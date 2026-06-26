Mondial 2026 : le Paraguay et l’Australie dos à dos à la pause (0-0)
Paraguay – Australie a atteint la pause au Mondial 2026, le Paraguay et l'Australie sont dos à dos sur le score de 0-0.
SOMMAIRE
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Paraguay a eu le ballon avec 38% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 6 pour l'Australie. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour le Paraguay et 3 pour l'Australie.
Les faits de la première période
- 6' A couple of turnovers in midfield offer opportunities for both teams. Volpato takes a heavy touch for Australie and is robbed, then Bos drags back Enciso to allow Paraguay a free-kick from deep that each deals with confidently. Paraguay are in a 5-3-2 set-u…
- 4' Irvine with a fierce drive on the angle forces a save from Gill. Good lead-up play from Circati then Volpato on the right. Nothing fancy about it, just crisp passing and movement. The resulting corner, as so many have been for the Socceroos this World Cup, …
Un équilibre encore fragile
le Paraguay et l'Australie repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
- 45'↑↓Remplacement - Alexandro Maidana (remplace Maurício Magalhães Prado)Paraguay, 45e
- 46'Carton jaune - Jackson IrvineAustralie, 46e
- 58'↑↓Remplacement - Cristian Volpato (remplace Ajdin Hrustic)Australie, 58e
- 67'↑↓Remplacement - Gabriel Ávalos (remplace Alex Arce)Paraguay, 67e
- 77'Carton jaune - Diego GomezParaguay, 77e
- 84'↑↓Remplacement - Omar Alderete (remplace José Canale)Paraguay, 84e
- 84'↑↓Remplacement - Jackson Irvine (remplace Paul Okon-Engstler)Australie, 84e
- 84'↑↓Remplacement - Nestory Irankunda (remplace Tete Yengi)Australie, 84e
- 92'↑↓Remplacement - Diego Gomez (remplace Damian Bobadilla)Paraguay, 92e
- 92'↑↓Remplacement - Matías Galarza (remplace Junior Alonso)Paraguay, 92e
- Tirs cadres : Paraguay 2 / Australie 5
- Tirs : Paraguay 7 / Australie 12
- Possession : Paraguay 44% / Australie 56%
- Corners : Paraguay 1 / Australie 3
- Fautes : Paraguay 9 / Australie 6
- Cartons jaunes : Paraguay 1 / Australie 1
- Cartons rouges : Paraguay 0 / Australie 0
- 7'⚽But - Damian Bobadilla1-0États-Unis
- 10'Carton jaune - Juan CaceresParaguay, 10e
- 31'⚽But - Folarin Balogun2-0États-Unis · Passe : Christian Pulisic
- 45'↑↓Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado)Paraguay, 45e
- 45'↑↓Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter)États-Unis, 45e
- 50'⚽But - Folarin Balogun3-0États-Unis · Passe : Malik Tillman
- 52'VARVAR - Tim ReamÉtats-Unis, 52e
- 53'Carton jaune - Miguel AlmirónParaguay, 53e
- 59'Carton jaune - Tyler AdamsÉtats-Unis, 59e
- 62'↑↓Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce)Paraguay, 62e
- 72'↑↓Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah)États-Unis, 72e
- 72'↑↓Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi)États-Unis, 72e
- 73'⚽But - Maurício Magalhães Prado3-1Paraguay · Passe : Julio Enciso
- 79'Carton jaune - Diego GomezParaguay, 79e
- 79'↑↓Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa)Paraguay, 79e
- 79'↑↓Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez)Paraguay, 79e
- 80'↑↓Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra)Paraguay, 80e
- 82'↑↓Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna)États-Unis, 82e
- 88'Carton jaune - Alex ArceParaguay, 88e
