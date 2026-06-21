Mondial 2026 : les onze de départ de l’Uruguay et du Cap-Vert

Au Hard Rock Stadium de Miami, l’Uruguay affronte le Cap-Vert dimanche 21 juin 2026 à 23h00 GMT+1, dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match oppose deux équipes qui restent sur un nul lors de leur premier match dans le groupe H – l’Uruguay avait fait 1-1 face à l’Arabie saoudite tandis que le Cap-Vert tenait l’Espagne en échec 0-0. Le résultat de cette rencontre pourrait s’avérer décisif pour la suite de la compétition dans ce groupe ouvert.

Le sélectionneur uruguayen Marcelo Bielsa a opté pour un 4-2-3-1 construit autour de son gardien vétéran Fernando Muslera. Ce dispositif associe une double sentinelle au milieu, composée de Manuel Ugarte et Rodrigo Bentancur, offrant un équilibre entre la récupération et la distribution du jeu. Offensivement, Federico Valverde, Agustín Canobbio et Maximiliano Araújo soutiennent l’attaquant Federico Viñas, positionné en pointe.

Du côté du Cap-Vert, l’entraîneur Pedro Leitao Brito aligne un 4-1-4-1 plus compact avec Vozinha dans les buts, protégé par une défense à quatre. Kevin Lenini assure le rôle du milieu récupérateur devant la ligne défensive, tandis que Jamiro Monteiro et Garry Rodrigues sont les fers de lance au cœur du milieu de terrain. Gilson Tavares est seul en pointe et devra peser sur la défense adverse pour faire la différence.

Ces choix tactiques traduisent des orientations différentes – l’Uruguay mise sur une animation offensive fluide en milieu de terrain, soutenue par la technique et la mobilité de Valverde et Araújo, tandis que le Cap-Vert privilégie un bloc organisé avec un schéma rigoureux pour gêner la création adverse et saisir ses opportunités par son unique avant-centre.

Lecture du onze d’Uruguay

La formation 4-2-3-1 de Marcelo Bielsa mise sur une défense à quatre avec Guillermo Varela et Juan Sanabria en latéraux, épaulés par les centraux Sebastián Cáceres et Mathías Olivera. En milieu, la double sentinelle Ugarte-Bentancur offre robustesse et contrôle face au Cap-Vert.

Plus haut, Federico Valverde bénéficie d’un rôle clé sur le côté droit, ses qualités de percussion et de créativité sont essentielles. Agustín Canobbio et Maximiliano Araújo complètent cette ligne offensive, chacun apportant du dynamisme sur les ailes. Federico Viñas est l’unique pointe, chargé de convertir les occasions.

Sur le banc, Bielsa dispose entre autres de Darwin Núñez et Nicolás de la Cruz, joueurs capables d’apporter une impulsion offensive en fin de match. La présence de Sergio Rochet en doublure de Muslera complète une charnière expérimentée.

Lecture du onze du Cap-Vert

Avec son 4-1-4-1, Pedro Leitao Brito bâtit une équipe disciplinée défensivement. La charnière est composée de Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral. En sentinelle, Kevin Lenini est l’élément stratégique pour couper les lignes et relancer proprement.

Le milieu à quatre, avec Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro et Garry Rodrigues, est ambitieux dans la construction mais aussi dans la récupération. Ces joueurs doivent soutenir Gilson Tavares, l’attaquant unique, qui aura la lourde tâche de transformer les rares occasions que peut offrir ce duel contre un adversaire de valeur.

Les remplaçants comme Jovane Cabral et Nuno Da Costa offrent des options offensives supplémentaires mais le XI de départ témoigne d’une volonté d’équilibre entre prudence et agressivité dans le pressing.

Ce face-à-face au sein du groupe H mettra en lumière la capacité des deux formations à imposer leur style. L’Uruguay cherchera la victoire pour faire oublier son entame mitigée alors que le Cap-Vert espère profiter de ce rendez-vous historique afin de poursuivre son parcours sans défaite et consolider ses chances de qualification.

