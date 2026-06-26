Mondial 2026 : Uruguay et Espagne s’affrontent pour le leadership du Groupe H à Guadalajara

Le 27 juin 2026 à 01h00 GMT+1, l’Uruguay reçoit l’Espagne à l’Estadio Akron de Guadalajara pour la troisième journée de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce duel déterminant oppose deux sélections qui ont connu des débuts contrastés dans le Groupe H, où le classement reste ouvert.
Après deux matchs sans victoire, l’Uruguay de Marcelo Bielsa se trouve dans l’obligation de gagner pour entretenir leurs espoirs de qualification. Les Celestes ont enregistré un nul 1-1 face à l’Arabie saoudite, suivi d’un autre 2-2 contre le Cap-Vert, deux résultats insuffisants sur une compétition aussi serrée.
La Roja, entraînée par Luis de la Fuente, présente un bilan plus favorable avec une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite après un nul blanc face au Cap-Vert. Forts d’une différence de buts avantageuse, les Espagnols conservent leur avance et visent à valider leur place pour les phases à élimination directe.
Le match se déroulera dans un contexte où aucune des deux équipes n’a encore assuré mathématiquement sa qualification. L’Uruguay doit absolument l’emporter afin de se rapprocher des deux premières places, tandis que l’Espagne entend confirmer sa domination pour s’assurer la tête du groupe.
Outre l’enjeu sportif, cette confrontation mettra aux prises deux styles de jeu distincts – la rigueur physique et la construction posée uruguayennes contre le jeu de possession rapide et technique des Espagnols, fidèles à leur identité tactique.
Zoom sur Uruguay
Dirigée depuis 2024 par Marcelo Bielsa, l’Uruguay mise sur un système structuré mêlant possession et intensité physique. L’équipe repose largement sur la créativité et la capacité à organiser le jeu de Federico Valverde, le milieu de terrain du Real Madrid, véritable moteur de l’équipe. Valverde est secondé par une charnière solide et un milieu engagé, qui tentent de compenser le début poussif du tournoi.
Malgré une attaque qui a inscrit trois buts en deux matches, l’Uruguay doit améliorer sa solidité défensive, comme en témoignent les buts encaissés. Le sélectionneur privilégie une formation susceptible de combiner phases offensives construites et récupération agressive au milieu.
Zoom sur Espagne
L’Espagne, sous la houlette de Luis de la Fuente, adopte un jeu basé sur le contrôle du ballon et des passes rapides. Le capitaine Rodri, milieu de terrain de Manchester City, dirige le tempo de ses coéquipiers avec efficacité. L’équipe s’appuie sur un style « tiki-taka » moderne, favorisant la maîtrise collective et les mouvements fluides.
Les Espagnols ont montré une efficacité offensive notable, comme lors de leur victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite. Défensivement, le quatuor arrière a réussi à garder leur but inviolé au cours des deux premières rencontres, une performance qui renforce leur position.
L’Espagne visera à imposer son rythme au stade Akron pour verrouiller provisoirement le groupe avant la dernière journée, capitalisant sur sa supériorité technique et tactique.
Uruguay
A venir
01:00
Estadio Akron Espagne
27/06/2026 01:00
·
Groupe H
Voir la fiche du match Espagne - Cap-Vert
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
16' Carton jaune - S. Lopes Cabral Cap-Vert, 16e 61' ↑↓ Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo) Cap-Vert, 61e 61' ↑↓ Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa) Cap-Vert, 61e 61' ↑↓ Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte) Cap-Vert, 61e 71' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino) Espagne, 71e 71' ↑↓ Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal) Espagne, 71e 76' ↑↓ Remplacement - S. Lopes Cabral (remplace Joao Paulo) Cap-Vert, 76e 79' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace T. Arcanjo) Cap-Vert, 79e 81' ↑↓ Remplacement - F. Torres (remplace D. Olmo) Espagne, 81e 87' ↑↓ Remplacement - Rodri (remplace N. Williams) Espagne, 87e 90+3' Carton jaune - Pedri Espagne, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