- 93'Carton jaune - Junior AlonsoParaguay, 93e
- 98'⚽But - Giovanni Reyna4-1États-Unis · Passe : Alex Freeman
- 24 Matthew Freese Gardien
- 16 Alexander Freeman Défenseur
- 3 Chris Richards Défenseur
- 13 Tim Ream Défenseur
- 5 Antonee Robinson Défenseur
- 4 Tyler Adams Milieu
- 17 Malik Tillman Milieu
- 2 Sergiño Dest Milieu
- 8 Weston McKennie Milieu
- 10 Christian Pulišić Milieu
- 20 Folarin Balogun Attaquant
- 14 Sebastian Berhalter
- 1 Matt Turner
- 25 Chris Brady
- 6 Auston Trusty
- 12 Miles Robinson
- 22 Mark McKenzie
- 23 Joe Scally
- 18 Maximilian Arfsten
- 7 Giovanni Reyna
- 15 Cristian Roldán
- 11 Brenden Aaronson
- 21 Tim Weah
- 26 Alex Zendejas
- 9 Ricardo Pepi
- 19 Haji Wright
- 12 Orlando Gill Gardien
- 4 Juan Cáceres Défenseur
- 15 Gustavo Gómez Défenseur
- 3 Omar Alderete Défenseur
- 6 Junior Alonso Défenseur
- 8 Diego Gómez Milieu
- 14 Andrés Cubas Milieu
- 16 Damián Bobadilla Milieu
- 10 Miguel Almirón Milieu
- 9 Antonio Sanabria Attaquant
- 19 Julio Enciso Attaquant
- 11 Mauricio
- 18 Alex Arce
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 5 Fabián Balbuena
- 26 Alexandro Maidana
- 2 Gustavo Velázquez
- 13 José Canale
- 20 Braian Ojeda
- 17 Alejandro Romero
- 24 Gustavo Caballero
- 23 Matías Galarza
- 21 Gabriel Ávalos
- 25 Isidro Pitta
- 7 Ramón Sosa
- Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1
- Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9
- Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36%
- Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1
- Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17
- Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5
- Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0
- F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s)
- C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)
- M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)
- Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)
- J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)
- T. Ream (États-Unis) : note 7.3
- O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s)
- C. Richards (États-Unis) : note 7.1
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)
- 28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)
- 12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America)
- 27'⚽But - N. Irankunda1-0Australie · Passe : P. Okon-Engstler
- 46'↑↓Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz)Turquie, 46e
- 61'↑↓Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay)Australie, 61e
- 62'↑↓Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun)Turquie, 62e
- 74'↑↓Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi)Australie, 74e
- 74'↑↓Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria)Australie, 74e
- 75'⚽But - C. Metcalfe2-0Australie
- 81'↑↓Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan)Turquie, 81e
- 81'↑↓Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur)Turquie, 81e
- 84'↑↓Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich)Australie, 84e
- 84'↑↓Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine)Australie, 84e
- 85'↑↓Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul)Turquie, 85e
- 86'Carton jaune - Y. AkgunTurquie, 86e
- 18 Patrick Beach Gardien
- 4 Jacob Italiano Défenseur
- 3 Alessandro Circati Défenseur
- 19 Harry Souttar Défenseur
- 21 Cameron Burgess Défenseur
- 5 Jordan Bos Défenseur
- 8 Connor Metcalfe Milieu
- 13 Aiden O'Neill Milieu
