Mondial 2026 : l’Espagne et le Cap-Vert dos à dos à la pause (0-0)

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Espagne a eu le ballon avec 68% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 3 tirs contre 0 pour le Cap-Vert. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour l'Espagne et 0 pour le Cap-Vert. Les xG restent proches, avec 0.07 pour l'Espagne et 0.00 pour le Cap-Vert.
Les faits de la première période Carton jaune – S. Lopes Cabral (Cap-Vert, 16e) Un équilibre encore fragile
l'Espagne et le Cap-Vert repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Espagne
Mi-temps
0-0
Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert
15/06/2026 17:00
·
Groupe H
Fil du match
16' Carton jaune - S. Lopes Cabral Cap-Vert, 16e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Espagne 1 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 3 / Cap-Vert 0 Possession : Espagne 68% / Cap-Vert 32% Corners : Espagne 1 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 2 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 200 / Cap-Vert 94 Precision des passes : Espagne 90% / Cap-Vert 74% xG : Espagne 0.07 / Cap-Vert 0.00
Voir la fiche du match Espagne - Cap-Vert
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
23
Unai Simón
Gardien
5
Marcos Llorente
Défenseur
22
Pau Cubarsí
Défenseur
14
Aymeric Laporte
Défenseur
24
Marc Cucurella
Défenseur
8
Fabián Ruiz
Milieu
16
Rodri
Milieu
20
Pedri
Milieu
7
Ferran Torres
Attaquant
21
Mikel Oyarzabal
Attaquant
9
Pablo Gavi
Attaquant
Remplaçants 15
1
David Raya
13
Joan García
2
Marc Pubill
4
Eric García
12
Pedro Porro
3
Alejandro Grimaldo
6
Mikel Merino
15
Alex Baena
18
Martín Zubimendi
10
Dani Olmo
17
Nico Williams
19
Lamine Yamal
11
Yéremy Pino
25
Victor Muñoz
26
Borja Iglesias
Titulaires 11
1
Vozinha
Gardien
22
Steven Moreira
Défenseur
4
Pico
Défenseur
3
Diney Borges
Défenseur
13
Sidny Lopes Cabral
Défenseur
6
Kevin Lenini
Milieu
20
Ryan Mendes
Milieu
15
Laros Duarte
Milieu
10
Jamiro Monteiro
Milieu
7
Jovane Cabral
Milieu
19
Dailon Rocha Livramento
Attaquant
Remplaçants 15
12
Márcio Rosa
23
CJ Dos Santos
2
Stopira
5
Logan Costa
24
Wagner Pina
25
Kelvin Pires
8
João Paulo
11
Garry Rodrigues
14
Deroy Duarte
16
Yannick Semedo
17
Willy Semedo
18
Telmo Arcanjo
26
Hélio Varela
21
Nuno Da Costa
9
Gilson Tavares
Les chiffres du match
Tirs cadres : Espagne 1 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 3 / Cap-Vert 0 Possession : Espagne 68% / Cap-Vert 32% Corners : Espagne 1 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 2 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 200 / Cap-Vert 94 Precision des passes : Espagne 90% / Cap-Vert 74% xG : Espagne 0.07 / Cap-Vert 0.00
Joueurs clés
Pablo Gavi (Espagne) : note 6.9 Vozinha (Cap-Vert) : note 6.3, 1 arret(s) Marcos Llorente (Espagne) : note 6.7 Pedri (Espagne) : note 6.7 Diney Borges (Cap-Vert) : note 6.7 Ryan Mendes (Cap-Vert) : note 6.7 Jovane Cabral (Cap-Vert) : note 6.7 Pau Cubarsí (Espagne) : note 6.6
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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15/06
Groupe H
Espagne
Mi-temps
0-0
Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
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15/06
Groupe H
Arabie saoudite
A venir
23:00
Hard Rock Stadium Uruguay
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21/06
Groupe H
Espagne
A venir
17:00
Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite
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21/06
Groupe H
Uruguay
A venir
23:00
Hard Rock Stadium Cap-Vert
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27/06
Groupe H
Cap-Vert
A venir
01:00
NRG Stadium Arabie saoudite
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27/06
Groupe H
Uruguay
A venir
01:00
Estadio Akron Espagne
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Espagne 0 0 0 0 0 0 0 0 Cape Verde Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 Arabie saoudite 0 0 0 0 0 0 0 0 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
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