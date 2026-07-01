Bénin : Guy Mitokpè nommé membre du Conseil économique et social

Ancien responsable du parti Les Démocrates, Guy Dossou Mitokpè rejoint officiellement une institution de la République. Le Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026 l’a nommé membre du Conseil économique et social (CES) au titre du département de l’Atlantique.

Guy Dossou Mitokpè fait son entrée au Conseil économique et social (CES). Sa nomination a été annoncée à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 1er juillet 2026. Il siègera en qualité de membre départemental de l’Atlantique, au titre de l’Assemblée nationale, aux côtés de Kokou Lucien Houngnibo, Valentin Aditi Houdé et Cyprien Togni.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans le parcours politique de l’ancien député et ex-cadre du parti Les Démocrates. Figure connue de l’opposition, Guy Mitokpè a notamment été président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB), député de la 7ᵉ législature et secrétaire national à la communication des Démocrates.

En mars 2026, à quelques semaines de l’élection présidentielle, il avait quitté Les Démocrates, invoquant « la fin d’un cycle » politique. Quelques jours plus tard, il annonçait son soutien à Romuald Wadagni, alors candidat de la mouvance présidentielle, après que Les Démocrates eurent choisi de ne soutenir aucun candidat à la présidentielle.

Son ralliement avait suscité de nombreuses réactions dans la classe politique. Guy Mitokpè avait toutefois rejeté les accusations d’opportunisme, affirmant que son engagement ne répondait pas à une logique de recherche de postes. Sa désignation au Conseil économique et social constitue sa première nomination au sein d’une institution de la République depuis ce changement d’orientation politique.