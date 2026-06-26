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Mondial 2026 : Cap-Vert et Arabie saoudite en quête de points décisifs dans le groupe H

Le Cap-Vert affronte l’Arabie saoudite le 27 juin 2026 au NRG Stadium de Houston dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Le match est programmé à 01h00 en heure locale GMT+1. Ce rendez-vous est crucial pour les deux sélections qui cherchent à consolider leur place dans un groupe H particulièrement relevé, comprenant notamment l’Espagne et l’Uruguay.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Cap-Vert VS Arabie saoudite, le 27/06/2026 01:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Après deux journées de compétition, le Cap-Vert compte deux points avec deux matches nuls, dont un 2-2 face à l’Uruguay, tandis que l’Arabie saoudite n’affiche qu’un point, et reste marquée par une lourde défaite contre l’Espagne (0-4). Ce face-à-face revêt donc une importance stratégique pour les deux équipes en quête d’une première victoire dans ce groupe très disputé.

Le Cap-Vert, qui dispute sa première Coupe du Monde, mise sur la solidité collective et la discipline tactique inculquées par son sélectionneur Bubista. L’Arabie saoudite, entraînée par Hervé Renard, cherche à imposer un style de jeu offensif et dynamique, ce qui devrait offrir un duel tactique intéressant entre deux équipes qui veulent à tout prix décrocher un résultat positif.

Ce match intervient dans un groupe où chaque point sera décisif pour éviter une élimination prématurée face à des adversaires plus expérimentés. L’enjeu est donc de taille, avec ces deux formations qui ambitionnent de créer la surprise et de s’affirmer sur la scène mondiale.

Zoom sur Cap-Vert

Le Cap-Vert aborde ce match fort de sa première expérience mondiale, portée par son sélectionneur Bubista. L’équipe devrait s’appuyer sur ses cadres expérimentés comme le gardien Vozinha, pilier de la défense, et le défenseur Logan Costa. En attaque, l’ailier Ryan Mendes apporte créativité et percussion dans le dispositif tactique collectif, qui privilégie la cohésion et un équilibre solide entre phases défensives et offensives.

Le Cap-Vert excelle dans l’organisation et le collectif, ce qui lui a permis d’obtenir deux nuls face à l’Uruguay et à l’Espagne, démontrant une résistance notable face à des adversaires redoutables. Cette approche pourrait être déterminante face à l’Arabie saoudite, pour laquelle il faudra à la fois gérer le rythme du match et exploiter les espaces laissés par un adversaire plus porté vers l’offensive.

Zoom sur Arabie saoudite

L’Arabie saoudite vit un tournoi contrasté sous la houlette d’Hervé Renard, qui mise sur un jeu offensif et technique pour se démarquer dans ce groupe difficile. Malgré une défaite lourde contre l’Espagne, l’équipe défend encore ses chances grâce à sa capacité à produire du jeu et à quelques individualités.

Le joueur clé de cette sélection reste l’ailier Salem Al-Dawsari, reconnu pour sa technique et sa capacité à créer des décalages. Son influence dans le jeu pourrait s’avérer décisive face à la défense bien organisée du Cap-Vert. L’Arabie saoudite devra corriger ses failles défensives pour espérer inverser la tendance et obtenir enfin une victoire dans cette phase de groupes très serrée.

Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
27/06/2026 01:00 Groupe H
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Espagne
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EquipeJGNPBPBCDiffPts
Espagne21104044
Uruguay20203302
Cap-Vert20202202
Arabie saoudite201115-41
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