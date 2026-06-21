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Mondial 2026 : l’Uruguay mène face au Cap-Vert à la pause (2-1)

Uruguay – Cap-Vert a atteint la pause au Mondial 2026, l'Uruguay mène face au Cap-Vert sur le score de 2-1.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Uruguay VS Cap-Vert, le 21/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Uruguay a eu le ballon avec 65% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 5 tirs contre 1 pour le Cap-Vert. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour l'Uruguay et 1 pour le Cap-Vert. Les xG restent proches, avec 0.35 pour l'Uruguay et 0.04 pour le Cap-Vert.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – S. Lopes Cabral (Cap-Vert, 5e)
  • Carton jaune – R. Bentancur (Uruguay, 20e)
  • But – K. Lenini (Cap-Vert, 21e)
  • But – M. Araujo (Uruguay, 44e)
  • But – A. Canobbio (passe M. Araujo) (Uruguay, 45+6e)

L'Uruguay doit confirmer

Avec ce but d’avance, l'Uruguay peut aborder la seconde période en position favorable. L’enjeu sera maintenant de conserver cette avance sans trop reculer, tout en profitant des espaces que le Cap-Vert devra laisser en cherchant à revenir.

Le Cap-Vert sous pression

Pour le Cap-Vert, la pause doit servir à corriger ce qui a manqué dans les derniers gestes. La possession ou le volume ne suffiront pas si les occasions ne deviennent pas plus franches.

Uruguay
2e periode 90' Hard Rock Stadium
Cap-Vert
21/06/2026 23:00 Groupe H
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 5'Carton jaune - S. Lopes CabralCap-Vert, 5e
  2. 20'Carton jaune - R. BentancurUruguay, 20e
  3. 21'But - K. LeniniCap-Vert, 21e
  4. 44'But - M. AraujoUruguay, 44e
  5. 45+6'But - A. Canobbio (passe M. Araujo)Uruguay, 45+6e
  6. 46'Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte)Cap-Vert, 46e
  7. 58'Carton jaune - M. OliveraUruguay, 58e
  8. 58'Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa)Cap-Vert, 58e
  9. 58'Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela)Cap-Vert, 58e
  10. 61'But - H. VarelaCap-Vert, 61e
  11. 68'VAR - M. AraujoUruguay, 68e
  12. 70'Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 70e
  13. 70'Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez)Uruguay, 70e
  14. 71'Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte)Cap-Vert, 71e
  15. 80'Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo)Cap-Vert, 80e
  16. 81'Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez)Uruguay, 81e
  17. 90+3'Carton jaune - D. BorgesCap-Vert, 90+3e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Uruguay 2 / Cap-Vert 2
  • Tirs : Uruguay 15 / Cap-Vert 7
  • Possession : Uruguay 67% / Cap-Vert 33%
  • Corners : Uruguay 10 / Cap-Vert 3
  • Fautes : Uruguay 8 / Cap-Vert 3
  • Cartons jaunes : Uruguay 2 / Cap-Vert 1
  • Passes : Uruguay 490 / Cap-Vert 251
  • Precision des passes : Uruguay 83% / Cap-Vert 75%
  • xG : Uruguay 2.11 / Cap-Vert 0.77
Calendrier Groupe H
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Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
Termine Hard Rock Stadium
Uruguay
Resume final
Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
Resume final
Groupe H
Uruguay
2e periode 90' Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Résumé à la pause
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Groupe H
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Espagne21104044
Uruguay10101101
Cap-Vert10100001
Arabie saoudite201115-41
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