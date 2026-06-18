Mondial 2026 : les États-Unis défient l’Australie à Seattle dans un duel de leaders du Groupe D
Les États-Unis affrontent l’Australie le 19 juin 2026 au Lumen Field de Seattle, à 20 h 00 GMT+1, dans le Groupe D de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce rendez-vous oppose deux sélections déjà victorieuses lors de leur première sortie, les Américains ayant battu le Paraguay (4-1) et les Socceroos ayant dominé la Turquie (2-0).
Avec trois points chacun, ce match prend donc la forme d’un duel de leaders. Une victoire à Seattle permettrait à l’un des deux camps de prendre une option plus nette dans la course aux places qualificatives, avant la dernière journée de cette poule.
Les États-Unis avancent avec Mauricio Pochettino et une génération attendue autour de Christian Pulisic, Weston McKennie ou Folarin Balogun. Devant leur public, les Américains doivent confirmer le départ réussi contre le Paraguay sans se laisser enfermer dans un match physique.
L’Australie arrive elle aussi avec une base solide après son succès contre la Turquie. L’équipe de Tony Popovic s’appuie sur une organisation disciplinée, une forte densité dans les duels et l’expérience d’un groupe qui avait atteint les huitièmes de finale en 2022.
Le Lumen Field offrira aux États-Unis un cadre familier et un environnement favorable. Mais l’Australie a déjà montré sa capacité à voyager avec un plan de jeu lisible et exigeant. Cette opposition de styles peut peser directement sur la hiérarchie du Groupe D.
Zoom sur les États-Unis
Mauricio Pochettino a installé une orientation plus ambitieuse, avec une volonté d’imposer le rythme et de contrôler davantage le ballon. Le technicien argentin dispose d’un noyau offensif et athlétique qui peut faire basculer un match sur la vitesse, les transitions et la qualité entre les lignes.
Christian Pulisic reste la référence technique de cette sélection. L’ailier de l’AC Milan porte une part majeure de la création et de la finition. Autour de lui, Weston McKennie apporte volume et impact au milieu, tandis que Folarin Balogun offre une solution de profondeur dans l’axe de l’attaque.
Les États-Unis comptent aussi sur Gio Reyna et Sergiño Dest pour élever la qualité dans la progression du ballon. Reyna peut peser dans les zones intermédiaires, Dest donne une option de percussion sur le côté. Dans un match où l’Australie cherchera à réduire les espaces, leur capacité à accélérer les séquences pourrait devenir centrale.
Après leur victoire initiale contre le Paraguay, les États-Unis doivent surtout éviter de relâcher la pression. Face à un adversaire physiquement dense, les Américains devront joindre maîtrise, patience et efficacité dans les trente derniers mètres.
Zoom sur l’Australie
Tony Popovic a pris la tête d’une sélection australienne attachée à ses principes de discipline et d’intensité. Ancien défenseur international, le sélectionneur travaille avec un groupe habitué aux duels et aux matches fermés, un profil adapté aux rendez-vous de Coupe du Monde.
Mathew Ryan incarne l’expérience des Socceroos dans le but. Devant lui, l’Australie misera sur une organisation compacte pour contenir les courses américaines et protéger l’axe. Cette assise reste l’un des leviers majeurs d’une équipe qui cherche d’abord à empêcher l’adversaire de s’installer dans son tempo.
Dans les phases offensives, Mathew Leckie et Awer Mabil offrent des solutions pour attaquer les espaces. Cristian Volpato et Tete Yengi font partie des profils capables d’apporter de la variété, entre mobilité, puissance et jeu de rupture. Leur influence dépendra de la capacité australienne à conserver des ballons propres sous pression.
Après son parcours jusqu’aux huitièmes de finale en 2022 et sa victoire d’entrée contre la Turquie, l’Australie vise un nouveau cap. Un résultat positif à Seattle donnerait aux Socceroos une base très solide dans un groupe où l’équilibre psychologique comptera autant que la qualité technique.
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