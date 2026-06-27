Mondial 2026 : l’Espagne mène face à l’Uruguay à la pause (1-0)
L’Espagne mène 1-0 contre l’Uruguay à la pause du match du groupe H de la Coupe du Monde 2026 disputé à l’Estadio Akron. Le but est signé Alex Baena à la 42e minute, servi par Marcos Llorente. Cette ouverture du score intervient dans un contexte où les deux équipes avaient abordé la rencontre avec des bilans équilibrés – l’Uruguay avec deux matchs nuls et l’Espagne avec une victoire et un nul lors des premières journées.
Ce premier acte a vu l’équipe de Luis de la Fuente dominer la possession du ballon avec 72 % de possession contre 28 % pour les Uruguayens dirigés par Marcelo Bielsa. L’Espagne a également mené le jeu avec 86 passes dont 78 précises contre un total de 35 passes réussies pour l’Uruguay. Cette supériorité s’est matérialisée par l’unique but de la période.
Le but espagnol survient suite à une combinaison en attaque menée par Marcos Llorente, qui délivre une passe décisive à Alex Baena. Ce sont les principaux artisans de cette première moitié, illustrant un jeu efficacement coordonné au milieu de terrain mené par Rodri et Pedri, également titulaires. Chez l’Uruguay, les cadres comme Fernando Muslera dans les cages, Rodrigo Bentancur et Federico Valverde au milieu, ainsi que Darwin Núñez en attaque, n’ont pas réussi à franchir la défense espagnole.
Un changement a aussi marqué cette première mi-temps avec l’entrée de Manuel Ugarte à la place de Nicolás de la Cruz pour l’Uruguay à la 45e minute, témoignant d’un ajustement tactique possible pour tenter de renverser la tendance.
Aucune autre statistique notable, comme les tirs cadrés ou les fautes, ne se distingue à la pause, toutes deux restant à zéro ou très faibles. L’Espagne reste toutefois dans une position favorable pour gérer la deuxième période avec un avantage au score et une maîtrise nette du tempo.
- 42'⚽But - A. Baena (passe M. Llorente)Espagne, 42e
- 45'↑↓Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 45e
- Tirs cadres : Uruguay 0 / Espagne 1
- Tirs : Uruguay 3 / Espagne 3
- Possession : Uruguay 26% / Espagne 74%
- Corners : Uruguay 0 / Espagne 5
- Fautes : Uruguay 3 / Espagne 7
- Passes : Uruguay 125 / Espagne 350
- Precision des passes : Uruguay 70% / Espagne 89%
- xG : Uruguay 0.10 / Espagne 0.33
- 16'Carton jaune - S. Lopes CabralCap-Vert, 16e
- 61'↑↓Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo)Cap-Vert, 61e
- 61'↑↓Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa)Cap-Vert, 61e
- 61'↑↓Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte)Cap-Vert, 61e
- 71'↑↓Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino)Espagne, 71e
- 71'↑↓Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal)Espagne, 71e
- 76'↑↓Remplacement - S. Lopes Cabral (remplace Joao Paulo)Cap-Vert, 76e
- 79'↑↓Remplacement - J. Monteiro (remplace T. Arcanjo)Cap-Vert, 79e
- 81'↑↓Remplacement - F. Torres (remplace D. Olmo)Espagne, 81e
- 87'↑↓Remplacement - Rodri (remplace N. Williams)Espagne, 87e
- 90+3'Carton jaune - PedriEspagne, 90+3e
- 23 Unai Simón Gardien
