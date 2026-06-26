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Mondial 2026 : le Paraguay et l’Australie dos à dos à la pause (0-0)

Paraguay – Australie a atteint la pause au Mondial 2026, le Paraguay et l'Australie sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Paraguay a eu le ballon avec 38% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 6 pour l'Australie. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour le Paraguay et 3 pour l'Australie.

Les faits de la première période

  • 6' A couple of turnovers in midfield offer opportunities for both teams. Volpato takes a heavy touch for Australie and is robbed, then Bos drags back Enciso to allow Paraguay a free-kick from deep that each deals with confidently. Paraguay are in a 5-3-2 set-u…
  • 4' Irvine with a fierce drive on the angle forces a save from Gill. Good lead-up play from Circati then Volpato on the right. Nothing fancy about it, just crisp passing and movement. The resulting corner, as so many have been for the Socceroos this World Cup, …

Un équilibre encore fragile

le Paraguay et l'Australie repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Paraguay
Termine Levi's Stadium
Australie
26/06/2026 03:00 Groupe D
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 45'Remplacement - Alexandro Maidana (remplace Maurício Magalhães Prado)Paraguay, 45e
  2. 46'Carton jaune - Jackson IrvineAustralie, 46e
  3. 58'Remplacement - Cristian Volpato (remplace Ajdin Hrustic)Australie, 58e
  4. 67'Remplacement - Gabriel Ávalos (remplace Alex Arce)Paraguay, 67e
  5. 77'Carton jaune - Diego GomezParaguay, 77e
  6. 84'Remplacement - Omar Alderete (remplace José Canale)Paraguay, 84e
  7. 84'Remplacement - Jackson Irvine (remplace Paul Okon-Engstler)Australie, 84e
  8. 84'Remplacement - Nestory Irankunda (remplace Tete Yengi)Australie, 84e
  9. 92'Remplacement - Diego Gomez (remplace Damian Bobadilla)Paraguay, 92e
  10. 92'Remplacement - Matías Galarza (remplace Junior Alonso)Paraguay, 92e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Paraguay 2 / Australie 5
  • Tirs : Paraguay 7 / Australie 12
  • Possession : Paraguay 44% / Australie 56%
  • Corners : Paraguay 1 / Australie 3
  • Fautes : Paraguay 9 / Australie 6
  • Cartons jaunes : Paraguay 1 / Australie 1
  • Cartons rouges : Paraguay 0 / Australie 0
Calendrier Groupe D
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Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
Termine BC Place
Turquie
Resume final
Groupe D
États-Unis
Termine Lumen Field
Australie
Avant-matchCompositions
Groupe D
Turquie
Termine Levi's Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Turquie
Termine SoFi Stadium
États-Unis
Resume final
Groupe D
Paraguay
Termine Levi's Stadium
Australie
Resume final
Groupe D
EquipeJGNPBPBCDiffPts
États-Unis32018446
Australie31112204
Paraguay311124-24
Turquie310235-23
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