Les onze de départ

Uruguay Système 4-2-3-1 Sélectionneur Marcelo Bielsa Titulaires 11 23 Fernando Muslera Gardien 13 Guillermo Varela Défenseur 3 Sebastián Cáceres Défenseur 16 Mathías Olivera Défenseur 25 Juan Sanabria Défenseur 5 Manuel Ugarte Milieu 6 Rodrigo Bentancur Milieu 14 Agustín Canobbio Milieu 8 Federico Valverde Milieu 20 Maximiliano Araújo Milieu 21 Federico Viñas Attaquant Remplaçants 13 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

2 José María Giménez

17 Matías Viña

24 Santiago Bueno

22 Joaquín Piquerez

7 Nicolás de la Cruz

11 Facundo Pellistri

18 Brian Rodríguez

15 Emiliano Martínez

9 Darwin Núñez

26 Rodrigo Zalazar

19 Rodrigo Aguirre Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 18 Telmo Arcanjo Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 11 Garry Rodrigues Milieu 9 Gilson Tavares Attaquant Remplaçants 15 12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

15 Laros Duarte

17 Willy Semedo

16 Yannick Semedo

26 Hélio Varela

14 Deroy Duarte

7 Jovane Cabral

21 Nuno Da Costa

19 Dailon Rocha Livramento

Uruguay Termine 2-2 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert Fil du match 5' Carton jaune - S. Lopes Cabral 20' Carton jaune - R. Bentancur 21' ⚽ But - K. Lenini 44' ⚽ But - M. Araujo 45+6' ⚽ But - A. Canobbio (passe M. Araujo) 46' ↑↓ Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte) 58' Carton jaune - M. Olivera 58' ↑↓ Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa) 58' ↑↓ Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela) 61' ⚽ But - H. Varela 68' VAR VAR - M. Araujo 70' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 70' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez) 71' ↑↓ Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte) 80' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo) 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 90+3' Carton jaune - D. Borges

Calendrier Groupe H Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Espagne - Cap-Vert Fiche match Espagne - Cap-Vert Espagne 0-0 0-0 Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - S. Lopes Cabral 61' ↑↓ Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo) 61' ↑↓ Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa) 61' ↑↓ Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte) 71' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino) 71' ↑↓ Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal) 76' ↑↓ Remplacement - S. Lopes Cabral (remplace Joao Paulo) 79' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace T. Arcanjo) 81' ↑↓ Remplacement - F. Torres (remplace D. Olmo) 87' ↑↓ Remplacement - Rodri (remplace N. Williams) 90+3' Carton jaune - Pedri Compositions Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 5 Marcos Llorente Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 8 Fabián Ruiz Milieu 16 Rodri Milieu 20 Pedri Milieu 7 Ferran Torres Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 9 Pablo Gavi Attaquant Remplaçants 15 1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

12 Pedro Porro

3 Alejandro Grimaldo

6 Mikel Merino

15 Alex Baena

18 Martín Zubimendi

10 Dani Olmo

17 Nico Williams

19 Lamine Yamal

11 Yéremy Pino

25 Victor Muñoz

26 Borja Iglesias Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 15 Laros Duarte Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 7 Jovane Cabral Milieu 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant Remplaçants 15 14 Deroy Duarte

17 Willy Semedo

21 Nuno Da Costa

12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

11 Garry Rodrigues

16 Yannick Semedo

18 Telmo Arcanjo

26 Hélio Varela

9 Gilson Tavares Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 7 / Cap-Vert 0

: Espagne 7 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 23 / Cap-Vert 3

: Espagne 23 / Cap-Vert 3 Possession : Espagne 74% / Cap-Vert 26%

: Espagne 74% / Cap-Vert 26% Corners : Espagne 8 / Cap-Vert 0

: Espagne 8 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 9 / Cap-Vert 1

: Espagne 9 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1

: Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 745 / Cap-Vert 256

: Espagne 745 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Espagne 92% / Cap-Vert 75%

: Espagne 92% / Cap-Vert 75% xG : Espagne 2.06 / Cap-Vert 0.04 Joueurs clés Vozinha (Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s)

(Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s) Pedri (Espagne) : note 8.9