- 5 Marcos Llorente Défenseur
- 22 Pau Cubarsí Défenseur
- 14 Aymeric Laporte Défenseur
- 24 Marc Cucurella Défenseur
- 8 Fabián Ruiz Milieu
- 16 Rodri Milieu
- 20 Pedri Milieu
- 7 Ferran Torres Attaquant
- 21 Mikel Oyarzabal Attaquant
- 9 Pablo Gavi Attaquant
- 1 David Raya
- 13 Joan García
- 2 Marc Pubill
- 4 Eric García
- 12 Pedro Porro
- 3 Alejandro Grimaldo
- 6 Mikel Merino
- 15 Alex Baena
- 18 Martín Zubimendi
- 10 Dani Olmo
- 17 Nico Williams
- 19 Lamine Yamal
- 11 Yéremy Pino
- 25 Victor Muñoz
- 26 Borja Iglesias
- 1 Vozinha Gardien
- 22 Steven Moreira Défenseur
- 4 Pico Défenseur
- 3 Diney Borges Défenseur
- 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur
- 6 Kevin Lenini Milieu
- 20 Ryan Mendes Milieu
- 15 Laros Duarte Milieu
- 10 Jamiro Monteiro Milieu
- 7 Jovane Cabral Milieu
- 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant
- 14 Deroy Duarte
- 17 Willy Semedo
- 21 Nuno Da Costa
- 12 Márcio Rosa
- 23 CJ Dos Santos
- 2 Stopira
- 5 Logan Costa
- 24 Wagner Pina
- 25 Kelvin Pires
- 8 João Paulo
- 11 Garry Rodrigues
- 16 Yannick Semedo
- 18 Telmo Arcanjo
- 26 Hélio Varela
- 9 Gilson Tavares
- Tirs cadres : Espagne 7 / Cap-Vert 0
- Tirs : Espagne 23 / Cap-Vert 3
- Possession : Espagne 74% / Cap-Vert 26%
- Corners : Espagne 8 / Cap-Vert 0
- Fautes : Espagne 9 / Cap-Vert 1
- Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1
- Passes : Espagne 745 / Cap-Vert 256
- Precision des passes : Espagne 92% / Cap-Vert 75%
- xG : Espagne 2.06 / Cap-Vert 0.04
- Vozinha (Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s)
- Pedri (Espagne) : note 8.9
- Rodri (Espagne) : note 8.3
- Diney Borges (Cap-Vert) : note 8.2
- Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.9
- Marcos Llorente (Espagne) : note 7.7
- Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.7
- Marc Cucurella (Espagne) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 41'⚽But - A. Al Amri1-0Arabie saoudite
- 44'Carton jaune - A. Al AmriArabie saoudite, 44e
- 46'↑↓Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria)Uruguay, 46e
- 46'↑↓Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio)Uruguay, 46e
- 63'↑↓Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari)Arabie saoudite, 63e
- 72'↑↓Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 72e
- 80'⚽But - M. Araujo1-1Uruguay
- 81'↑↓Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez)Uruguay, 81e
- 81'↑↓Remplacement - M. Abu Al Shamat (remplace N. Boushal)Arabie saoudite, 81e
- 90'↑↓Remplacement - F. Vinas (remplace R. Aguirre)Uruguay, 90e
- 90+2'↑↓Remplacement - S. Abdulhamid (remplace A. Lajami)Arabie saoudite, 90+2e
- 90+3'↑↓Remplacement - M. Al Harbi (remplace A. Al Hamdan)Arabie saoudite, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - F. Al Buraikan (remplace A. Hejji)Arabie saoudite, 90+3e
- 21 Mohammed Al-Owais Gardien
- 12 Saud Abdulhamid Défenseur
- 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur
- 5 Hassan Altambakti Défenseur
- 24 Moteb Al-Harbi Défenseur
- 26 Mohammed Abu Al-Shamat Milieu
- 23 Mohamed Kanno Milieu
- 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu
- 10 Salem Al-Dawsari Milieu
- 9 Firas Al-Buraikan Attaquant
