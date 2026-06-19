Mondial 2026 : la Turquie et le Paraguay sous pression après leur faux départ
La Turquie affronte le Paraguay samedi 20 juin à 4 h 00 GMT+1 au Levi’s Stadium, dans le groupe D du Mondial 2026, avec l’obligation de réagir après une défaite pour chacune des deux sélections lors de leur précédent match. Cette rencontre pèse déjà lourd dans la course à la qualification, les deux équipes abordant ce deuxième rendez-vous sans point.
La Turquie reste sur un revers contre l’Australie, battue 0-2, tandis que le Paraguay a cédé face aux États-Unis, 1-4. Dans un groupe également composé des Américains et des Australiens, un nouveau résultat négatif réduirait nettement la marge de manœuvre des deux formations.
Le match oppose deux sélections revenues sur la scène mondiale après une longue attente. La Turquie a retrouvé la Coupe du monde après 24 ans d’absence, une qualification obtenue au terme d’un parcours conclu par un barrage victorieux contre le Kosovo. Le Paraguay dispute lui aussi un Mondial après plus de 15 ans hors de la compétition, porté par sa sixième place dans les éliminatoires sud-américains.
Le duel de Santa Clara mettra aussi face à face deux approches différentes. La Turquie de Vincenzo Montella s’appuie sur un jeu plus porté vers la possession, avec des transitions rapides et des profils techniques au milieu. Le Paraguay de Gustavo Alfaro avance avec une identité plus prudente, structurée autour d’un bloc défensif et de sorties rapides vers ses joueurs offensifs.
Au-delà du résultat immédiat, cette affiche doit permettre à l’une des deux équipes de reprendre prise dans le groupe. La Turquie cherche à effacer son manque d’efficacité contre l’Australie. Le Paraguay doit corriger les déséquilibres apparus lors de sa lourde défaite contre les États-Unis.
Zoom sur la Turquie
La sélection turque arrive à ce match avec un enjeu clair, retrouver de la maîtrise et traduire son volume de jeu en occasions concrètes. Vincenzo Montella a redonné de la cohérence à une équipe qui sort d’une longue absence en Coupe du monde, mais la défaite initiale a rappelé l’exigence du niveau mondial.
Hakan Çalhanoğlu reste le repère majeur de cette équipe. Capitaine et meneur de jeu, le milieu de l’Inter Milan doit orienter le tempo, sécuriser la première relance et donner du poids aux phases arrêtées. Son rôle sera central face à un Paraguay attendu compact, capable de fermer l’axe et de forcer l’adversaire à écarter le jeu.
Arda Güler incarne l’autre levier offensif turc. Le joueur du Real Madrid apporte créativité, percussion et capacité à jouer entre les lignes. Dans un match où la Turquie aura besoin de variété pour contourner le bloc paraguayen, son influence peut peser dans les zones intermédiaires.
La Turquie devra surtout mieux contrôler les moments de transition. Face à l’Australie, le score de 0-2 a placé les hommes de Montella en position délicate dans le groupe D. Contre le Paraguay, l’équilibre entre ambition offensive et protection défensive sera déterminant.
Zoom sur le Paraguay
Le Paraguay aborde cette rencontre avec la nécessité de se remettre d’une entrée manquée dans son parcours de groupe, marquée par quatre buts encaissés contre les États-Unis. Gustavo Alfaro, entraîneur argentin réputé pour son organisation, doit rapidement redonner de la densité à une équipe dont la solidité constitue l’un des fondements.
Gustavo Gómez demeure le pilier défensif paraguayen. Le défenseur de Palmeiras porte l’expérience et l’autorité d’une sélection qui a construit sa qualification en CONMEBOL sur la discipline collective. Son duel à distance avec les créateurs turcs, notamment Çalhanoğlu et Güler, sera l’un des points clés du match.
Dans le secteur offensif, Miguel Almirón offre au Paraguay une solution de rupture. Sa vitesse, sa conduite de balle et sa capacité à attaquer les espaces donnent du relief à une équipe qui cherche souvent à exploiter les contres. Contre une Turquie susceptible d’avoir davantage le ballon, son rôle peut devenir essentiel.
Le Paraguay devra cependant trouver un meilleur équilibre que lors de sa défaite contre les États-Unis. Les hommes d’Alfaro ont besoin d’un résultat pour rester au contact dans le groupe D. Face à une Turquie elle aussi sous pression, la gestion des temps faibles et l’efficacité dans les rares fenêtres offensives pourraient faire basculer la rencontre.
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