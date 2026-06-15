Mondial 2026 : l’Espagne et le Cap-Vert dos à dos à la pause (0-0)

Espagne – Cap-Vert a atteint la pause au Mondial 2026, l'Espagne et le Cap-Vert sont dos à dos sur le score de 0-0.

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Espagne a eu le ballon avec 68% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 3 tirs contre 0 pour le Cap-Vert. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour l'Espagne et 0 pour le Cap-Vert. Les xG restent proches, avec 0.07 pour l'Espagne et 0.00 pour le Cap-Vert.

Les faits de la première période

Carton jaune – S. Lopes Cabral (Cap-Vert, 16e)

Un équilibre encore fragile

l'Espagne et le Cap-Vert repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Espagne Mi-temps 0-0 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Fil du match 16' Carton jaune - S. Lopes Cabral Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 1 / Cap-Vert 0

: Espagne 1 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 3 / Cap-Vert 0

: Espagne 3 / Cap-Vert 0 Possession : Espagne 68% / Cap-Vert 32%

: Espagne 68% / Cap-Vert 32% Corners : Espagne 1 / Cap-Vert 0

: Espagne 1 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 2 / Cap-Vert 1

: Espagne 2 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1

: Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 200 / Cap-Vert 94

: Espagne 200 / Cap-Vert 94 Precision des passes : Espagne 90% / Cap-Vert 74%

: Espagne 90% / Cap-Vert 74% xG : Espagne 0.07 / Cap-Vert 0.00

Calendrier Groupe H Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Espagne - Cap-Vert Fiche match Espagne - Cap-Vert Espagne 0-0 Mi-temps · 0-0 Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - S. Lopes Cabral Compositions Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 5 Marcos Llorente Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 8 Fabián Ruiz Milieu 16 Rodri Milieu 20 Pedri Milieu 7 Ferran Torres Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 9 Pablo Gavi Attaquant Remplaçants 15 1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

12 Pedro Porro

3 Alejandro Grimaldo

6 Mikel Merino

15 Alex Baena

18 Martín Zubimendi

10 Dani Olmo

17 Nico Williams

19 Lamine Yamal

11 Yéremy Pino

25 Victor Muñoz

26 Borja Iglesias Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 15 Laros Duarte Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 7 Jovane Cabral Milieu 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant Remplaçants 15 12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

11 Garry Rodrigues

14 Deroy Duarte

16 Yannick Semedo

17 Willy Semedo

18 Telmo Arcanjo

26 Hélio Varela

21 Nuno Da Costa

9 Gilson Tavares Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 1 / Cap-Vert 0

: Espagne 1 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 3 / Cap-Vert 0

: Espagne 3 / Cap-Vert 0 Possession : Espagne 68% / Cap-Vert 32%

: Espagne 68% / Cap-Vert 32% Corners : Espagne 1 / Cap-Vert 0

: Espagne 1 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 2 / Cap-Vert 1

: Espagne 2 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1

: Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 200 / Cap-Vert 94

: Espagne 200 / Cap-Vert 94 Precision des passes : Espagne 90% / Cap-Vert 74%

: Espagne 90% / Cap-Vert 74% xG : Espagne 0.07 / Cap-Vert 0.00 Joueurs clés Pablo Gavi (Espagne) : note 6.9

(Espagne) : note 6.9 Vozinha (Cap-Vert) : note 6.3, 1 arret(s)

(Cap-Vert) : note 6.3, 1 arret(s) Marcos Llorente (Espagne) : note 6.7

(Espagne) : note 6.7 Pedri (Espagne) : note 6.7

(Espagne) : note 6.7 Diney Borges (Cap-Vert) : note 6.7

(Cap-Vert) : note 6.7 Ryan Mendes (Cap-Vert) : note 6.7

(Cap-Vert) : note 6.7 Jovane Cabral (Cap-Vert) : note 6.7

(Cap-Vert) : note 6.7 Pau Cubarsí (Espagne) : note 6.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne Mi-temps 0-0 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Résumé à la pause Voir la fiche du match Arabie saoudite - Uruguay Fiche match Arabie saoudite - Uruguay Arabie saoudite 23:00 A venir Uruguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Arabie saoudite A venir 23:00 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay Avant-match Voir la fiche du match Espagne - Arabie saoudite Fiche match Espagne - Arabie saoudite Espagne 17:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne A venir 17:00 Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Cap-Vert Fiche match Uruguay - Cap-Vert Uruguay 23:00 A venir Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 23:00 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert Voir la fiche du match Cap-Vert - Arabie saoudite Fiche match Cap-Vert - Arabie saoudite Cap-Vert 01:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Cap-Vert A venir 01:00 NRG Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Espagne Fiche match Uruguay - Espagne Uruguay 01:00 A venir Espagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 01:00 Estadio Akron Espagne Espagne