- 7 Musab Al Juwayr Attaquant
- 22 Ahmed Al-Kassar
- 1 Nawaf Al-Aqidi
- 3 Ali Lajami
- 25 Jehad Thakri
- 14 Hassan Kadesh
- 2 Ali Majrashi
- 13 Nawaf Boushal
- 6 Nasser Al-Dawsari
- 16 Ziyad Aljohani
- 8 Ayman Yahya
- 18 Ala'a Al-Hejji
- 11 Saleh Al-Shehri
- 17 Khalid Al-Ghannam
- 19 Abdullah Al-Hamdan
- 20 Sultan Mandash
- 23 Fernando Muslera Gardien
- 13 Guillermo Varela Défenseur
- 3 Sebastián Cáceres Défenseur
- 16 Mathías Olivera Défenseur
- 17 Matías Viña Défenseur
- 8 Federico Valverde Milieu
- 5 Manuel Ugarte Milieu
- 6 Rodrigo Bentancur Milieu
- 20 Maximiliano Araújo Milieu
- 21 Federico Viñas Attaquant
- 9 Darwin Núñez Attaquant
- 12 Santiago Mele
- 1 Sergio Rochet
- 2 José María Giménez
- 25 Juan Sanabria
- 24 Santiago Bueno
- 22 Joaquín Piquerez
- 18 Brian Rodríguez
- 11 Facundo Pellistri
- 15 Emiliano Martínez
- 14 Agustín Canobbio
- 7 Nicolás de la Cruz
- 26 Rodrigo Zalazar
- 19 Rodrigo Aguirre
- Tirs cadres : Arabie saoudite 3 / Uruguay 3
- Tirs : Arabie saoudite 5 / Uruguay 9
- Possession : Arabie saoudite 37% / Uruguay 63%
- Corners : Arabie saoudite 4 / Uruguay 4
- Fautes : Arabie saoudite 5 / Uruguay 5
- Cartons jaunes : Arabie saoudite 1 / Uruguay 0
- Passes : Arabie saoudite 241 / Uruguay 400
- Precision des passes : Arabie saoudite 76% / Uruguay 88%
- xG : Arabie saoudite 0.93 / Uruguay 0.57
- Abdulelah Al-Amri (Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s)
- Fernando Muslera (Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s)
- Moteb Al-Harbi (Arabie saoudite) : note 7.2
- Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.2
- Mohamed Kanno (Arabie saoudite) : note 6.9
- Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 6.9
- Saud Abdulhamid (Arabie saoudite) : note 6.7
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 20/06/2018 Uruguay 1-0 Arabie saoudite (World Cup)
- 10'⚽But - Lamine Yamal (passe M. Oyarzabal)Espagne, 10e
- 21'⚽But - M. Oyarzabal (passe A. Laporte)Espagne, 21e
- 24'⚽But - M. Oyarzabal (passe D. Olmo)Espagne, 24e
- 30'Carton jaune - S. Al DawsariArabie saoudite, 30e
- 46'↑↓Remplacement - Lamine Yamal (remplace Y. Pino)Espagne, 46e
- 46'↑↓Remplacement - M. Oyarzabal (remplace F. Torres)Espagne, 46e
- 46'↑↓Remplacement - A. Al Khaibari (remplace M. Kanno)Arabie saoudite, 46e
- 46'↑↓Remplacement - M. Al Juwayr (remplace A. Al Hamdan)Arabie saoudite, 46e
- 49'⚽But - H. TambaktiEspagne, 49e
- 60'Carton jaune - M. KannoArabie saoudite, 60e
- 60'↑↓Remplacement - A. Al Amri (remplace A. Hejji)Arabie saoudite, 60e
- 60'↑↓Remplacement - F. Al Buraikan (remplace M. Abu Al Shamat)Arabie saoudite, 60e
- 61'↑↓Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino)Espagne, 61e
- 61'↑↓Remplacement - A. Baena (remplace N. Williams)Espagne, 61e
- 70'↑↓Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz)Espagne, 70e
- 90'↑↓Remplacement - N. Al Dawsari (remplace K. Al Ghannam)Arabie saoudite, 90e
- 90+2'VARVAR - F. TorresEspagne, 90+2e
- 23 Unai Simón Gardien
- 12 Pedro Porro Défenseur
- 22 Pau Cubarsí Défenseur
- 14 Aymeric Laporte Défenseur
- 24 Marc Cucurella Défenseur
- 10 Dani Olmo Milieu
- 16 Rodri Milieu
- 20 Pedri Milieu
- 19 Lamine Yamal Attaquant
