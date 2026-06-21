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Mondial 2026 : les onze de départ de l’Uruguay et du Cap-Vert

Au Hard Rock Stadium de Miami, l’Uruguay affronte le Cap-Vert dimanche 21 juin 2026 à 23h00 GMT+1, dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match oppose deux équipes qui restent sur un nul lors de leur premier match dans le groupe H – l’Uruguay avait fait 1-1 face à l’Arabie saoudite tandis que le Cap-Vert tenait l’Espagne en échec 0-0. Le résultat de cette rencontre pourrait s’avérer décisif pour la suite de la compétition dans ce groupe ouvert.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Uruguay VS Cap-Vert, le 21/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Le sélectionneur uruguayen Marcelo Bielsa a opté pour un 4-2-3-1 construit autour de son gardien vétéran Fernando Muslera. Ce dispositif associe une double sentinelle au milieu, composée de Manuel Ugarte et Rodrigo Bentancur, offrant un équilibre entre la récupération et la distribution du jeu. Offensivement, Federico Valverde, Agustín Canobbio et Maximiliano Araújo soutiennent l’attaquant Federico Viñas, positionné en pointe.

Du côté du Cap-Vert, l’entraîneur Pedro Leitao Brito aligne un 4-1-4-1 plus compact avec Vozinha dans les buts, protégé par une défense à quatre. Kevin Lenini assure le rôle du milieu récupérateur devant la ligne défensive, tandis que Jamiro Monteiro et Garry Rodrigues sont les fers de lance au cœur du milieu de terrain. Gilson Tavares est seul en pointe et devra peser sur la défense adverse pour faire la différence.

Ces choix tactiques traduisent des orientations différentes – l’Uruguay mise sur une animation offensive fluide en milieu de terrain, soutenue par la technique et la mobilité de Valverde et Araújo, tandis que le Cap-Vert privilégie un bloc organisé avec un schéma rigoureux pour gêner la création adverse et saisir ses opportunités par son unique avant-centre.

Lecture du onze d’Uruguay

La formation 4-2-3-1 de Marcelo Bielsa mise sur une défense à quatre avec Guillermo Varela et Juan Sanabria en latéraux, épaulés par les centraux Sebastián Cáceres et Mathías Olivera. En milieu, la double sentinelle Ugarte-Bentancur offre robustesse et contrôle face au Cap-Vert.

Plus haut, Federico Valverde bénéficie d’un rôle clé sur le côté droit, ses qualités de percussion et de créativité sont essentielles. Agustín Canobbio et Maximiliano Araújo complètent cette ligne offensive, chacun apportant du dynamisme sur les ailes. Federico Viñas est l’unique pointe, chargé de convertir les occasions.

Sur le banc, Bielsa dispose entre autres de Darwin Núñez et Nicolás de la Cruz, joueurs capables d’apporter une impulsion offensive en fin de match. La présence de Sergio Rochet en doublure de Muslera complète une charnière expérimentée.

Lecture du onze du Cap-Vert

Avec son 4-1-4-1, Pedro Leitao Brito bâtit une équipe disciplinée défensivement. La charnière est composée de Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral. En sentinelle, Kevin Lenini est l’élément stratégique pour couper les lignes et relancer proprement.

Le milieu à quatre, avec Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro et Garry Rodrigues, est ambitieux dans la construction mais aussi dans la récupération. Ces joueurs doivent soutenir Gilson Tavares, l’attaquant unique, qui aura la lourde tâche de transformer les rares occasions que peut offrir ce duel contre un adversaire de valeur.

Les remplaçants comme Jovane Cabral et Nuno Da Costa offrent des options offensives supplémentaires mais le XI de départ témoigne d’une volonté d’équilibre entre prudence et agressivité dans le pressing.

