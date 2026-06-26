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Mondial 2026 : la Turquie en 4-2-3-1 affronte les États-Unis en 4-1-2-3 au SoFi Stadium

Le 26 juin 2026 à 3h00 GMT+1, la Turquie accueille les États-Unis au SoFi Stadium de Los Angeles pour un match décisif de la phase de groupes du Mondial 2026. Cette confrontation oppose deux équipes aux trajectoires contrastées dans ce groupe D, où la Turquie reste toujours à la recherche de son premier point après deux défaites, tandis que les États-Unis dominent avec deux victoires.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Malgré leur élimination déjà très compromise, les Turcs alignent un onze solide sous la houlette de Vincenzo Montella, avec un système en 4-2-3-1 cherchant à équilibrer défense et créativité offensive. Les Américains de leur côté, entraînés par Mauricio Pochettino, conservent leur dispositif en 4-1-2-3 mis en place depuis le début du tournoi, combinant solidité défensive et dynamisme au milieu et devant.

La Turquie, battue 0-1 par le Paraguay lors de son dernier match, doit impérativement prendre des risques dans cette rencontre. Elle s’appuie sur son gardien Uğurcan Çakır et sa charnière composée notamment d’Ozan Kabak et Abdülkerim Bardakcı. Au milieu, Orkun Kökçü, Arda Güler et Kenan Yıldız tenteront d’alimenter en ballons le buteur Burak Yılmaz. En attaque, Yılmaz est l’un des cadres attendus pour débloquer la situation.

Les États-Unis, qui restent sur un succès 2-0 face à l’Australie, confirment leur solidité avec Matt Turner dans les cages et une défense menée par Antonee Trusty. Au milieu, Weston McKennie et Sebastian Berhalter épaulent le sentinelle Tyler Adams, tandis que Gio Reyna, Timothy Weah et l’avant-centre Ricardo Pepi composent un trio offensif rapide et technique.

Lecture du onze de Turquie

Favorisant un 4-2-3-1, Vincenzo Montella mise sur un bloc compact défensif avec quatre défenseurs – Zeki Çelik à droite, Ozan Kabak et Abdülkerim Bardakcı axiaux, et Efecan Elmalı à gauche. Ce double pivot au milieu fait confiance à Orkun Kökçü et Salih Özcan pour récupérer et distribuer le jeu. L’organisation offensive met en avant trois meneurs de jeu, Osman Aydın, Arda Güler et Kenan Yıldız, qui auront la charge de créer pour Burak Yılmaz en pointe, qui doit conclure après un début de compétition décevant.

Le banc turc dispose de remplaçants expérimentés comme Hakan Çalhanoğlu et Çağlar Söyüncü, mais Montella privilégie un onze équilibré sur le papier, mêlant jeunesse et cadres. Ce système permet à la Turquie de solliciter les transitions rapides et de soutenir l’attaque placée via des ailes actives.

Lecture du onze des États-Unis

Les Américains proposent une organisation en 4-1-2-3 avec une ligne défensive assurée par Jalen Scally, Mark McKenzie, Michael Robinson et Antonee Robinson. Au milieu, Tyler Adams assure le rôle de sentinelle tandis que Weston McKennie et Sebastian Berhalter apportent mobilité et créativité. Ce trio est la clé de la maîtrise du milieu face à une adversité turque bien structurée.

Devant, Gio Reyna et Timothy Weah jouent sur les ailes avec un rôle offensif et créateur, soutenant l’attaquant Ricardo Pepi, principal renard de surface des États-Unis. Sous les ordres de Mauricio Pochettino, cette formation favorise la possession et l’agressivité dans les zones de création.

Le banc américain étoffé offre des options offensives avec notamment Christian Pulisic et Folarin Balogun, mais Pochettino maintient sa confiance dans ses titulaires pour conserver la dynamique gagnante. L’équilibre entre défensive solide et exploitation des espaces en contre-attaque sera déterminant.

Les onze de départ

Turquie
Système4-2-3-1SélectionneurV. Montella
Titulaires11
  1. 23 U. Çakır Gardien
  2. 2 Z. Çelik Défenseur
  3. 15 O. Kabak Défenseur
  4. 14 A. Bardakcı Défenseur
  5. 13 E. Elmalı Défenseur
  6. 6 O. Kökçü Milieu
  7. 5 S. Özcan Milieu
  8. 24 O. Aydın Milieu
  9. 8 A. Güler Milieu
  10. 11 K. Yıldız Milieu
  11. 21 B. Yılmaz Attaquant
Remplaçants15
  • 17 İ. Kahveci
  • 22 K. Ayhan
  • 10 H. Çalhanoğlu
  • 1 M. Günok
  • 4 Ç. Söyüncü
  • 3 M. Demiral
  • 12 A. Bayındır
  • 20 F. Kadıoğlu
  • 18 M. Müldür
  • 19 Y. Akgün
  • 16 İ. Yüksek
  • 25 S. Akaydin
  • 7 K. Aktürkoğlu
  • 26 C. Uzun
  • 9 D. Gül
États-Unis
Système4-1-2-3SélectionneurM. Pochettino
Titulaires11
  1. 1 M. Turner Gardien
  2. 23 J. Scally Défenseur
  3. 22 M. McKenzie Défenseur
  4. 12 M. Robinson Défenseur
  5. 6 A. Trusty Défenseur
  6. 8 W. McKennie Milieu
  7. 14 S. Berhalter Milieu
  8. 7 G. Reyna Milieu
  9. 21 T. Weah Milieu
  10. 9 R. Pepi Attaquant
  11. 11 B. Aaronson Milieu
Remplaçants14
  • 16 A. Freeman
  • 18 M. Arfsten
  • 25 C. Brady
  • 20 F. Balogun
  • 17 M. Tillman
  • 24 M. Freese
  • 26 A. Zendejas
  • 3 C. Richards
  • 2 S. Dest
  • 19 H. Wright
  • 10 C. Pulišić
  • 5 A. Robinson
  • 4 T. Adams
  • 13 T. Ream
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
26/06/2026 03:00 Groupe D
CompositionsAvant-match
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Calendrier Groupe D
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Groupe D
États-Unis
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Paraguay
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Groupe D
Australie
Termine BC Place
Turquie
Resume final
Groupe D
États-Unis
Termine Lumen Field
Australie
Avant-matchCompositions
Groupe D
Turquie
Termine Levi's Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Compositions
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Avant-match
Groupe D
EquipeJGNPBPBCDiffPts
États-Unis22006156
Australie21012203
Paraguay210124-23
Turquie200203-30
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
02:33 Football : Mondial 2026 : la Turquie en 4-2-3-1 affronte les États-Unis en 4-1-2-3 au SoFi Stadium
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