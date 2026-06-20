Mondial 2026 : l’Uruguay et le Cap-Vert visent un premier succès dans le groupe H

L’Uruguay affronte le Cap-Vert dimanche 21 juin 2026 au Hard Rock Stadium de Miami, à 23h00 en GMT+1, pour la deuxième journée du groupe H du Mondial 2026, avec l’objectif commun de décrocher une première victoire dans une poule déjà disputée.

Les deux sélections restent sur un nul lors de leur précédent match. L’Uruguay a partagé les points avec l’Arabie saoudite, 1-1, tandis que le Cap-Vert a tenu l’Espagne en échec, 0-0. Ces résultats placent cette rencontre au cœur de la lutte pour les positions qualificatives, sans marge confortable pour l’un ou l’autre camp.

Dans un groupe également composé de l’Espagne et de l’Arabie saoudite, ce duel oppose une sélection uruguayenne habituée aux grands rendez-vous à une équipe capverdienne qui découvre la Coupe du monde. Le contraste d’expérience ne réduit pas l’enjeu pour la Celeste, attendue après un premier résultat insuffisant pour prendre de l’avance.

Le Cap-Vert arrive avec le bénéfice d’un point pris face à l’un des favoris du groupe. Ce nul contre l’Espagne donne du poids à son projet de compétition, fondé sur l’organisation défensive et la capacité à exploiter les transitions rapides. Face à l’Uruguay, la sélection de Bubista devra confirmer cette résistance dans un contexte plus direct.

Pour l’Uruguay, la rencontre représente une occasion de transformer sa maîtrise attendue en avantage comptable. Pour le Cap-Vert, un nouveau résultat positif renforcerait une campagne historique et maintiendrait vivante l’ambition de sortir d’un groupe relevé.

Zoom sur l’Uruguay

L’Uruguay est dirigé par Marcelo Bielsa depuis 2023. Le technicien argentin a installé une équipe portée vers l’intensité, le pressing haut et une circulation rapide du ballon. Cette identité demande de la précision dans les premières relances et une forte activité dans les couloirs comme dans l’entrejeu.

Federico Valverde occupe une place centrale dans ce dispositif. Le milieu du Real Madrid apporte volume de course, capacité de projection et qualité de frappe. Son influence est importante dans une équipe qui cherche à imposer du rythme tout en évitant les pertes de balle dangereuses face aux contres adverses.

Le nul concédé contre l’Arabie saoudite a laissé l’Uruguay avec un point et une différence de buts neutre. Sans être en difficulté majeure dans le groupe, la Celeste doit convertir son statut en résultat. Une victoire à Miami lui donnerait un appui plus solide avant la suite de la phase de groupes.

La sélection sud-américaine dispose d’une culture de compétition installée et d’un vécu supérieur à celui de son adversaire. Mais le format du groupe rend chaque point précieux. Contre une équipe capverdienne compacte, l’Uruguay devra trouver des espaces sans déséquilibrer son bloc.

Zoom sur le Cap-Vert

Le Cap-Vert vit sa première participation à une Coupe du monde sous les ordres de Pedro Leitão Brito, dit Bubista. Ancien capitaine de la sélection, le sélectionneur a conduit les Requins Bleus vers une qualification historique et s’appuie sur un collectif discipliné.

Ryan Mendes, capitaine et attaquant expérimenté, reste l’un des repères offensifs de l’équipe. Sa capacité à jouer les transitions, à conserver le ballon sous pression et à donner de la profondeur correspond au plan souvent privilégié par le Cap-Vert face à des adversaires plus dominateurs.

Le 0-0 obtenu contre l’Espagne a confirmé la solidité défensive de la sélection capverdienne. Ce point donne de la crédibilité à son approche, mais le défi change face à l’Uruguay. Il faudra résister à un pressing intense, protéger l’axe et saisir les moments de sortie rapide.

Pour le Cap-Vert, ce match à Miami peut devenir un tournant. Un résultat positif contre l’Uruguay prolongerait l’élan né du nul face à l’Espagne et installerait durablement la sélection dans la course. Une défaite replacerait en revanche la qualification sous forte pression avant la dernière journée.

Uruguay A venir 23:00 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert

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Calendrier Groupe H Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Espagne - Cap-Vert Fiche match Espagne - Cap-Vert Espagne 0-0 0-0 Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - S. Lopes Cabral 61' ↑↓ Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo) 61' ↑↓ Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa) 61' ↑↓ Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte) 71' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino) 71' ↑↓ Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal) 76' ↑↓ Remplacement - S. Lopes Cabral (remplace Joao Paulo) 79' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace T. Arcanjo) 81' ↑↓ Remplacement - F. Torres (remplace D. Olmo) 87' ↑↓ Remplacement - Rodri (remplace N. Williams) 90+3' Carton jaune - Pedri Compositions Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 5 Marcos Llorente Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 8 Fabián Ruiz Milieu 16 Rodri Milieu 20 Pedri Milieu 7 Ferran Torres Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 9 Pablo Gavi Attaquant Remplaçants 15 1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

12 Pedro Porro

3 Alejandro Grimaldo

6 Mikel Merino

15 Alex Baena

18 Martín Zubimendi

10 Dani Olmo

17 Nico Williams

19 Lamine Yamal

11 Yéremy Pino

25 Victor Muñoz

26 Borja Iglesias Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 15 Laros Duarte Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 7 Jovane Cabral Milieu 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant Remplaçants 15 14 Deroy Duarte

17 Willy Semedo

21 Nuno Da Costa

12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

11 Garry Rodrigues

16 Yannick Semedo

18 Telmo Arcanjo

26 Hélio Varela

9 Gilson Tavares Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 7 / Cap-Vert 0

: Espagne 7 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 23 / Cap-Vert 3

