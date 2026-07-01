Image Canal
Image Canal
Bénin

Benin: l’ancien responsable à la communication des Démocrates, Guy Mitokpè nommé

Guy Mitokpè, ancien responsable de la communication du parti Les Démocrates, a été nommé ce mercredi en Conseil des ministres parmi les personnalités appelées à siéger au Conseil économique et social.

Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
POLITIQUE
297 vues
Guy Mitokpè, ancien cadre du parti Les Democrates
Guy Mitokpè, ancien cadre du parti Les Democrates
1 min de lecture
Google News Commenter

Cette nomination intervient plusieurs mois après sa démission du parti Les Démocrates. Celle-ci était intervenue quelques jours avant l’élection présidentielle, dans un contexte marqué par l’invalidation de la candidature de Renaud Agbodjo, candidat du parti à ce scrutin.

À l’époque, Guy Mitokpè avait justifié sa démission d’abord par le contenu du projet de société du candidat de la continuité. À le croire, les luttes menées par le parti Les Démocrates ont été largement prises en compte.

D’autre part, l’ancien responsable à la communication du parti parti Les Démocrates estime qu’il est encore jeune et a du potentiel à mettre au service de la République.

La décision prise en Conseil des ministres marque ainsi son entrée officielle au sein d’une institution consultative de la République. Un retour d’ascenseur pour le travail de terrain effectué lors des campagnes pour la présidentielle.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
21:26 Société : Bénin: le gouvernement autorise l’avancement au 12ème échelon pour plus de 1 000 agents de l’État
21:15 Célébrité : Damien Thévenot sur la sellette dans Télématin et Maya Lauqué reléguée au second plan
21:26 Bénin: le gouvernement autorise l’avancement au 12ème échelon pour plus de 1 000 agents de l’État