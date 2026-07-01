Damien Thévenot sur la sellette dans Télématin et Maya Lauqué reléguée au second plan

La rentrée télévisuelle de Télématin sur France 2 s’annonce particulièrement dynamique avec un remaniement important de la programmation et un bouleversement notable dans la composition de ses animateurs. France Télévisions opte pour une réorganisation complète de la matinale, délimitée en deux parties distinctes, et des ajustements de postes majeurs impliquant plusieurs figures emblématiques du service public. Ces modifications visent à redéfinir le contenu entre informations immédiates et séquences plus légères, tout en renouvelant la présentation de l’émission star du petit-déjeuner.

Depuis sa prise de fonction en tant que coprésentateur de Télématin, aux côtés de Maya Lauqué, Damien Thévenot voit son rôle remis en question. Initialement très investi dans la présentation de l’émission, il pourrait perdre une part non négligeable de sa présence à l’antenne. La structure repensée de la matinale prévoit en effet de scinder le programme en deux segments nettement différenciés. La première partie, désormais orientée principalement vers l’actualité immédiate et les informations chaudes, exclurait la participation du journaliste pour la seconde, plus axée sur les rubriques de fond liées à la consommation, la santé ou encore le bien-être, autrefois animées par lui. Cette évolution marque une inflexion claire dans la gestion du temps d’antenne, et pose la question du rôle futur de Damien Thévenot au sein de la chaîne.

Dans ce contexte de transformation, Maya Lauqué n’est pas en reste. Si elle conserve une place centrale dans la première partie de la matinale recentrée sur l’actualité, son exposition pourrait néanmoins diminuer avec le déplacement des chroniques de vie quotidienne vers un nouvel espace télévisuel. Cette nouvelle structure consiste à créer un programme autonome nommé Télématin, deuxième partie, diffusé de 9 heures à 11 heures, qui se consacrera aux sujets plus légers et décontractés. Ce repositionnement des contenus risque d’amputer la visibilité du duo qui animait traditionnellement la totalité de la tranche matinale.

Un vaste remaniement des animateurs et des programmes politiques

Parallèlement à ces modifications, d’autres changements significatifs sont prévus dans la matinale politique de France 2. Gilles Bornstein, qui assurait jusqu’à présent la présentation des 4 Vérités, la séquence dédiée à l’interview politique quotidienne, devrait céder sa place. Son successeur serait Francis Letellier, récemment transféré de France 3 suite à la suppression de son émission politique dominicale. Cette mutation lui permettra ainsi de retrouver une position importante au sein de la grille matinale de la chaîne publique.

Enfin, la future présentation de ce que l’on appelle désormais la deuxième partie de Télématin sera confiée à Agathe Lecaron. Après l’arrêt de sa quotidienne Bel & Bien, la journaliste fait son arrivée sur France 2 pour animer cette tranche axée sur la vie pratique, la consommation, la santé et le bien-être. France Télévisions espère donc clarifier et segmenter les thématiques abordées, en séparant nettement l’information politique et économique des sujets plus légers, rendant ainsi la matinale plus lisible pour les téléspectateurs.