(Espagne) : note 8.9 Rodri (Espagne) : note 8.3

(Espagne) : note 8.3 Diney Borges (Cap-Vert) : note 8.2

(Cap-Vert) : note 8.2 Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.9

(Espagne) : note 7.9 Marcos Llorente (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Marc Cucurella (Espagne) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne Termine 0-0 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Resume final Voir la fiche du match Arabie saoudite - Uruguay Fiche match Arabie saoudite - Uruguay Arabie saoudite 1-1 1-1 Uruguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 41' ⚽ But - A. Al Amri 1-0 44' Carton jaune - A. Al Amri 46' ↑↓ Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria) 46' ↑↓ Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio) 63' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari) 72' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 80' ⚽ But - M. Araujo 1-1 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 81' ↑↓ Remplacement - M. Abu Al Shamat (remplace N. Boushal) 90' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace R. Aguirre) 90+2' ↑↓ Remplacement - S. Abdulhamid (remplace A. Lajami) 90+3' ↑↓ Remplacement - M. Al Harbi (remplace A. Al Hamdan) 90+3' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace A. Hejji) Compositions Arabie saoudite Système 4-4-2 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 5 Hassan Altambakti Défenseur 24 Moteb Al-Harbi Défenseur 26 Mohammed Abu Al-Shamat Milieu 23 Mohamed Kanno Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 10 Salem Al-Dawsari Milieu 9 Firas Al-Buraikan Attaquant 7 Musab Al Juwayr Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Al-Kassar

1 Nawaf Al-Aqidi

3 Ali Lajami

25 Jehad Thakri

14 Hassan Kadesh

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

6 Nasser Al-Dawsari

16 Ziyad Aljohani

8 Ayman Yahya

18 Ala'a Al-Hejji

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

19 Abdullah Al-Hamdan

20 Sultan Mandash Uruguay Système 4-4-2 Sélectionneur Marcelo Bielsa Titulaires 11 23 Fernando Muslera Gardien 13 Guillermo Varela Défenseur 3 Sebastián Cáceres Défenseur 16 Mathías Olivera Défenseur 17 Matías Viña Défenseur 8 Federico Valverde Milieu 5 Manuel Ugarte Milieu 6 Rodrigo Bentancur Milieu 20 Maximiliano Araújo Milieu 21 Federico Viñas Attaquant 9 Darwin Núñez Attaquant Remplaçants 13 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

2 José María Giménez

25 Juan Sanabria

24 Santiago Bueno

22 Joaquín Piquerez

18 Brian Rodríguez

11 Facundo Pellistri

15 Emiliano Martínez

14 Agustín Canobbio

7 Nicolás de la Cruz

26 Rodrigo Zalazar

19 Rodrigo Aguirre Les chiffres du match Tirs cadres : Arabie saoudite 3 / Uruguay 3

: Arabie saoudite 3 / Uruguay 3 Tirs : Arabie saoudite 5 / Uruguay 9

: Arabie saoudite 5 / Uruguay 9 Possession : Arabie saoudite 37% / Uruguay 63%

: Arabie saoudite 37% / Uruguay 63% Corners : Arabie saoudite 4 / Uruguay 4

: Arabie saoudite 4 / Uruguay 4 Fautes : Arabie saoudite 5 / Uruguay 5

: Arabie saoudite 5 / Uruguay 5 Cartons jaunes : Arabie saoudite 1 / Uruguay 0

: Arabie saoudite 1 / Uruguay 0 Passes : Arabie saoudite 241 / Uruguay 400

: Arabie saoudite 241 / Uruguay 400 Precision des passes : Arabie saoudite 76% / Uruguay 88%

: Arabie saoudite 76% / Uruguay 88% xG : Arabie saoudite 0.93 / Uruguay 0.57 Joueurs clés Abdulelah Al-Amri (Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s)

(Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s) Fernando Muslera (Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s)

(Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s) Moteb Al-Harbi (Arabie saoudite) : note 7.2

(Arabie saoudite) : note 7.2 Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Mohamed Kanno (Arabie saoudite) : note 6.9

