Mondial 2026 : Espagne – Cap-Vert, Gavi titulaire dans le 4-3-3 face au 4-2-3-1 cap-verdien
L’Espagne débute contre le Cap-Vert avec Pablo Gavi, Ferran Torres et Mikel Oyarzabal en attaque, ce lundi 15 juin à 17 h 00 GMT+1 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, pour son match du groupe H du Mondial 2026. Luis de la Fuente a retenu un 4-3-3, tandis que Pedro Leitao Brito répond avec un 4-2-3-1 articulé autour de Ryan Mendes, Jamiro Monteiro et Dailon Rocha Livramento.
Le choix espagnol confirme une ossature très technique au milieu. Rodri occupe l’axe, entouré de Pedri et Fabián Ruiz, avec Unai Simón dans le but et une défense composée de Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. La sélection espagnole mise ainsi sur une structure habituelle, avec trois milieux capables de contrôler le rythme et trois joueurs offensifs mobiles devant.
Le Cap-Vert s’appuie sur Vozinha dans le but et une ligne défensive formée par Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral. Devant la défense, Kevin Lenini et Laros Duarte forment le double pivot, avec Ryan Mendes, Jamiro Monteiro et Jovane Cabral en soutien de Dailon Rocha Livramento. Pedro Leitao Brito a donc choisi une organisation plus dense dans l’axe pour ce rendez-vous de phase de groupes.
Sur les bancs, l’Espagne dispose notamment de David Raya, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal, Mikel Merino, Martín Zubimendi et Borja Iglesias. Le Cap-Vert peut compter sur Márcio Rosa, Stopira, Logan Costa, Garry Rodrigues, Deroy Duarte, Nuno Da Costa et Gilson Tavares parmi ses solutions de rechange.
Lecture du onze de Espagne
Luis de la Fuente installe Unai Simón derrière une défense à quatre où Marcos Llorente et Marc Cucurella occupent les côtés. Dans l’axe, Pau Cubarsí accompagne Aymeric Laporte, une association chargée de sécuriser la première relance et de couvrir les espaces derrière le milieu espagnol.
Le triangle Pedri, Rodri et Fabián Ruiz donne le ton du 4-3-3. Rodri est placé au cœur de l’équilibre, Pedri apporte la conservation et Fabián Ruiz complète le secteur intérieur. Devant, Ferran Torres et Mikel Oyarzabal entourent Pablo Gavi, titularisé dans la ligne offensive avec le numéro 9.
Espagne en 4-3-3
Unai Simón
Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella
Pedri, Rodri, Fabián Ruiz
Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Pablo Gavi
Sélectionneur Luis de la Fuente
Lecture du onze de Cap-Vert
Pedro Leitao Brito organise le Cap-Vert en 4-2-3-1 avec Vozinha comme dernier rempart. Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral forment la ligne défensive, protégée par Kevin Lenini et Laros Duarte. Cette base à deux milieux permet de garder trois joueurs derrière l’attaquant.
Ryan Mendes et Jovane Cabral démarrent sur la ligne de soutien avec Jamiro Monteiro dans l’axe. Dailon Rocha Livramento occupe la pointe du dispositif. Le onze cap-verdien associe ainsi des profils expérimentés, comme Vozinha et Ryan Mendes, à une structure où Kevin Lenini et Laros Duarte doivent assurer la liaison entre défense et attaque.
Cap-Vert en 4-2-3-1
Vozinha
Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral
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