- 24 Paul Okon-Engstler Milieu
- 17 Nestory Irankunda Milieu
- 9 Mohamed Touré Attaquant
- 1 Mathew Ryan
- 12 Paul Izzo
- 2 Miloš Degenek
- 6 Jason Geria
- 16 Aziz Behich
- 25 Lucas Herrington
- 15 Kai Trewin
- 14 Cameron Devlin
- 22 Jackson Irvine
- 7 Mathew Leckie
- 10 Ajdin Hrustić
- 11 Awer Mabil
- 20 Cristian Volpato
- 23 Nishan Velupillay
- 26 Tete Yengi
- 23 Uğurcan Çakır Gardien
- 2 Zeki Çelik Défenseur
- 3 Merih Demiral Défenseur
- 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur
- 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur
- 16 İsmail Yüksek Milieu
- 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu
- 8 Arda Güler Milieu
- 6 Orkun Kökçü Milieu
- 21 Barış Alper Yılmaz Milieu
- 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant
- 1 Mert Günok
- 12 Altay Bayındır
- 4 Çağlar Söyüncü
- 13 Eren Elmalı
- 15 Ozan Kabak
- 18 Mert Müldür
- 25 Samet Akaydın
- 22 Kaan Ayhan
- 5 Salih Özcan
- 17 İrfan Can Kahveci
- 19 Yunus Akgün
- 24 Oğuz Aydın
- 26 Can Uzun
- 9 Deniz Gül
- 11 Kenan Yıldız
- Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6
- Tirs : Australie 9 / Turquie 25
- Possession : Australie 31% / Turquie 69%
- Corners : Australie 4 / Turquie 6
- Fautes : Australie 8 / Turquie 3
- Passes : Australie 250 / Turquie 581
- Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90%
- xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14
- Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s)
- Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s)
- Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s)
- Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5
- Harry Souttar (Australie) : note 7.3
- Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s)
- Alessandro Circati (Australie) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 11'⚽But - C. Burgess1-0États-Unis
- 16'Carton jaune - J. BosAÉtats-Unistralie, 16e
- 32'Carton jaune - A. CircatiAÉtats-Unistralie, 32e
- 43'⚽But - A. Freeman2-0États-Unis
- 46'↑↓Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria)AÉtats-Unistralie, 46e
- 46'↑↓Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe)AÉtats-Unistralie, 46e
- 46'↑↓Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda)AÉtats-Unistralie, 46e
- 56'Carton jaune - A. RobinsonÉtats-Unis, 56e
- 61'↑↓Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato)AÉtats-Unistralie, 61e
- 74'↑↓Remplacement - R. Pepi (remplace S. Berhalter)États-Unis, 74e
- 78'↑↓Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine)AÉtats-Unistralie, 78e
- 80'↑↓Remplacement - S. Dest (remplace J. Scally)États-Unis, 80e
- 80'↑↓Remplacement - A. Robinson (remplace A. TrÉtats-Unisty)États-Unis, 80e
- 88'Carton jaune - H. SouttarAÉtats-Unistralie, 88e
- 89'Carton jaune - F. BalogunÉtats-Unis, 89e
- 89'Carton jaune - J. ItalianoAÉtats-Unistralie, 89e
- 90+3'Carton jaune - C. RichardsÉtats-Unis, 90+3e
- 90+6'↑↓Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright)États-Unis, 90+6e
- 90+6'↑↓Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna)États-Unis, 90+6e
- 24 Matthew Freese Gardien
- 16 Alexander Freeman Défenseur
- 3 Chris Richards Défenseur
- 13 Tim Ream Défenseur
- 2 Sergiño Dest Milieu
- 8 Weston McKennie Milieu
- 4 Tyler Adams Milieu
- 17 Malik Tillman Milieu
- 5 Antonee Robinson Milieu
- 20 Folarin Balogun Attaquant
- 9 Ricardo Pepi Attaquant
- 1 Matt Turner
- 25 Chris Brady
- 6 Auston Trusty
- 12 Miles Robinson
- 22 Mark McKenzie
- 23 Joe Scally
