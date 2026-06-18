Image Celtiis
Image Celtiis

Ouzbékistan 1-1 Colombie : Fayzullaev égalise pour l’Ouzbékistan

Abbosbek Fayzullaev marque à la 61e minute pour l’Ouzbékistan face à la Colombie et remet les deux équipes à hauteur, avec un score désormais fixé à 1-1. Menés 0-1 avant ce but, les Ouzbeks trouvent l’égalisation au retour de l’heure de jeu dans ce match de Coupe du monde 2026.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
0 vues
Illustration du match Ouzbékistan VS Colombie, le 18/06/2026 03:00, stade Estadio Azteca
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
Google News Commenter

Ce but change immédiatement la lecture de la rencontre. La Colombie n’a plus l’avantage au tableau d’affichage, tandis que l’Ouzbékistan revient dans une situation ouverte, sans avance pour l’une ou l’autre équipe. À 1-1, le scénario repart sur une base équilibrée, avec un résultat provisoire qui ne donne plus de marge à la formation colombienne.

La rencontre oppose l’Ouzbékistan à la Colombie dans la Phase de groupes, au sein du Groupe K. Elle se dispute à l’Estadio Azteca, où cette égalisation de Fayzullaev à la 61e minute devient le fait confirmé du moment. Le score après le but est 1-1 entre les deux sélections.

Ouzbékistan
2e periode 64' Estadio Azteca
Colombie
18/06/2026 03:00 Groupe K
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'Carton jaune - J. MojicaColombie, 7e
  2. 34'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 34e
  3. 40'But - D. Munoz0-1Colombie · Passe : L. Diaz
  4. 46'Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)Ouzbékistan, 46e
  5. 46'Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)Ouzbékistan, 46e
  6. 60'But - A. Fayzullaev1-1Ouzbékistan
Calendrier Groupe K
Voir le Calendrier Complet
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
2e periode 64' Estadio Azteca
Colombie
Résumé à la pause
Groupe K
Portugal
A venir NRG Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Colombie
A venir Estadio Akron
RD Congo
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Portugal10101101
RD Congo10101101
Colombie00000000
Ouzbékistan00000000
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
04:25 Football : Ouzbékistan 1-1 Colombie : Fayzullaev égalise pour l’Ouzbékistan
04:15 Célébrité : Michel Drucker refuse de commenter l’affaire Patrick Bruel malgré son respect pour le chanteur
04:25 Ouzbékistan 1-1 Colombie : Fayzullaev égalise pour l’Ouzbékistan