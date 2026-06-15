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Mondial 2026 : l’Arabie saoudite mène face à l’Uruguay à la pause (1-0)

L’Arabie saoudite mène 1-0 contre l’Uruguay à la mi-temps, lundi 15 juin 2026 au Hard Rock Stadium de Miami, dans le groupe H du Mondial 2026. Abdulelah Al-Amri a inscrit l’unique but de la première période à la 41e minute, donnant aux Saoudiens un avantage important dans un match de phase de groupes.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Arabie saoudite VS Uruguay, le 15/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
2 min de lecture
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Le défenseur saoudien a ensuite reçu un carton jaune à la 44e minute, seul autre fait disciplinaire confirmé avant la pause. L’Uruguay, aligné en 4-4-2 par Marcelo Bielsa, rentre aux vestiaires avec un but de retard malgré une possession supérieure sur les 45 premières minutes.

La sélection saoudienne de Georgios Donis évolue elle aussi en 4-4-2, avec Mohammed Al-Owais dans le but, une défense comprenant Saud Abdulhamid, Al-Amri, Hassan Altambakti et Moteb Al-Harbi, puis Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno et Abdullah Al-Khaibari dans l’animation. Devant, Firas Al-Buraikan et Musab Al Juwayr ont débuté.

Côté uruguayen, Fernando Muslera garde la cage derrière Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera et Matías Viña. Au milieu, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur et Maximiliano Araújo accompagnent le duo d’attaque formé par Federico Viñas et Darwin Núñez.

Les chiffres de la première période confirment un écart réduit dans les zones de vérité. L’Arabie saoudite a cadré une fois et a marqué sur cette tentative, tandis que l’Uruguay a également cadré une frappe. La Celeste a davantage conservé le ballon, avec 58 pour cent de possession, mais elle n’a pas trouvé l’ouverture avant la pause.

Avec cet avantage, l’Arabie saoudite aborde la seconde période en position favorable, mais avec Al-Amri averti après son but. L’Uruguay doit réagir pour éviter une entrée compliquée dans ce match du groupe H, où chaque point pèse déjà dans la course à la qualification.

Arabie saoudite
Mi-temps Hard Rock Stadium
Uruguay
15/06/2026 23:00 Groupe H
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 41'But - A. Al Amri1-0Arabie saoudite
  2. 44'Carton jaune - A. Al AmriArabie saoudite, 44e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Arabie saoudite 1 / Uruguay 1
  • Tirs : Arabie saoudite 4 / Uruguay 3
  • Possession : Arabie saoudite 42% / Uruguay 58%
  • Corners : Arabie saoudite 3 / Uruguay 1
  • Fautes : Arabie saoudite 4 / Uruguay 5
  • Passes : Arabie saoudite 178 / Uruguay 247
  • Precision des passes : Arabie saoudite 78% / Uruguay 85%
  • xG : Arabie saoudite 0.13 / Uruguay 0.21
Calendrier Groupe H
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Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
Mi-temps Hard Rock Stadium
Uruguay
Résumé à la pause
Groupe H
Espagne
A venir Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Groupe H
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Cap-Vert10100001
Espagne10100001
Arabie saoudite00000000
Uruguay00000000
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