- 18 Maximilian Arfsten
- 7 Giovanni Reyna
- 14 Sebastian Berhalter
- 15 Cristian Roldán
- 11 Brenden Aaronson
- 21 Tim Weah
- 26 Alex Zendejas
- 19 Haji Wright
- 18 Patrick Beach Gardien
- 4 Jacob Italiano Défenseur
- 3 Alessandro Circati Défenseur
- 19 Harry Souttar Défenseur
- 21 Cameron Burgess Défenseur
- 5 Jordan Bos Défenseur
- 7 Mathew Leckie Milieu
- 13 Aiden O'Neill Milieu
- 24 Paul Okon-Engstler Milieu
- 23 Nishan Velupillay Milieu
- 9 Mohamed Touré Attaquant
- 6 Jason Geria
- 8 Connor Metcalfe
- 17 Nestory Irankunda
- 20 Cristian Volpato
- 1 Mathew Ryan
- 12 Paul Izzo
- 2 Miloš Degenek
- 16 Aziz Behich
- 25 Lucas Herrington
- 15 Kai Trewin
- 14 Cameron Devlin
- 22 Jackson Irvine
- 10 Ajdin Hrustić
- 11 Awer Mabil
- 26 Tete Yengi
- Tirs cadres : États-Unis 2 / Australie 2
- Tirs : États-Unis 10 / Australie 5
- Possession : États-Unis 62% / Australie 38%
- Corners : États-Unis 7 / Australie 4
- Fautes : États-Unis 12 / Australie 16
- Cartons jaunes : États-Unis 3 / Australie 4
- Passes : États-Unis 516 / Australie 301
- Precision des passes : États-Unis 86% / Australie 73%
- xG : États-Unis 1.30 / Australie 0.44
- Alexander Freeman (États-Unis) : note 8.2, 1 but(s)
- Alessandro Circati (Australie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)
- Matthew Freese (États-Unis) : note 6.6, 2 arret(s)
- Antonee Robinson (États-Unis) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
- Chris Richards (États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)
- Malik Tillman (États-Unis) : note 7.3
- Tim Ream (États-Unis) : note 6.9
- Sergiño Dest (États-Unis) : note 6.9
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 15/10/2025 États-Unis 2-1 Australie (Friendlies)
- 2'⚽But - M. Galarza0-1Paraguay · Passe : J. Enciso
- 4'Carton jaune - M. GalarzaParaguay, 4e
- 45+3'Carton rouge - M. Almiron0-1Paraguay
- 46'↑↓Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla)Paraguay, 46e
- 46'↑↓Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz)Turquie, 46e
- 60'↑↓Remplacement - I. Yuksek (remplace C. Uzun)Turquie, 60e
- 60'↑↓Remplacement - Y. Akgun (remplace D. Gul)Turquie, 60e
- 63'Carton jaune - V. MontellaTurquie, 63e
- 67'↑↓Remplacement - D. Gomez (remplace G. Velazquez)Paraguay, 67e
- 70'↑↓Remplacement - F. Kadioglu (remplace E. Elmali)Turquie, 70e
- 71'Carton jaune - E. ElmaliTurquie, 71e
- 81'↑↓Remplacement - J. Caceres (remplace A. Maidana)Paraguay, 81e
- 86'↑↓Remplacement - A. Bardakci (remplace O. Kokcu)Turquie, 86e
- 90+2'↑↓Remplacement - J. Enciso (remplace G. Avalos)Paraguay, 90+2e
- 90+2'↑↓Remplacement - M. Galarza (remplace J. Canale)Paraguay, 90+2e
- 23 Uğurcan Çakır Gardien
- 18 Mert Müldür Défenseur
- 3 Merih Demiral Défenseur
- 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur
- 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur
- 16 İsmail Yüksek Milieu
- 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu
- 19 Yunus Akgün Milieu
- 8 Arda Güler Milieu
- 11 Kenan Yıldız Milieu
- 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant
- 12 Altay Bayındır
- 1 Mert Günok
- 13 Eren Elmalı
- 22 Kaan Ayhan
- 15 Ozan Kabak
- 25 Samet Akaydın
- 2 Zeki Çelik
- 4 Çağlar Söyüncü
- 21 Barış Alper Yılmaz
- 26 Can Uzun
- 6 Orkun Kökçü
- 24 Oğuz Aydın
- 5 Salih Özcan
- 17 İrfan Can Kahveci
- 9 Deniz Gül
- 12 Orlando Gill Gardien
- 4 Juan Cáceres Défenseur
- 15 Gustavo Gómez Défenseur
- 3 Omar Alderete Défenseur
- 6 Junior Alonso Défenseur