- 21 Mikel Oyarzabal Attaquant
- 15 Alex Baena Attaquant
- 7 Ferran Torres
- 11 Yéremy Pino
- 6 Mikel Merino
- 17 Nico Williams
- 1 David Raya
- 13 Joan García
- 2 Marc Pubill
- 4 Eric García
- 5 Marcos Llorente
- 3 Alejandro Grimaldo
- 8 Fabián Ruiz
- 9 Pablo Gavi
- 18 Martín Zubimendi
- 25 Víctor Muñoz
- 26 Borja Iglesias
- 21 Mohammed Al-Owais Gardien
- 12 Saud Abdulhamid Défenseur
- 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur
- 3 Ali Lajami Défenseur
- 5 Hassan Altambakti Défenseur
- 24 Moteb Al-Harbi Défenseur
- 7 Musab Al Juwayr Milieu
- 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu
- 6 Nasser Al-Dawsari Milieu
- 10 Salem Al-Dawsari Milieu
- 9 Firas Al-Buraikan Attaquant
- 23 Mohamed Kanno
- 19 Abdullah Al-Hamdan
- 26 Mohammed Abu Al-Shamat
- 18 Ala'a Al-Hejji
- 1 Nawaf Al-Aqidi
- 22 Ahmed Al-Kassar
- 2 Ali Majrashi
- 13 Nawaf Boushal
- 14 Hassan Kadesh
- 25 Jehad Thakri
- 16 Ziyad Aljohani
- 8 Ayman Yahya
- 11 Saleh Al-Shehri
- 17 Khalid Al-Ghannam
- 20 Sultan Mandash
- Tirs cadres : Espagne 8 / Arabie saoudite 1
- Tirs : Espagne 21 / Arabie saoudite 3
- Possession : Espagne 66% / Arabie saoudite 34%
- Corners : Espagne 6 / Arabie saoudite 1
- Fautes : Espagne 10 / Arabie saoudite 2
- Cartons jaunes : Espagne 0 / Arabie saoudite 2
- Passes : Espagne 693 / Arabie saoudite 365
- Precision des passes : Espagne 92% / Arabie saoudite 80%
- xG : Espagne 2.78 / Arabie saoudite 0.14
- Mikel Oyarzabal (Espagne) : note 9.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Lamine Yamal (Espagne) : note 8.2, 1 but(s)
- Ferran Torres (Espagne) : note 7.9, 1 but(s)
- Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Pedro Porro (Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Dani Olmo (Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 6.7, 5 arret(s)
- Rodri (Espagne) : note 8.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 21/06/2026 Espagne 4-0 Arabie saoudite (World Cup)
- 5'Carton jaune - S. Lopes CabralCap-Vert, 5e
- 20'Carton jaune - R. BentancurUruguay, 20e
- 21'⚽But - K. LeniniCap-Vert, 21e
- 44'⚽But - M. AraujoUruguay, 44e
- 45+6'⚽But - A. Canobbio (passe M. Araujo)Uruguay, 45+6e
- 46'↑↓Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte)Cap-Vert, 46e
- 58'Carton jaune - M. OliveraUruguay, 58e
- 58'↑↓Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa)Cap-Vert, 58e
- 58'↑↓Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela)Cap-Vert, 58e
- 61'⚽But - H. VarelaCap-Vert, 61e
- 68'VARVAR - M. AraujoUruguay, 68e
- 70'↑↓Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 70e
- 70'↑↓Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez)Uruguay, 70e
- 71'↑↓Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte)Cap-Vert, 71e
- 80'↑↓Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo)Cap-Vert, 80e
- 81'↑↓Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez)Uruguay, 81e
- 90+3'Carton jaune - D. BorgesCap-Vert, 90+3e
- 23 Fernando Muslera Gardien
- 13 Guillermo Varela Défenseur
- 3 Sebastián Cáceres Défenseur
- 16 Mathías Olivera Défenseur
- 25 Juan Sanabria Défenseur
- 5 Manuel Ugarte Milieu
- 14 Agustín Canobbio Milieu
- 6 Rodrigo Bentancur Milieu