23
Unai Simón
Gardien
5
Marcos Llorente
Défenseur
22
Pau Cubarsí
Défenseur
14
Aymeric Laporte
Défenseur
24
Marc Cucurella
Défenseur
8
Fabián Ruiz
Milieu
16
Rodri
Milieu
20
Pedri
Milieu
7
Ferran Torres
Attaquant
21
Mikel Oyarzabal
Attaquant
9
Pablo Gavi
Attaquant
Remplaçants 15
1
David Raya
13
Joan García
2
Marc Pubill
4
Eric García
12
Pedro Porro
3
Alejandro Grimaldo
6
Mikel Merino
15
Alex Baena
18
Martín Zubimendi
10
Dani Olmo
17
Nico Williams
19
Lamine Yamal
11
Yéremy Pino
25
Victor Muñoz
26
Borja Iglesias
Titulaires 11
1
Vozinha
Gardien
22
Steven Moreira
Défenseur
4
Pico
Défenseur
3
Diney Borges
Défenseur
13
Sidny Lopes Cabral
Défenseur
6
Kevin Lenini
Milieu
20
Ryan Mendes
Milieu
15
Laros Duarte
Milieu
10
Jamiro Monteiro
Milieu
7
Jovane Cabral
Milieu
19
Dailon Rocha Livramento
Attaquant
Remplaçants 15
14
Deroy Duarte
17
Willy Semedo
21
Nuno Da Costa
12
Márcio Rosa
23
CJ Dos Santos
2
Stopira
5
Logan Costa
24
Wagner Pina
25
Kelvin Pires
8
João Paulo
11
Garry Rodrigues
16
Yannick Semedo
18
Telmo Arcanjo
26
Hélio Varela
9
Gilson Tavares
Les chiffres du match
Tirs cadres : Espagne 7 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 23 / Cap-Vert 3 Possession : Espagne 74% / Cap-Vert 26% Corners : Espagne 8 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 9 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 745 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Espagne 92% / Cap-Vert 75% xG : Espagne 2.06 / Cap-Vert 0.04
Joueurs clés
Vozinha (Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s) Pedri (Espagne) : note 8.9 Rodri (Espagne) : note 8.3 Diney Borges (Cap-Vert) : note 8.2 Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.9 Marcos Llorente (Espagne) : note 7.7 Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.7 Marc Cucurella (Espagne) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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15/06
Groupe H
Espagne
Termine
0-0
Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert
Voir la fiche du match Arabie saoudite - Uruguay
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
41' ⚽ But - A. Al Amri 1-0 Arabie saoudite 44' Carton jaune - A. Al Amri Arabie saoudite, 44e 46' ↑↓ Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria) Uruguay, 46e 46' ↑↓ Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio) Uruguay, 46e 63' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari) Arabie saoudite, 63e 72' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) Uruguay, 72e 80' ⚽ But - M. Araujo 1-1 Uruguay 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) Uruguay, 81e 81' ↑↓ Remplacement - M. Abu Al Shamat (remplace N. Boushal) Arabie saoudite, 81e 90' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace R. Aguirre) Uruguay, 90e 90+2' ↑↓ Remplacement - S. Abdulhamid (remplace A. Lajami) Arabie saoudite, 90+2e 90+3' ↑↓ Remplacement - M. Al Harbi (remplace A. Al Hamdan) Arabie saoudite, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace A. Hejji) Arabie saoudite, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
21
Mohammed Al-Owais
Gardien
12
Saud Abdulhamid
Défenseur
4
Abdulelah Al-Amri
Défenseur
5
Hassan Altambakti
Défenseur
24
Moteb Al-Harbi
Défenseur
26
Mohammed Abu Al-Shamat
Milieu
23
Mohamed Kanno
Milieu
15
Abdullah Al-Khaibari
Milieu
10
Salem Al-Dawsari
Milieu
9
Firas Al-Buraikan
Attaquant
7
Musab Al Juwayr
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Al-Kassar
1
Nawaf Al-Aqidi
3
Ali Lajami
25
Jehad Thakri
14
Hassan Kadesh
2
Ali Majrashi
13
Nawaf Boushal
6
Nasser Al-Dawsari
16
Ziyad Aljohani
8
Ayman Yahya
18
Ala'a Al-Hejji
11
Saleh Al-Shehri
17
Khalid Al-Ghannam
19
Abdullah Al-Hamdan
20
Sultan Mandash
Titulaires 11
23
Fernando Muslera
Gardien
13
Guillermo Varela
Défenseur
3
Sebastián Cáceres
Défenseur
16
Mathías Olivera
Défenseur
17
Matías Viña
Défenseur
8
Federico Valverde
Milieu
5
Manuel Ugarte
Milieu
6
Rodrigo Bentancur
Milieu
20
Maximiliano Araújo
Milieu
21
Federico Viñas
Attaquant
9
Darwin Núñez
Attaquant
Remplaçants 13
12
Santiago Mele
1
Sergio Rochet
2
José María Giménez
25
Juan Sanabria
24
Santiago Bueno