- 10 Miguel Almirón Milieu
- 14 Andrés Cubas Milieu
- 8 Diego Gómez Milieu
- 23 Matías Galarza Milieu
- 25 Isidro Pitta Attaquant
- 19 Julio Enciso Attaquant
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 2 Gustavo Velázquez
- 5 Fabián Balbuena
- 13 José Canale
- 26 Alexandro Maidana
- 11 Mauricio
- 16 Damián Bobadilla
- 20 Braian Ojeda
- 24 Gustavo Caballero
- 17 Alejandro Romero
- 7 Ramón Sosa
- 9 Antonio Sanabria
- 18 Alex Arce
- 21 Gabriel Ávalos
- Tirs cadres : Turquie 4 / Paraguay 2
- Tirs : Turquie 18 / Paraguay 5
- Possession : Turquie 80% / Paraguay 20%
- Corners : Turquie 6 / Paraguay 0
- Fautes : Turquie 6 / Paraguay 12
- Cartons jaunes : Turquie 0 / Paraguay 1
- Cartons rouges : Turquie 0 / Paraguay 1
- Passes : Turquie 490 / Paraguay 129
- Precision des passes : Turquie 89% / Paraguay 57%
- xG : Turquie 0.87 / Paraguay 0.21
- Matías Galarza (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Julio Enciso (Paraguay) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 4 arret(s)
- Abdülkerim Bardakcı (Turquie) : note 7.9
- Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.9
- Miguel Almirón (Paraguay) : note 6, 1 carton(s) rouge(s)
- Hakan Çalhanoğlu (Turquie) : note 7.3
- Kenan Yıldız (Turquie) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 3'⚽But - AÉtats-Uniston TrÉtats-Unisty (passe Sebastian Berhalter)États-Unis, 3e
- 10'⚽But - Arda Güler (passe Baris Alper Yilmaz)Turquie, 10e
- 19'Carton jaune - Sebastian BerhalterÉtats-Unis, 19e
- 31'⚽But - Baris Alper Yilmaz (passe Orkun Kökçü)Turquie, 31e
- 49'⚽But - Sebastian BerhalterÉtats-Unis, 49e
- 58'↑↓Remplacement - Timothy Weah (remplace Christian Pulisic)États-Unis, 58e
- 76'↑↓Remplacement - Giovanni Reyna (remplace Sergiño Dest)États-Unis, 76e
- 77'↑↓Remplacement - Brenden Aaronson (remplace Álex Zendejas)États-Unis, 77e
- 77'↑↓Remplacement - Joe Scally (remplace Alex Freeman)États-Unis, 77e
- 84'↑↓Remplacement - Zeki Çelik (remplace Çağlar Söyüncü)Turquie, 84e
- 84'↑↓Remplacement - Kenan Yıldız (remplace Can Yilmaz Uzun)Turquie, 84e
- 86'↑↓Remplacement - Weston McKennie (remplace Malik Tillman)États-Unis, 86e
- 88'↑↓Remplacement - Orkun Kökçü (remplace Kaan Ayhan)Turquie, 88e
- 92'↑↓Remplacement - Oğuz Aydın (remplace Mert Müldür)Turquie, 92e
- 92'↑↓Remplacement - Baris Alper Yilmaz (remplace İrfan Can Kahveci)Turquie, 92e
- 98'⚽But - Kaan AyhanTurquie, 98e
- 23 U. Çakır Gardien
- 2 Z. Çelik Défenseur
- 15 O. Kabak Défenseur
- 14 A. Bardakcı Défenseur
- 13 E. Elmalı Défenseur
- 6 O. Kökçü Milieu
- 5 S. Özcan Milieu
- 24 O. Aydın Milieu
- 8 A. Güler Milieu
- 11 K. Yıldız Milieu
- 21 B. Yılmaz Attaquant
- 17 İ. Kahveci
- 22 K. Ayhan
- 10 H. Çalhanoğlu
- 1 M. Günok
- 4 Ç. Söyüncü
- 3 M. Demiral
- 12 A. Bayındır
- 20 F. Kadıoğlu
- 18 M. Müldür
- 19 Y. Akgün
- 16 İ. Yüksek
- 25 S. Akaydin
- 7 K. Aktürkoğlu
- 26 C. Uzun
- 9 D. Gül
- 1 M. Turner Gardien
- 23 J. Scally Défenseur
- 22 M. McKenzie Défenseur
- 12 M. Robinson Défenseur
- 6 A. Trusty Défenseur
- 8 W. McKennie Milieu
- 14 S. Berhalter Milieu
- 7 G. Reyna Milieu
- 21 T. Weah Milieu
- 9 R. Pepi Attaquant
- 11 B. Aaronson Milieu
- 16 A. Freeman
- 18 M. Arfsten
- 25 C. Brady
- 20 F. Balogun
- 17 M. Tillman
- 24 M. Freese
- 26 A. Zendejas
- 3 C. Richards
- 2 S. Dest
- 19 H. Wright
- 10 C. Pulišić
- 5 A. Robinson
- 4 T. Adams
- 13 T. Ream
- Tirs cadres : Turquie 2 / États-Unis 7
- Tirs : Turquie 7 / États-Unis 17
- Possession : Turquie 47% / États-Unis 53%