: Espagne 23 / Cap-Vert 3 Possession : Espagne 74% / Cap-Vert 26%

: Espagne 74% / Cap-Vert 26% Corners : Espagne 8 / Cap-Vert 0

: Espagne 8 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 9 / Cap-Vert 1

: Espagne 9 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1

: Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 745 / Cap-Vert 256

: Espagne 745 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Espagne 92% / Cap-Vert 75%

: Espagne 92% / Cap-Vert 75% xG : Espagne 2.06 / Cap-Vert 0.04 Joueurs clés Vozinha (Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s)

(Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s) Pedri (Espagne) : note 8.9

(Espagne) : note 8.9 Rodri (Espagne) : note 8.3

(Espagne) : note 8.3 Diney Borges (Cap-Vert) : note 8.2

(Cap-Vert) : note 8.2 Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.9

(Espagne) : note 7.9 Marcos Llorente (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Marc Cucurella (Espagne) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne Termine 0-0 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Resume final Voir la fiche du match Arabie saoudite - Uruguay Fiche match Arabie saoudite - Uruguay Arabie saoudite 1-1 1-1 Uruguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 41' ⚽ But - A. Al Amri 1-0 44' Carton jaune - A. Al Amri 46' ↑↓ Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria) 46' ↑↓ Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio) 63' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari) 72' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 80' ⚽ But - M. Araujo 1-1 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 81' ↑↓ Remplacement - M. Abu Al Shamat (remplace N. Boushal) 90' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace R. Aguirre) 90+2' ↑↓ Remplacement - S. Abdulhamid (remplace A. Lajami) 90+3' ↑↓ Remplacement - M. Al Harbi (remplace A. Al Hamdan) 90+3' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace A. Hejji) Compositions Arabie saoudite Système 4-4-2 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 5 Hassan Altambakti Défenseur 24 Moteb Al-Harbi Défenseur 26 Mohammed Abu Al-Shamat Milieu 23 Mohamed Kanno Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 10 Salem Al-Dawsari Milieu 9 Firas Al-Buraikan Attaquant 7 Musab Al Juwayr Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Al-Kassar

1 Nawaf Al-Aqidi

3 Ali Lajami

25 Jehad Thakri

14 Hassan Kadesh

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

6 Nasser Al-Dawsari

16 Ziyad Aljohani

8 Ayman Yahya

18 Ala'a Al-Hejji

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

19 Abdullah Al-Hamdan

20 Sultan Mandash Uruguay Système 4-4-2 Sélectionneur Marcelo Bielsa Titulaires 11 23 Fernando Muslera Gardien 13 Guillermo Varela Défenseur 3 Sebastián Cáceres Défenseur 16 Mathías Olivera Défenseur 17 Matías Viña Défenseur 8 Federico Valverde Milieu 5 Manuel Ugarte Milieu 6 Rodrigo Bentancur Milieu 20 Maximiliano Araújo Milieu 21 Federico Viñas Attaquant 9 Darwin Núñez Attaquant Remplaçants 13 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

2 José María Giménez

25 Juan Sanabria

24 Santiago Bueno

22 Joaquín Piquerez

18 Brian Rodríguez

11 Facundo Pellistri

15 Emiliano Martínez

14 Agustín Canobbio

7 Nicolás de la Cruz

26 Rodrigo Zalazar

19 Rodrigo Aguirre Les chiffres du match Tirs cadres : Arabie saoudite 3 / Uruguay 3

: Arabie saoudite 3 / Uruguay 3 Tirs : Arabie saoudite 5 / Uruguay 9

: Arabie saoudite 5 / Uruguay 9 Possession : Arabie saoudite 37% / Uruguay 63%

: Arabie saoudite 37% / Uruguay 63% Corners : Arabie saoudite 4 / Uruguay 4

: Arabie saoudite 4 / Uruguay 4 Fautes : Arabie saoudite 5 / Uruguay 5

: Arabie saoudite 5 / Uruguay 5 Cartons jaunes : Arabie saoudite 1 / Uruguay 0

: Arabie saoudite 1 / Uruguay 0 Passes : Arabie saoudite 241 / Uruguay 400

: Arabie saoudite 241 / Uruguay 400 Precision des passes : Arabie saoudite 76% / Uruguay 88%

: Arabie saoudite 76% / Uruguay 88% xG : Arabie saoudite 0.93 / Uruguay 0.57 Joueurs clés Abdulelah Al-Amri (Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s)

(Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s) Fernando Muslera (Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s)

(Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s) Moteb Al-Harbi (Arabie saoudite) : note 7.2

(Arabie saoudite) : note 7.2 Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Mohamed Kanno (Arabie saoudite) : note 6.9

(Arabie saoudite) : note 6.9 Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 6.9

(Uruguay) : note 6.9 Saud Abdulhamid (Arabie saoudite) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 20/06/2018 Uruguay 1-0 Arabie saoudite (World Cup) Groupe H Arabie saoudite Termine 1-1 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay Resume final Voir la fiche du match Espagne - Arabie saoudite Fiche match Espagne - Arabie saoudite Espagne 17:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne A venir 17:00 Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Avant-match Voir la fiche du match Uruguay - Cap-Vert Fiche match Uruguay - Cap-Vert Uruguay 23:00 A venir Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 23:00 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert Avant-match Voir la fiche du match Cap-Vert - Arabie saoudite Fiche match Cap-Vert - Arabie saoudite Cap-Vert 01:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Cap-Vert A venir 01:00 NRG Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Espagne Fiche match Uruguay - Espagne Uruguay 01:00 A venir Espagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 01:00 Estadio Akron Espagne Espagne