(Arabie saoudite) : note 6.9 Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 6.9

(Uruguay) : note 6.9 Saud Abdulhamid (Arabie saoudite) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 20/06/2018 Uruguay 1-0 Arabie saoudite (World Cup) Groupe H Arabie saoudite Termine 1-1 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay Resume final Voir la fiche du match Espagne - Arabie saoudite Fiche match Espagne - Arabie saoudite Espagne 4-0 4-0 Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 10' ⚽ But - Lamine Yamal (passe M. Oyarzabal) 21' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe A. Laporte) 24' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe D. Olmo) 30' Carton jaune - S. Al Dawsari 46' ↑↓ Remplacement - Lamine Yamal (remplace Y. Pino) 46' ↑↓ Remplacement - M. Oyarzabal (remplace F. Torres) 46' ↑↓ Remplacement - A. Al Khaibari (remplace M. Kanno) 46' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace A. Al Hamdan) 49' ⚽ But - H. Tambakti 60' Carton jaune - M. Kanno 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Amri (remplace A. Hejji) 60' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace M. Abu Al Shamat) 61' ↑↓ Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino) 61' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace N. Williams) 70' ↑↓ Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz) 90' ↑↓ Remplacement - N. Al Dawsari (remplace K. Al Ghannam) 90+2' VAR VAR - F. Torres Compositions Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 12 Pedro Porro Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 10 Dani Olmo Milieu 16 Rodri Milieu 20 Pedri Milieu 19 Lamine Yamal Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 15 Alex Baena Attaquant Remplaçants 15 7 Ferran Torres

11 Yéremy Pino

6 Mikel Merino

17 Nico Williams

1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

5 Marcos Llorente

3 Alejandro Grimaldo

8 Fabián Ruiz

9 Pablo Gavi

18 Martín Zubimendi

25 Víctor Muñoz

26 Borja Iglesias Arabie saoudite Système 5-4-1 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 3 Ali Lajami Défenseur 5 Hassan Altambakti Défenseur 24 Moteb Al-Harbi Défenseur 7 Musab Al Juwayr Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 6 Nasser Al-Dawsari Milieu 10 Salem Al-Dawsari Milieu 9 Firas Al-Buraikan Attaquant Remplaçants 15 23 Mohamed Kanno

19 Abdullah Al-Hamdan

26 Mohammed Abu Al-Shamat

18 Ala'a Al-Hejji

1 Nawaf Al-Aqidi

22 Ahmed Al-Kassar

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

14 Hassan Kadesh

25 Jehad Thakri

16 Ziyad Aljohani

8 Ayman Yahya

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

20 Sultan Mandash Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 8 / Arabie saoudite 1

: Espagne 8 / Arabie saoudite 1 Tirs : Espagne 21 / Arabie saoudite 3

: Espagne 21 / Arabie saoudite 3 Possession : Espagne 66% / Arabie saoudite 34%

: Espagne 66% / Arabie saoudite 34% Corners : Espagne 6 / Arabie saoudite 1

: Espagne 6 / Arabie saoudite 1 Fautes : Espagne 10 / Arabie saoudite 2

: Espagne 10 / Arabie saoudite 2 Cartons jaunes : Espagne 0 / Arabie saoudite 2

: Espagne 0 / Arabie saoudite 2 Passes : Espagne 693 / Arabie saoudite 365

: Espagne 693 / Arabie saoudite 365 Precision des passes : Espagne 92% / Arabie saoudite 80%

: Espagne 92% / Arabie saoudite 80% xG : Espagne 2.78 / Arabie saoudite 0.14 Joueurs clés Mikel Oyarzabal (Espagne) : note 9.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 9.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lamine Yamal (Espagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Espagne) : note 8.2, 1 but(s) Ferran Torres (Espagne) : note 7.9, 1 but(s)

(Espagne) : note 7.9, 1 but(s) Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) Pedro Porro (Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Dani Olmo (Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 6.7, 5 arret(s)