- Corners : Turquie 2 / États-Unis 9
- Fautes : Turquie 13 / États-Unis 12
- Cartons jaunes : Turquie 0 / États-Unis 1
- Cartons rouges : Turquie 0 / États-Unis 0
- S. Berhalter (États-Unis) : note 9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
- B. Yılmaz (Turquie) : note 8.33, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- A. Güler (Turquie) : note 7.36, 1 but(s)
- A. Trusty (États-Unis) : note 6.91, 1 but(s)
- U. Çakır (Turquie) : note 6.71, 5 arret(s)
- O. Kökçü (Turquie) : note 6.26, 1 passe(s) decisive(s)
- W. McKennie (États-Unis) : note 6.64
- A. Bardakcı (Turquie) : note 6.57
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 07/06/2025 États-Unis 1-2 Turquie (Friendlies)
- 45'↑↓Remplacement - Alexandro Maidana (remplace Maurício Magalhães Prado)Paraguay, 45e
- 46'Carton jaune - Jackson IrvineAustralie, 46e
- 58'↑↓Remplacement - Cristian Volpato (remplace Ajdin Hrustic)Australie, 58e
- 67'↑↓Remplacement - Gabriel Ávalos (remplace Alex Arce)Paraguay, 67e
- 77'Carton jaune - Diego GomezParaguay, 77e
- 84'↑↓Remplacement - Omar Alderete (remplace José Canale)Paraguay, 84e
- 84'↑↓Remplacement - Jackson Irvine (remplace Paul Okon-Engstler)Australie, 84e
- 84'↑↓Remplacement - Nestory Irankunda (remplace Tete Yengi)Australie, 84e
- 92'↑↓Remplacement - Diego Gomez (remplace Damian Bobadilla)Paraguay, 92e
- 92'↑↓Remplacement - Matías Galarza (remplace Junior Alonso)Paraguay, 92e
- 12 O. Gill Gardien
- 4 J. Cáceres Défenseur
- 2 G. Velázquez Défenseur
- 15 G. Gómez Défenseur
- 3 O. Alderete Défenseur
- 26 A. Maidana Défenseur
- 8 D. Gómez Milieu
- 14 A. Cubas Milieu
- 23 M. Galarza Milieu
- 19 J. Enciso Milieu
- 21 G. Ávalos Attaquant
- 22 G. Olveira
- 6 J. Alonso
- 9 A. Sanabria
- 25 I. Pitta
- 7 R. Sosa
- 16 D. Bobadilla
- 18 A. Arce
- 17 A. Romero
- 5 F. Balbuena
- 11 Maurício
- 24 G. Caballero
- 1 R. Fernandez
- 13 J. Canale
- 20 B. Ojeda
- 18 P. Beach Gardien
- 3 A. Circati Défenseur
- 19 H. Souttar Défenseur
- 25 L. Herrington Défenseur
- 16 A. Behich Milieu
- 13 A. O'Neill Milieu
- 22 J. Irvine Milieu
- 5 J. Bos Milieu
- 8 C. Metcalfe Milieu
- 17 N. Irankunda Attaquant
- 20 C. Volpato Milieu
- 24 Paul Michael Junior Okon-Engstler
- 23 N. Velupillay
- 26 T. Yengi
- 9 M. Touré
- 15 K. Trewin
- 14 C. Devlin
- 10 A. Hrustić
- 21 C. Burgess
- 11 A. Mabil
- 6 J. Geria
- 2 M. Degenek
- 12 P. Izzo
- 1 M. Ryan
- Tirs cadres : Paraguay 2 / Australie 5
- Tirs : Paraguay 7 / Australie 12
- Possession : Paraguay 44% / Australie 56%
- Corners : Paraguay 1 / Australie 3
- Fautes : Paraguay 9 / Australie 6
- Cartons jaunes : Paraguay 1 / Australie 1
- Cartons rouges : Paraguay 0 / Australie 0
- O. Gill (Paraguay) : note 7.59, 5 arret(s)
- P. Beach (Australie) : note 7.14, 2 arret(s)
- H. Souttar (Australie) : note 7.07
- J. Bos (Australie) : note 7.05
- J. Irvine (Australie) : note 6.8, 1 carton(s) jaune(s)
- L. Herrington (Australie) : note 6.95
- G. Gómez (Paraguay) : note 6.94
- M. Galarza (Paraguay) : note 6.93
- J. Italiano : Australie · Missing Fixture
- M. Almirón : Paraguay · Missing Fixture · Red Card
- 26/06/2026 Paraguay 0-0 Australie (World Cup)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|États-Unis
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|Australie
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|Turquie
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
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