22
Joaquín Piquerez
18
Brian Rodríguez
11
Facundo Pellistri
15
Emiliano Martínez
14
Agustín Canobbio
7
Nicolás de la Cruz
26
Rodrigo Zalazar
19
Rodrigo Aguirre
Les chiffres du match
Tirs cadres : Arabie saoudite 3 / Uruguay 3 Tirs : Arabie saoudite 5 / Uruguay 9 Possession : Arabie saoudite 37% / Uruguay 63% Corners : Arabie saoudite 4 / Uruguay 4 Fautes : Arabie saoudite 5 / Uruguay 5 Cartons jaunes : Arabie saoudite 1 / Uruguay 0 Passes : Arabie saoudite 241 / Uruguay 400 Precision des passes : Arabie saoudite 76% / Uruguay 88% xG : Arabie saoudite 0.93 / Uruguay 0.57
Joueurs clés
Abdulelah Al-Amri (Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s) Fernando Muslera (Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s) Moteb Al-Harbi (Arabie saoudite) : note 7.2 Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.2 Mohamed Kanno (Arabie saoudite) : note 6.9 Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 6.9 Saud Abdulhamid (Arabie saoudite) : note 6.7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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20/06/2018 Uruguay 1-0 Arabie saoudite (World Cup)
15/06
Groupe H
Arabie saoudite
Termine
1-1
Hard Rock Stadium Uruguay
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
10' ⚽ But - Lamine Yamal (passe M. Oyarzabal) Espagne, 10e 21' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe A. Laporte) Espagne, 21e 24' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe D. Olmo) Espagne, 24e 30' Carton jaune - S. Al Dawsari Arabie saoudite, 30e 46' ↑↓ Remplacement - Lamine Yamal (remplace Y. Pino) Espagne, 46e 46' ↑↓ Remplacement - M. Oyarzabal (remplace F. Torres) Espagne, 46e 46' ↑↓ Remplacement - A. Al Khaibari (remplace M. Kanno) Arabie saoudite, 46e 46' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace A. Al Hamdan) Arabie saoudite, 46e 49' ⚽ But - H. Tambakti Espagne, 49e 60' Carton jaune - M. Kanno Arabie saoudite, 60e 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Amri (remplace A. Hejji) Arabie saoudite, 60e 60' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace M. Abu Al Shamat) Arabie saoudite, 60e 61' ↑↓ Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino) Espagne, 61e 61' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace N. Williams) Espagne, 61e 70' ↑↓ Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz) Espagne, 70e 90' ↑↓ Remplacement - N. Al Dawsari (remplace K. Al Ghannam) Arabie saoudite, 90e 90+2' VAR VAR - F. Torres Espagne, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
23
Unai Simón
Gardien
12
Pedro Porro
Défenseur
22
Pau Cubarsí
Défenseur
14
Aymeric Laporte
Défenseur
24
Marc Cucurella
Défenseur
10
Dani Olmo
Milieu
16
Rodri
Milieu
20
Pedri
Milieu
19
Lamine Yamal
Attaquant
21
Mikel Oyarzabal
Attaquant
15
Alex Baena
Attaquant
Remplaçants 15
7
Ferran Torres
11
Yéremy Pino
6
Mikel Merino
17
Nico Williams
1
David Raya
13
Joan García
2
Marc Pubill
4
Eric García
5
Marcos Llorente
3
Alejandro Grimaldo
8
Fabián Ruiz
9
Pablo Gavi
18
Martín Zubimendi
25
Víctor Muñoz
26
Borja Iglesias
Titulaires 11
21
Mohammed Al-Owais
Gardien
12
Saud Abdulhamid
Défenseur
4
Abdulelah Al-Amri
Défenseur
3
Ali Lajami
Défenseur
5
Hassan Altambakti
Défenseur
24
Moteb Al-Harbi
Défenseur
7
Musab Al Juwayr
Milieu
15
Abdullah Al-Khaibari
Milieu
6
Nasser Al-Dawsari
Milieu
10
Salem Al-Dawsari
Milieu
9
Firas Al-Buraikan
Attaquant
Remplaçants 15
23
Mohamed Kanno
19
Abdullah Al-Hamdan
26
Mohammed Abu Al-Shamat
18
Ala'a Al-Hejji
1
Nawaf Al-Aqidi
22
Ahmed Al-Kassar
2
Ali Majrashi
13
Nawaf Boushal
14
Hassan Kadesh
25
Jehad Thakri
16
Ziyad Aljohani
8
Ayman Yahya
11
Saleh Al-Shehri
17
Khalid Al-Ghannam
20
Sultan Mandash
Les chiffres du match
Tirs cadres : Espagne 8 / Arabie saoudite 1 Tirs : Espagne 21 / Arabie saoudite 3 Possession : Espagne 66% / Arabie saoudite 34% Corners : Espagne 6 / Arabie saoudite 1 Fautes : Espagne 10 / Arabie saoudite 2 Cartons jaunes : Espagne 0 / Arabie saoudite 2 Passes : Espagne 693 / Arabie saoudite 365 Precision des passes : Espagne 92% / Arabie saoudite 80% xG : Espagne 2.78 / Arabie saoudite 0.14
Joueurs clés
