World Cup 2026: Mohamed Ouahbi sets up Morocco in a 4-2-3-1 against Haiti’s 4-4-2

Morocco face Haiti at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta with Mohamed Ouahbi choosing a 4-2-3-1 against Sébastien Migné's 4-4-2 in Group C of the 2026 World Cup.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SUMMARY

Morocco face Haiti on June 24, 2026 at 23:00 GMT+1 at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta on the third matchday of Group C at the 2026 World Cup. The fixture brings together two teams with contrasting paths in the group, where Morocco have 4 points after a win over Scotland, while Haiti are still searching for their first point after two defeats.

On the pitch, Mohamed Ouahbi is using a 4-2-3-1 system to lead his team. The Moroccan side relies on a mix of experience and youth, with established figures such as goalkeeper Yassine Bounou and right-back Achraf Hakimi. In attack, Ayoub El Kaabi will be the lone striker, supported by an attacking trio made up of Brahim Díaz, Ismael Saibari and Bilal El Khannouss.

Opposite them, Haiti coach Sébastien Migné lines up in a traditional 4-4-2, prioritising defensive and attacking balance. Goalkeeper Johny Placide is protected by a defensive line featuring Jean-Kévin Duverne and Ricardo Adé in particular. The midfield relies on the performances of Jean-Ricner Bellegarde and Ruben Providence to feed the attack formed by Wilson Isidor and Lenny Joseph.

The match looks decisive for Haiti, who must respond if they are to consider qualification, while Morocco are aiming to consolidate their position and approach the rest of the tournament with a psychological advantage.

Reading Morocco’s XI

Mohamed Ouahbi sets Morocco up in a 4-2-3-1 with a back four made up of Achraf Hakimi at right-back, alongside Redouane Halhal, Chadi Riad and Anass Salah-Eddine. The double pivot is occupied by Sofyan Amrabat and Neil El Aynaoui, providing ball-winning and the link with the attacking midfield.

The attacking line includes Brahim Díaz as the central playmaker, flanked by wingers Ismael Saibari and Bilal El Khannouss. The attack relies on the finishing of Ayoub El Kaabi, positioned up front. This line-up shows Morocco’s desire to favour a fluid attacking game based on technically comfortable and mobile players.

On the bench, experienced players such as goalkeeper Munir El Kajoui, defender Noussair Mazraoui and midfielder Azzedine Ounahi can complement the team if necessary. The Moroccan coach therefore has tactical depth to adjust depending on how the match unfolds.

Reading Haiti’s XI

Sébastien Migné is counting on a classic 4-4-2 for Haiti. The defence is organised with Jean-Kévin Duverne and Ricardo Adé as the central pillars, supported by Martin Expérience and Hannes Delcroix. This defensive block aims to contain the opposition attacks in a difficult context.

In midfield, Josué Casimir and Danley Jean Jacques operate on the flanks, while Jean-Ricner Bellegarde and Ruben Providence form the heart of the play, tasked with organisation and transition.

In attack, Wilson Isidor and Lenny Joseph make up the forward pairing with the mission of making the most of rare chances. Despite the two opening defeats, Haiti must maintain this solid structure to hope to earn a positive result against Morocco.

Starting line-ups

Morocco
Formation4-2-3-1CoachMohamed Ouahbi
Starters11
  1. 1 Yassine Bounou Goalkeeper
  2. 2 Achraf Hakimi Defender
  3. 25 Redouane Halhal Defender
  4. 18 Chadi Riad Defender
  5. 26 Anass Salah-Eddine Defender
  6. 4 Sofyan Amrabat Midfielder
  7. 24 Neil El Aynaoui Midfielder
  8. 10 Brahim Díaz Midfielder
  9. 11 Ismael Saibari Midfielder
  10. 23 Bilal El Khannouss Midfielder
  11. 20 Ayoub El Kaabi Forward
Substitutes15
  • 12 Munir El Kajoui
  • 22 Ahmed Reda Tagnaouti
  • 3 Noussair Mazraoui
  • 5 Marwane Saadane
  • 13 Zakaria El Ouahdi
  • 14 Issa Diop
  • 19 Youssef Belammari
  • 6 Ayyoub Bouaddi
  • 7 Chemsdine Talbi
  • 8 Azzedine Ounahi
  • 15 Samir El Mourabet
  • 16 Gessime Yassine
  • 17 Amine Sbai
  • 9 Soufiane Rahimi
  • 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
Haiti
Formation4-4-2CoachSebastien Migne
Starters11
  1. 1 Johny Placide Goalkeeper
  2. 22 Jean-Kévin Duverne Defender
  3. 4 Ricardo Adé Defender
  4. 5 Hannes Delcroix Defender
  5. 8 Martin Expérience Defender
  6. 21 Josué Casimir Midfielder
  7. 17 Danley Jean Jacques Midfielder
  8. 10 Jean-Ricner Bellegarde Midfielder
  9. 15 Ruben Providence Midfielder
  10. 18 Wilson Isidor Forward
  11. 16 Lenny Joseph Forward
Substitutes15
  • 12 Alexandre Pierre
  • 23 Josué Duverger
  • 2 Carlens Arcus
  • 3 Keeto Thermoncy
  • 14 Garven-Michee Metusala
  • 13 Duke Lacroix
  • 6 Carl Fred Sainté
  • 24 Wilguens Paugain
  • 26 Woodensky Pierre
  • 25 Dominique Simon
  • 7 Derrick Etienne
  • 20 Frantzdy Pierrot
  • 11 Louicius Don Deedson
  • 19 Yassin Fortune
  • 9 Duckens Nazon
Morocco
Half-time Mercedes-Benz Stadium
Haiti
24/06/2026 23:00 Group C
Fil du match
  1. 10'But - BonoHaïti, 10e
  2. 39'But - A. HakimiMaroc, 39e
  3. 43'But - W. Isidor (passe J. Duverne)Haïti, 43e
  4. 45+1'But - I. Saibari (passe A. Hakimi)Maroc, 45+1e
Group C schedule
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Group C
Brazil
Finished MetLife Stadium
Morocco
Group C
Haiti
Finished Gillette Stadium
Scotland
Group C
Scotland
Finished Gillette Stadium
Morocco
Group C
Brazil
Finished Lincoln Financial Field
Haiti
Group C
Scotland
Half-time Hard Rock Stadium
Brazil
Group C
Morocco
Half-time Mercedes-Benz Stadium
Haiti
Group C
TeamJGNPBPBCDiffPts
Brazil21104134
Morocco21102114
Scotland21011103
Haiti200204-40
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FIL D'ACTU
23:55 Football : World Cup 2026: Brazil lead Scotland 2-0 at half-time
23:55 Football : World Cup 2026: Morocco and Haiti level at halftime (2-2)
23:55 World Cup 2026: Brazil lead Scotland 2-0 at half-time