(Arabie saoudite) : note 6.7, 5 arret(s) Rodri (Espagne) : note 8.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 21/06/2026 Espagne 4-0 Arabie saoudite (World Cup) Groupe H Espagne Termine 4-0 Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Resume final Voir la fiche du match Uruguay - Cap-Vert Fiche match Uruguay - Cap-Vert Uruguay 2-2 2-2 Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 5' Carton jaune - S. Lopes Cabral 20' Carton jaune - R. Bentancur 21' ⚽ But - K. Lenini 44' ⚽ But - M. Araujo 45+6' ⚽ But - A. Canobbio (passe M. Araujo) 46' ↑↓ Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte) 58' Carton jaune - M. Olivera 58' ↑↓ Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa) 58' ↑↓ Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela) 61' ⚽ But - H. Varela 68' VAR VAR - M. Araujo 70' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 70' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez) 71' ↑↓ Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte) 80' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo) 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 90+3' Carton jaune - D. Borges Compositions Uruguay Système 4-1-4-1 Sélectionneur Marcelo Bielsa Titulaires 11 23 Fernando Muslera Gardien 13 Guillermo Varela Défenseur 3 Sebastián Cáceres Défenseur 16 Mathías Olivera Défenseur 25 Juan Sanabria Défenseur 5 Manuel Ugarte Milieu 14 Agustín Canobbio Milieu 6 Rodrigo Bentancur Milieu 8 Federico Valverde Milieu 20 Maximiliano Araújo Milieu 21 Federico Viñas Attaquant Remplaçants 13 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

2 José María Giménez

17 Matías Viña

24 Santiago Bueno

22 Joaquín Piquerez

7 Nicolás de la Cruz

11 Facundo Pellistri

18 Brian Rodríguez

15 Emiliano Martínez

9 Darwin Núñez

26 Rodrigo Zalazar

19 Rodrigo Aguirre Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 18 Telmo Arcanjo Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 11 Garry Rodrigues Milieu 9 Gilson Tavares Attaquant Remplaçants 15 14 Deroy Duarte

26 Hélio Varela

21 Nuno Da Costa

12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

15 Laros Duarte

17 Willy Semedo

16 Yannick Semedo

7 Jovane Cabral

19 Dailon Rocha Livramento Les chiffres du match Tirs cadres : Uruguay 2 / Cap-Vert 2

: Uruguay 2 / Cap-Vert 2 Tirs : Uruguay 16 / Cap-Vert 7

: Uruguay 16 / Cap-Vert 7 Possession : Uruguay 66% / Cap-Vert 34%

: Uruguay 66% / Cap-Vert 34% Corners : Uruguay 11 / Cap-Vert 3

: Uruguay 11 / Cap-Vert 3 Fautes : Uruguay 8 / Cap-Vert 4

: Uruguay 8 / Cap-Vert 4 Cartons jaunes : Uruguay 2 / Cap-Vert 1

: Uruguay 2 / Cap-Vert 1 Passes : Uruguay 494 / Cap-Vert 256

: Uruguay 494 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Uruguay 83% / Cap-Vert 74%

: Uruguay 83% / Cap-Vert 74% xG : Uruguay 2.28 / Cap-Vert 0.77 Joueurs clés Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Kevin Lenini (Cap-Vert) : note 7.7, 1 but(s)

(Cap-Vert) : note 7.7, 1 but(s) Agustín Canobbio (Uruguay) : note 7.3, 1 but(s)

(Uruguay) : note 7.3, 1 but(s) Hélio Varela (Cap-Vert) : note 7.2, 1 but(s)

(Cap-Vert) : note 7.2, 1 but(s) Federico Valverde (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Nicolás de la Cruz (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Pico (Cap-Vert) : note 7.2

(Cap-Vert) : note 7.2 Rodrigo Bentancur (Uruguay) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay Termine 2-2 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert Resume final Voir la fiche du match Cap-Vert - Arabie saoudite Fiche match Cap-Vert - Arabie saoudite Cap-Vert 01:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Cap-Vert A venir 01:00 NRG Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Espagne Fiche match Uruguay - Espagne Uruguay 01:00 A venir Espagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 01:00 Estadio Akron Espagne Espagne