Ce face-à-face au sein du groupe H mettra en lumière la capacité des deux formations à imposer leur style. L’Uruguay cherchera la victoire pour faire oublier son entame mitigée alors que le Cap-Vert espère profiter de ce rendez-vous historique afin de poursuivre son parcours sans défaite et consolider ses chances de qualification.

Les onze de départ

Uruguay
Système4-2-3-1SélectionneurMarcelo Bielsa
Titulaires11
  1. 23 Fernando Muslera Gardien
  2. 13 Guillermo Varela Défenseur
  3. 3 Sebastián Cáceres Défenseur
  4. 16 Mathías Olivera Défenseur
  5. 25 Juan Sanabria Défenseur
  6. 5 Manuel Ugarte Milieu
  7. 6 Rodrigo Bentancur Milieu
  8. 14 Agustín Canobbio Milieu
  9. 8 Federico Valverde Milieu
  10. 20 Maximiliano Araújo Milieu
  11. 21 Federico Viñas Attaquant
Remplaçants13
  • 12 Santiago Mele
  • 1 Sergio Rochet
  • 2 José María Giménez
  • 17 Matías Viña
  • 24 Santiago Bueno
  • 22 Joaquín Piquerez
  • 7 Nicolás de la Cruz
  • 11 Facundo Pellistri
  • 18 Brian Rodríguez
  • 15 Emiliano Martínez
  • 9 Darwin Núñez
  • 26 Rodrigo Zalazar
  • 19 Rodrigo Aguirre
Cap-Vert
Système4-1-4-1SélectionneurPedro Leitao Brito
Titulaires11
  1. 1 Vozinha Gardien
  2. 22 Steven Moreira Défenseur
  3. 4 Pico Défenseur
  4. 3 Diney Borges Défenseur
  5. 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur
  6. 6 Kevin Lenini Milieu
  7. 18 Telmo Arcanjo Milieu
  8. 20 Ryan Mendes Milieu
  9. 10 Jamiro Monteiro Milieu
  10. 11 Garry Rodrigues Milieu
  11. 9 Gilson Tavares Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Márcio Rosa
  • 23 CJ Dos Santos
  • 2 Stopira
  • 5 Logan Costa
  • 24 Wagner Pina
  • 25 Kelvin Pires
  • 8 João Paulo
  • 15 Laros Duarte
  • 17 Willy Semedo
  • 16 Yannick Semedo
  • 26 Hélio Varela
  • 14 Deroy Duarte
  • 7 Jovane Cabral
  • 21 Nuno Da Costa
  • 19 Dailon Rocha Livramento
Uruguay
Termine Hard Rock Stadium
Cap-Vert
21/06/2026 23:00 Groupe H
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 5'Carton jaune - S. Lopes CabralCap-Vert, 5e
  2. 20'Carton jaune - R. BentancurUruguay, 20e
  3. 21'But - K. LeniniCap-Vert, 21e
  4. 44'But - M. AraujoUruguay, 44e
  5. 45+6'But - A. Canobbio (passe M. Araujo)Uruguay, 45+6e
  6. 46'Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte)Cap-Vert, 46e
  7. 58'Carton jaune - M. OliveraUruguay, 58e
  8. 58'Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa)Cap-Vert, 58e
  9. 58'Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela)Cap-Vert, 58e
  10. 61'But - H. VarelaCap-Vert, 61e
  11. 68'VAR - M. AraujoUruguay, 68e
  12. 70'Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 70e
  13. 70'Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez)Uruguay, 70e
  14. 71'Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte)Cap-Vert, 71e
  15. 80'Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo)Cap-Vert, 80e
  16. 81'Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez)Uruguay, 81e
  17. 90+3'Carton jaune - D. BorgesCap-Vert, 90+3e
Calendrier Groupe H
Voir le Calendrier Complet
Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
Termine Hard Rock Stadium
Uruguay
Resume final
Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
Resume final
Groupe H
Uruguay
Termine Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Groupe H
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Espagne21104044
Uruguay20203302
Cap-Vert20202202
Arabie saoudite201115-41
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
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