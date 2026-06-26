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Mondial 2026 : Paraguay et Australie s’affrontent pour conforter leurs chances en Groupe D

Paraguay et Australie se retrouvent le 26 juin 2026 à 3h00 (GMT+1) au Levi’s Stadium de San Francisco pour un match clé de la phase de groupes du Mondial 2026. Les deux sélections, chacune avec une victoire et une défaite, cherchent à s’imposer pour renforcer leurs espoirs de qualification au tour suivant.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Dans le Groupe D, en compagnie des États-Unis et de la Turquie, le Paraguay a déjà battu la Turquie 1-0 tandis que l’Australie a subi une défaite 0-2 contre les États-Unis. Ces résultats invitent à un duel tactique intense puisque chaque point acquis est précieux à ce stade de la compétition.

Le Paraguay, sous la houlette du sélectionneur Gustavo Alfaro, revient en Coupe du Monde après une absence de 15 ans. Reconnu pour sa solidité défensive et son intensité de jeu, ce groupe ambitieux s’appuie sur un 5-4-1 défensif très organisé et un capitaine anonyme mais collectif. Ils visent à nouveau à faire honneur à leur tradition de rigueur.

De son côté, l’Australie, emmenée par Tony Popović, participe à sa septième Coupe consécutive et cherche à dépasser ses précédents parcours. Disposant d’un 3-4-3 offensif au style discipliné, les Socceroos comptent sur l’expérience de plusieurs cadres pour asseoir leur domination et inverser la tendance après leur défaite initiale dans ce groupe.

Zoom sur Paraguay

Le Paraguay aligne une formation en 5-4-1 qui met l’accent sur une défense étoffée. Le gardien O. Gill sera soutenu par une ligne de cinq défenseurs, dont J. Cáceres, G. Velázquez, G. Gómez, O. Alderete et A. Maidana. Ces joueurs forment un bloc solide chargé d’évincer les offensives adverses.

Au milieu, D. Gómez, A. Cubas, M. Galarza et J. Enciso animeront la transition et tenteront de créer des opportunités pour l’unique attaquant de pointe, G. Ávalos. Ce dernier, soutenu par ses milieux, devra se montrer efficace pour débloquer la situation face à une Australie bien organisée.

Avec Gustavo Alfaro aux commandes depuis août 2024, le Paraguay insiste sur le maintien de ce style défensif robuste tout en exploitant la vivacité et la jeunesse de ses milieux et attaquants. L’équipe cherche la stabilité après sa victoire contre la Turquie et veut maintenant confirmer son potentiel dans cette Coupe.

Zoom sur Australie

L’Australie évoluera en 3-4-3 avec P. Beach dans les buts protégé par trois défenseurs centraux – A. Circati, H. Souttar et L. Herrington. Ce dispositif offre une certaine liberté aux latéraux et milieux de terrain pour appuyer l’attaque.

Au milieu, A. Behich, A. O’Neill, J. Irvine et J. Bos sont chargés d’équilibrer phases offensives et défensives. C. Metcalfe complètera ce dispositif pour soutenir les offensives des ailiers N. Irankunda et C. Volpato. Ces deux joueurs tenteront de débloquer la défense paraguayenne à travers leur mobilité offensive.

Le sélectionneur Tony Popović mise sur une équipe disciplinée, cherchant à solidifier le collectif tout en tirant profit des individualités expérimentées tel que le gardien Mathew Ryan, absent ici en raison d’une rotation tactique. L’Australie tentera de rebondir après sa défaite contre les États-Unis en jouant de sa flexibilité offensive.

Paraguay
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Australie
26/06/2026 03:00 Groupe D
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États-Unis22006156
Australie21012203
Paraguay210124-23
Turquie200203-30
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