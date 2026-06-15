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Mondial 2026 : l’Espagne et le Cap-Vert dos à dos à la pause (0-0)

Espagne – Cap-Vert a atteint la pause au Mondial 2026, l'Espagne et le Cap-Vert sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Espagne VS Cap-Vert, le 15/06/2026 17:00, stade Mercedes-Benz Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Espagne a eu le ballon avec 68% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 3 tirs contre 0 pour le Cap-Vert. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour l'Espagne et 0 pour le Cap-Vert. Les xG restent proches, avec 0.07 pour l'Espagne et 0.00 pour le Cap-Vert.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – S. Lopes Cabral (Cap-Vert, 16e)

Un équilibre encore fragile

l'Espagne et le Cap-Vert repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Espagne
Mi-temps Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
15/06/2026 17:00 Groupe H
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 16'Carton jaune - S. Lopes CabralCap-Vert, 16e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Espagne 1 / Cap-Vert 0
  • Tirs : Espagne 3 / Cap-Vert 0
  • Possession : Espagne 68% / Cap-Vert 32%
  • Corners : Espagne 1 / Cap-Vert 0
  • Fautes : Espagne 2 / Cap-Vert 1
  • Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1
  • Passes : Espagne 200 / Cap-Vert 94
  • Precision des passes : Espagne 90% / Cap-Vert 74%
  • xG : Espagne 0.07 / Cap-Vert 0.00
Calendrier Groupe H
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Groupe H
Espagne
Mi-temps Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Résumé à la pause
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Uruguay
Avant-match
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Espagne
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Arabie saoudite
Groupe H
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Cap-Vert
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Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Groupe H
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Espagne00000000
Cape Verde Islands00000000
Arabie saoudite00000000
Uruguay00000000
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