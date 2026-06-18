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Ouzbékistan 1-2 Colombie : Diaz donne l’avantage à la Colombie

Luis Díaz marque à la 65e minute pour la Colombie contre l’Ouzbékistan. Servi par Gustavo Puerta, l’attaquant colombien fait passer son équipe devant dans ce match de Coupe du monde 2026. Alors que le score était de 1-1, la Colombie mène désormais 1-2 après ce but qui donne l’avantage.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Ouzbékistan VS Colombie, le 18/06/2026 03:00, stade Estadio Azteca
Illustration editoriale generee par IA.
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Cette réalisation modifie immédiatement l’équilibre du match au tableau d’affichage. La Colombie se retrouve en position de défendre une avance d’un but, tandis que l’Ouzbékistan doit maintenant revenir au score pour éviter de rester derrière. Le scénario confirmé est clair, le but de Luis Díaz intervient après l’égalisation précédente et replace la Colombie en tête.

La rencontre se dispute dans le cadre de la Phase de groupes, au sein du Groupe K, sur la pelouse de l’Estadio Azteca. Avec ce but inscrit à la 65e minute, la Colombie prend l’avantage face à l’Ouzbékistan dans un match dont le score est désormais de 1-2.

Ouzbékistan
2e periode 69' Estadio Azteca
Colombie
18/06/2026 03:00 Groupe K
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'Carton jaune - J. MojicaColombie, 7e
  2. 34'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 34e
  3. 40'But - D. Munoz0-1Colombie · Passe : L. Diaz
  4. 46'Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)Ouzbékistan, 46e
  5. 46'Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)Ouzbékistan, 46e
  6. 60'But - A. Fayzullaev1-1Ouzbékistan
  7. 65'But - L. Diaz1-2Colombie · Passe : G. Puerta
Calendrier Groupe K
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Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
2e periode 69' Estadio Azteca
Colombie
Résumé à la pause
Groupe K
Portugal
A venir NRG Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Colombie
A venir Estadio Akron
RD Congo
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Portugal10101101
RD Congo10101101
Colombie00000000
Ouzbékistan00000000
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
04:29 Football : Ouzbékistan 1-2 Colombie : Diaz donne l’avantage à la Colombie
04:25 Football : Ouzbékistan 1-1 Colombie : Fayzullaev égalise pour l’Ouzbékistan
04:29 Ouzbékistan 1-2 Colombie : Diaz donne l’avantage à la Colombie