Mikel Oyarzabal (Espagne) : note 9.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lamine Yamal (Espagne) : note 8.2, 1 but(s) Ferran Torres (Espagne) : note 7.9, 1 but(s) Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) Pedro Porro (Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Dani Olmo (Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 6.7, 5 arret(s) Rodri (Espagne) : note 8.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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21/06/2026 Espagne 4-0 Arabie saoudite (World Cup)
21/06
Groupe H
Espagne
Termine
4-0
Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite
Voir la fiche du match Uruguay - Cap-Vert
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
5' Carton jaune - S. Lopes Cabral Cap-Vert, 5e 20' Carton jaune - R. Bentancur Uruguay, 20e 21' ⚽ But - K. Lenini Cap-Vert, 21e 44' ⚽ But - M. Araujo Uruguay, 44e 45+6' ⚽ But - A. Canobbio (passe M. Araujo) Uruguay, 45+6e 46' ↑↓ Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte) Cap-Vert, 46e 58' Carton jaune - M. Olivera Uruguay, 58e 58' ↑↓ Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa) Cap-Vert, 58e 58' ↑↓ Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela) Cap-Vert, 58e 61' ⚽ But - H. Varela Cap-Vert, 61e 68' VAR VAR - M. Araujo Uruguay, 68e 70' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) Uruguay, 70e 70' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez) Uruguay, 70e 71' ↑↓ Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte) Cap-Vert, 71e 80' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo) Cap-Vert, 80e 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) Uruguay, 81e 90+3' Carton jaune - D. Borges Cap-Vert, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
23
Fernando Muslera
Gardien
13
Guillermo Varela
Défenseur
3
Sebastián Cáceres
Défenseur
16
Mathías Olivera
Défenseur
25
Juan Sanabria
Défenseur
5
Manuel Ugarte
Milieu
14
Agustín Canobbio
Milieu
6
Rodrigo Bentancur
Milieu
8
Federico Valverde
Milieu
20
Maximiliano Araújo
Milieu
21
Federico Viñas
Attaquant
Remplaçants 13
12
Santiago Mele
1
Sergio Rochet
2
José María Giménez
17
Matías Viña
24
Santiago Bueno
22
Joaquín Piquerez
7
Nicolás de la Cruz
11
Facundo Pellistri
18
Brian Rodríguez
15
Emiliano Martínez
9
Darwin Núñez
26
Rodrigo Zalazar
19
Rodrigo Aguirre
Titulaires 11
1
Vozinha
Gardien
22
Steven Moreira
Défenseur
4
Pico
Défenseur
3
Diney Borges
Défenseur
13
Sidny Lopes Cabral
Défenseur
6
Kevin Lenini
Milieu
20
Ryan Mendes
Milieu
18
Telmo Arcanjo
Milieu
10
Jamiro Monteiro
Milieu
11
Garry Rodrigues
Milieu
9
Gilson Tavares
Attaquant
Remplaçants 15
14
Deroy Duarte
26
Hélio Varela
21
Nuno Da Costa
12
Márcio Rosa
23
CJ Dos Santos
2
Stopira
5
Logan Costa
24
Wagner Pina
25
Kelvin Pires
8
João Paulo
15
Laros Duarte
17
Willy Semedo
16
Yannick Semedo
7
Jovane Cabral
19
Dailon Rocha Livramento
Les chiffres du match
Tirs cadres : Uruguay 2 / Cap-Vert 2 Tirs : Uruguay 16 / Cap-Vert 7 Possession : Uruguay 66% / Cap-Vert 34% Corners : Uruguay 11 / Cap-Vert 3 Fautes : Uruguay 8 / Cap-Vert 4 Cartons jaunes : Uruguay 2 / Cap-Vert 1 Passes : Uruguay 494 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Uruguay 83% / Cap-Vert 74% xG : Uruguay 2.28 / Cap-Vert 0.77
Joueurs clés
Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Kevin Lenini (Cap-Vert) : note 7.7, 1 but(s) Agustín Canobbio (Uruguay) : note 7.3, 1 but(s) Hélio Varela (Cap-Vert) : note 7.2, 1 but(s) Federico Valverde (Uruguay) : note 7.2 Nicolás de la Cruz (Uruguay) : note 7.2 Pico (Cap-Vert) : note 7.2 Rodrigo Bentancur (Uruguay) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
21/06
Groupe H
Uruguay
Termine
2-2
Hard Rock Stadium Cap-Vert
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
27/06
Groupe H
Cap-Vert
A venir
01:00
NRG Stadium Arabie saoudite
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
27/06
Groupe H
Uruguay
A venir
01:00
Estadio Akron Espagne
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Espagne 2 1 1 0 4 0 4 4 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2 Cap-Vert 2 0 2 0 2 2 0 2 Arabie saoudite 2 0 1 1 1 5 -4 1
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