Bénin: Pascal Essou repêché au sein du CES après la réforme du cadre institutionnel du médiateur de la république

De lla fonction du Médiateur de la République, Pascal Essou est nommé ce mercredi en conseil des ministres après 4 ans passés à la tête de l’institution de médiation.

Pascal Essou est nommé au sein du Conseil économiques et social en tant que membre désigné par L’assemblée nationale. Cette nomination intervient quelques jours après la réforme du cadre institutionnel du Médiateur de la République.

Au Bénin, une réforme importante du cadre institutionnel du Médiateur de la République a été adoptée par les députés de la 10ᵉ législature lors d’une séance plénière tenue le mercredi 24 juin 2026 à Porto-Novo.



La loi n°2026-11, modifiant la loi n°2009-22 du 3 janvier 2014 portant institution de cette autorité constitutionnelle, redéfinit le mode d’exercice de la fonction de Médiateur de la République. Désormais, ce rôle est automatiquement assuré par le premier vice-président du Conseil économique et social (CES).



Ce changement institutionnel met fin au mécanisme de nomination tel qu’il existait jusqu’ici, où le Médiateur était choisi individuellement. Cette réforme fait du premier vice-président du CES le titulaire automatique de la charge de Médiateur de la République, fusionnant de fait les fonctions des deux institutions.



Concrètement, Razacki Amouda Issifou, actuel premier vice-président du CES, est ainsi installé dans ses nouvelles responsabilités de Médiateur de la République, succédant à Pascal Essou, qui exerçait cette fonction depuis mai 2021.



Les missions essentielles de cette institution — faciliter le règlement des différends entre les citoyens et l’administration publique, proposer des solutions amiables et formuler des recommandations pour corriger des dysfonctionnements — restent inchangées. La loi réformée précise que le Médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance, sans instruction d’autorité politique ou administrative.



Ce réaménagement institutionnel répond à une volonté affichée de rationaliser l’action publique en regroupant des fonctions au sein du CES, tout en maintenant l’accès des citoyens à un mécanisme de médiation entre l’administration et les usagers.