- 8 Federico Valverde Milieu
- 20 Maximiliano Araújo Milieu
- 21 Federico Viñas Attaquant
- 12 Santiago Mele
- 1 Sergio Rochet
- 2 José María Giménez
- 17 Matías Viña
- 24 Santiago Bueno
- 22 Joaquín Piquerez
- 7 Nicolás de la Cruz
- 11 Facundo Pellistri
- 18 Brian Rodríguez
- 15 Emiliano Martínez
- 9 Darwin Núñez
- 26 Rodrigo Zalazar
- 19 Rodrigo Aguirre
- 1 Vozinha Gardien
- 22 Steven Moreira Défenseur
- 4 Pico Défenseur
- 3 Diney Borges Défenseur
- 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur
- 6 Kevin Lenini Milieu
- 20 Ryan Mendes Milieu
- 18 Telmo Arcanjo Milieu
- 10 Jamiro Monteiro Milieu
- 11 Garry Rodrigues Milieu
- 9 Gilson Tavares Attaquant
- 14 Deroy Duarte
- 26 Hélio Varela
- 21 Nuno Da Costa
- 12 Márcio Rosa
- 23 CJ Dos Santos
- 2 Stopira
- 5 Logan Costa
- 24 Wagner Pina
- 25 Kelvin Pires
- 8 João Paulo
- 15 Laros Duarte
- 17 Willy Semedo
- 16 Yannick Semedo
- 7 Jovane Cabral
- 19 Dailon Rocha Livramento
- Tirs cadres : Uruguay 2 / Cap-Vert 2
- Tirs : Uruguay 16 / Cap-Vert 7
- Possession : Uruguay 66% / Cap-Vert 34%
- Corners : Uruguay 11 / Cap-Vert 3
- Fautes : Uruguay 8 / Cap-Vert 4
- Cartons jaunes : Uruguay 2 / Cap-Vert 1
- Passes : Uruguay 494 / Cap-Vert 256
- Precision des passes : Uruguay 83% / Cap-Vert 74%
- xG : Uruguay 2.28 / Cap-Vert 0.77
- Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Kevin Lenini (Cap-Vert) : note 7.7, 1 but(s)
- Agustín Canobbio (Uruguay) : note 7.3, 1 but(s)
- Hélio Varela (Cap-Vert) : note 7.2, 1 but(s)
- Federico Valverde (Uruguay) : note 7.2
- Nicolás de la Cruz (Uruguay) : note 7.2
- Pico (Cap-Vert) : note 7.2
- Rodrigo Bentancur (Uruguay) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 4'Carton jaune - S. AbdulhamidArabie saoudite, 4e
- 9'Carton jaune - W. PinaCap-Vert, 9e
- 33'↑↓Remplacement - H. Tambakti (remplace A. Lajami)Arabie saoudite, 33e
- 1 Vozinha Gardien
- 24 Wagner Pina Défenseur
- 4 Pico Défenseur
- 3 Diney Borges Défenseur
- 8 João Paulo Défenseur
- 6 Kevin Lenini Milieu
- 20 Ryan Mendes Milieu
- 14 Deroy Duarte Milieu
- 10 Jamiro Monteiro Milieu
- 17 Willy Semedo Milieu
- 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant
- 12 Márcio Rosa
- 23 CJ Dos Santos
- 2 Stopira
- 5 Logan Costa
- 22 Steven Moreira
- 25 Kelvin Pires
- 11 Garry Rodrigues
- 15 Laros Duarte
- 16 Yannick Semedo
- 26 Hélio Varela
- 7 Jovane Cabral
- 21 Nuno Da Costa
- 9 Gilson Tavares
- 21 Mohammed Al-Owais Gardien
- 12 Saud Abdulhamid Défenseur
- 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur
- 5 Hassan Tambakti Défenseur
- 13 Nawaf Boushal Défenseur
- 20 Sultan Mandash Milieu
- 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu
- 6 Nasser Al-Dawsari Milieu
- 10 Salem Al-Dawsari Milieu
- 23 Mohamed Kanno Attaquant
- 9 Firas Al-Buraikan Attaquant
- 1 Nawaf Al-Aqidi
- 22 Ahmed Al-Kassar
- 2 Ali Majrashi
- 24 Moteb Al-Harbi
- 25 Jehad Thakri
- 14 Hassan Kadesh
- 3 Ali Lajami
- 8 Ayman Yahya
- 16 Ziyad Aljohani
- 26 Mohammed Abu Al-Shamat
- 18 Ala'a Al-Hejji
- 7 Musab Al Juwayr
- 17 Khalid Al-Ghannam
- 19 Abdullah Al-Hamdan
- 11 Saleh Al-Shehri
- Tirs cadres : Cap-Vert 0 / Arabie saoudite 1
- Tirs : Cap-Vert 4 / Arabie saoudite 2
