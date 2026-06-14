Mondial 2026 : l’Arabie saoudite défie l’Uruguay pour lancer le groupe H

L’Arabie saoudite affronte l’Uruguay lundi 15 juin 2026 au Hard Rock Stadium de Miami, à 23 h 00 GMT+1, pour son entrée dans la phase de groupes du Mondial 2026. Cette affiche du groupe H place d’emblée les Saoudiens face à un adversaire sud-américain plus expérimenté, dans un match important pour la course aux places qualificatives.

La rencontre oppose deux sélections aux trajectoires différentes. L’Arabie saoudite aborde ce rendez-vous avec l’objectif de résister collectivement et de rester compétitive dans un groupe où chaque point peut peser lourd. L’Uruguay arrive avec le statut d’équipe majeure de la zone CONMEBOL et l’ambition de commencer sans retard une phase courte et exigeante.

Le Hard Rock Stadium accueille ainsi un duel de styles attendu. La sélection saoudienne mise sur l’organisation, la discipline et la capacité de ses cadres à gérer les temps faibles. L’Uruguay de Marcelo Bielsa est associé à une approche plus intense, avec un pressing haut, du rythme et une volonté de jouer vite vers l’avant.

Le premier match d’un groupe reste souvent déterminant dans un Mondial. Une victoire installerait immédiatement le vainqueur dans une position favorable, tandis qu’un nul préserverait les chances des deux équipes sans leur offrir de marge. Pour l’Arabie saoudite comme pour l’Uruguay, l’enjeu est aussi d’éviter une entrée sous pression avant les deux autres journées.

Cette confrontation mettra également en lumière plusieurs individualités. Salem Al-Dawsari et Salman Al-Faraj portent une part importante de l’expérience saoudienne, tandis que Federico Valverde et Darwin Núñez figurent parmi les références uruguayennes dans le projet conduit par Bielsa.

Zoom sur l’Arabie saoudite

L’Arabie saoudite se présente avec un encadrement renouvelé sous la direction de Georgios Donis, arrivé à la tête de la sélection en mai 2026 selon les éléments disponibles dans le dossier de recherche. Le technicien grec hérite d’un groupe attendu sur sa capacité à rester compact et à limiter les espaces face à une équipe uruguayenne portée vers l’impact.

Le capitaine Salem Al-Dawsari demeure l’un des repères offensifs majeurs. Son expérience internationale et sa qualité technique donnent à l’Arabie saoudite un point d’appui dans les transitions. Au milieu, Salman Al-Faraj apporte une lecture du jeu utile pour gérer le tempo et accompagner une équipe qui devra probablement défendre avec rigueur pendant de longues séquences.

Le défi saoudien tient à l’équilibre entre prudence et ambition. Face à l’Uruguay, une équipe trop basse s’exposerait à une pression continue, mais une prise de risque excessive ouvrirait des espaces à des attaquants rapides. La sélection asiatique devra donc choisir ses moments pour sortir, conserver le ballon et chercher à désorganiser le bloc adverse.

Sur le plan mental, l’entrée en lice offre aussi une occasion de valider les progrès d’un groupe habitué à des rendez-vous de plus en plus relevés. L’Arabie saoudite a déjà montré dans les grandes compétitions qu’elle pouvait rivaliser sur un match lorsque son organisation collective reste intacte.

Zoom sur l’Uruguay

L’Uruguay aborde ce Mondial sous l’autorité de Marcelo Bielsa, dont le projet repose sur l’intensité, la verticalité et un 4-3-3 orienté vers la récupération haute. Cette identité impose un rythme élevé, avec des joueurs capables de presser, de courir vers l’avant et de multiplier les appels dans les zones offensives.

Federico Valverde est l’un des piliers de cette équipe. Son volume de jeu, sa capacité à casser les lignes et son influence dans les deux surfaces donnent à l’Uruguay un avantage important au milieu. Devant, Darwin Núñez apporte profondeur, puissance et présence dans la surface, des qualités précieuses face à une défense appelée à beaucoup travailler.

La Celeste se trouve aussi dans une période de transition, avec une génération appelée à porter l’héritage d’une sélection historiquement compétitive en Coupe du monde. L’enjeu pour Bielsa sera de transformer l’énergie de son équipe en efficacité, sans laisser le match devenir ouvert au point de favoriser les contres saoudiens.

Favori logique au coup d’envoi, l’Uruguay devra néanmoins convertir sa supériorité supposée en maîtrise. Dans un premier match de groupe, l’intensité ne suffit pas toujours. La précision dans le dernier geste et la gestion des temps faibles seront décisives pour éviter un départ compliqué à Miami.

Arabie saoudite A venir 23:00 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay

Calendrier Groupe H Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Espagne - Cap-Vert Fiche match Espagne - Cap-Vert Espagne 17:00 A venir Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne A venir 17:00 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Avant-match Voir la fiche du match Arabie saoudite - Uruguay Fiche match Arabie saoudite - Uruguay Arabie saoudite 23:00 A venir Uruguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Arabie saoudite A venir 23:00 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay Avant-match Voir la fiche du match Espagne - Arabie saoudite Fiche match Espagne - Arabie saoudite Espagne 17:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne A venir 17:00 Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Cap-Vert Fiche match Uruguay - Cap-Vert Uruguay 23:00 A venir Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 23:00 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert Voir la fiche du match Cap-Vert - Arabie saoudite Fiche match Cap-Vert - Arabie saoudite Cap-Vert 01:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Cap-Vert A venir 01:00 NRG Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Espagne Fiche match Uruguay - Espagne Uruguay 01:00 A venir Espagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 01:00 Estadio Akron Espagne Espagne