell Malen Attaquant
- 19 Brian Brobbey Attaquant
- 11 Cody Gakpo Attaquant
- 23 Mark Flekken
- 13 Robin Roefs
- 25 Jorrel Hato
- 5 Nathan Aké
- 2 Lutsharel Geertruida
- 12 Mats Wieffer
- 16 Guus Til
- 7 Justin Kluivert
- 3 Marten de Roon
- 20 Teun Koopmeiners
- 24 Crysencio Summerville
- 10 Memphis Depay
- 17 Noa Lang
- 9 Wout Weghorst
- 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien
- 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur
- 4 Isak Hien Défenseur
- 3 Victor Lindelöf Défenseur
- 16 Jesper Karlström Milieu
- 21 Alexander Bernhardsson Milieu
- 10 Benjamin Nygren Milieu
- 18 Yasin Ayari Milieu
- 5 Gabriel Gudmundsson Milieu
- 17 Viktor Gyökeres Attaquant
- 9 Alexander Isak Attaquant
- 1 Jacob Widell Zetterström
- 12 Viktor Johansson
- 15 Carl Starfelt
- 14 Hjalmar Ekdal
- 20 Eric Smith
- 22 Besfort Zeneli
- 8 Daniel Svensson
- 24 Elliot Stroud
- 6 Herman Johansson
- 13 Ken Sema
- 7 Lucas Bergvall
- 19 Mattias Svanberg
- 26 Taha Abdi Ali
- 11 Anthony Elanga
- 25 Gustaf Nilsson
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 10/10/2017 Pays-Bas 2-0 Suède (World Cup - Qualification Europe)
- 06/09/2016 Suède 1-1 Pays-Bas (World Cup - Qualification Europe)
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
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|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Suède
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|Japon
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Pays-Bas
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Tunisie
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
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Commentaires