- Possession : Cap-Vert 54% / Arabie saoudite 46%
- Corners : Cap-Vert 2 / Arabie saoudite 0
- Fautes : Cap-Vert 6 / Arabie saoudite 7
- Cartons jaunes : Cap-Vert 1 / Arabie saoudite 1
- Passes : Cap-Vert 200 / Arabie saoudite 181
- Precision des passes : Cap-Vert 84% / Arabie saoudite 80%
- xG : Cap-Vert 0.13 / Arabie saoudite 0.18
- Vozinha (Cap-Vert) : note 6.9, 1 arret(s)
- Abdulelah Al-Amri (Arabie saoudite) : note 7.3
- Pico (Cap-Vert) : note 6.9
- João Paulo (Cap-Vert) : note 6.9
- Deroy Duarte (Cap-Vert) : note 6.9
- Sultan Mandash (Arabie saoudite) : note 6.9
- Abdullah Al-Khaibari (Arabie saoudite) : note 6.9
- Ali Lajami (Arabie saoudite) : note 6.9
- S. Lopes Cabral : Cape Verde Islands · Missing Fixture · Yellow Card
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 42'⚽But - A. Baena (passe M. Llorente)Espagne, 42e
- 45'↑↓Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 45e
- 23 Fernando Muslera Gardien
- 13 Guillermo Varela Défenseur
- 3 Sebastián Cáceres Défenseur
- 16 Mathías Olivera Défenseur
- 25 Juan Sanabria Défenseur
- 5 Manuel Ugarte Milieu
- 14 Agustín Canobbio Milieu
- 6 Rodrigo Bentancur Milieu
- 8 Federico Valverde Milieu
- 20 Maximiliano Araújo Milieu
- 9 Darwin Núñez Attaquant
- 12 Santiago Mele
- 1 Sergio Rochet
- 17 Matías Viña
- 24 Santiago Bueno
- 2 José María Giménez
- 4 Ronald Araújo
- 22 Joaquín Piquerez
- 7 Nicolás de la Cruz
- 18 Brian Rodríguez
- 15 Emiliano Martínez
- 10 Giorgian de Arrascaeta
- 11 Facundo Pellistri
- 21 Federico Viñas
- 19 Rodrigo Aguirre
- 26 Rodrigo Zalazar
- 23 Unai Simón Gardien
- 5 Marcos Llorente Défenseur
- 22 Pau Cubarsí Défenseur
- 14 Aymeric Laporte Défenseur
- 24 Marc Cucurella Défenseur
- 20 Pedri Milieu
- 16 Rodri Milieu
- 19 Lamine Yamal Milieu
- 6 Mikel Merino Milieu
- 15 Alex Baena Milieu
- 21 Mikel Oyarzabal Attaquant
- 13 Joan García
- 1 David Raya
- 2 Marc Pubill
- 4 Eric García
- 12 Pedro Porro
- 9 Pablo Gavi
- 18 Martín Zubimendi
- 17 Nico Williams
- 8 Fabián Ruiz
- 3 Alejandro Grimaldo
- 10 Dani Olmo
- 26 Borja Iglesias
- 7 Ferran Torres
- 11 Yéremy Pino
- 25 Víctor Muñoz
- Tirs cadres : Uruguay 0 / Espagne 1
- Tirs : Uruguay 3 / Espagne 3
- Possession : Uruguay 26% / Espagne 74%
- Corners : Uruguay 0 / Espagne 5
- Fautes : Uruguay 3 / Espagne 7
- Passes : Uruguay 125 / Espagne 350
- Precision des passes : Uruguay 70% / Espagne 89%
- xG : Uruguay 0.10 / Espagne 0.33
- Alex Baena (Espagne) : note 7.3, 1 but(s)
- Marcos Llorente (Espagne) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.3
- Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.2
- Aymeric Laporte (Espagne) : note 7
- Pedri (Espagne) : note 7
- Juan Sanabria (Uruguay) : note 6.9
- Unai Simón (Espagne) : note 6.9
- G. de Arrascaeta : Uruguay · Missing Fixture · Muscle Bruise
- R. Araújo : Uruguay · Missing Fixture · Muscle Bruise
- 16/06/2013 Espagne 2-1 Uruguay (Confederations Cup)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Espagne
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|Cap-Vert
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Arabie saoudite
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
Commentaires