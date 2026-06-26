Mondial 2026 : la Turquie accueille les États-Unis au SoFi Stadium dans un duel décisif du groupe D

La Turquie affronte les États-Unis au SoFi Stadium de Los Angeles le 26 juin 2026 à 3 heures GMT+1 dans le cadre de la troisième journée du groupe D de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce match revêt une importance capitale pour la hiérarchie du groupe, les deux équipes cherchant à avancer vers les huitièmes de finale.

Après deux rencontres, la Turquie accuse une double défaite sans avoir inscrit de but, avec une courte défaite 0-1 contre le Paraguay lors de la dernière journée. De l’autre côté, les États-Unis sont en position favorable avec deux victoires et un total de six points. Leur dernière victoire face à l’Australie (2-0) confirme leur statut de favori dans ce groupe où évoluent également le Paraguay et l’Australie.

Sur le plan tactique, la Turquie évolue en 4-2-3-1 sous la direction de Vincenzo Montella, misant sur un jeu offensif et la créativité de ses milieux. L’Équipe américaine, entraînée par Mauricio Pochettino, opte pour un schéma 4-1-2-3 privilégiant la pression haute et la rapidité dans les transitions.

Ce rendez-vous s’annonce tendu, avec un enjeu clair – la première place dans le groupe pour les Américains, et la nécessité pour la Turquie de décrocher un résultat positif pour espérer continuer dans la compétition. L’expérience récente montre une Turquie dynamique mais en quête de repères au plus haut niveau, alors que les États-Unis peaufinent leur organisation portée par de jeunes cadres talentueux.

Zoom sur Turquie

La sélection turque dirigée par Vincenzo Montella s’appuie sur un 4-2-3-1 articulé autour du gardien Uğurcan Çakır. La défense est renforcée par l’expérience d’Ozan Kabak et la solidité d’Alexander Bardakcı, complétés par des latéraux comme Zeki Çelik et Emre Elmalı. Au milieu, Orkun Kökçü et Salih Özcan jouent un rôle clé dans la récupération et la distribution, tandis que le talent offensif est incarné par Arda Güler, véritable révélation de la saison avec le Real Madrid. Il évolue aux côtés d’autres créateurs comme Kerem Yıldız et Onur Aydın, avec en pointe Burak Yılmaz, symbole d’une Turquie ambitieuse mais encore fragile au plus haut niveau.

Malgré des revers lors des deux premières journées, cette équipe mise sur son collectif et son animation offensive portée par Güler et Yıldız, cherchant à contrôler le ballon et à imprimer un rythme élevé. Les remplaçants comme Hakan Çalhanoğlu ou Kenan Ayhan offrent des options variées à Montella pour ajuster son dispositif en fonction des besoins.

Zoom sur États-Unis

Les Américains, emmenés par Mauricio Pochettino, s’appuient sur un 4-1-2-3 dynamique et équilibré. Matt Turner est titulaire dans le but, tandis que la défense s’articule autour de joueurs comme Miles Robinson, Akeem Trusty et les latéraux Josiah Stally et Malcolm McKenzie. Au milieu, Weston McKennie combine puissance et technique avec Sebastian Berhalter, tandis que Gio Reyna et Tyler Adams assurent qualité technique et capacité de distribution.

Offensivement, la sélection américaine compte sur Timothy Weah, Ricardo Pepi et Brenden Aaronson pour créer le danger. Ce trio flexible sait évoluer entre les ailes et le centre, participant activement aux transitions rapides. La cohésion et le dynamisme de cette équipe leur ont permis de remporter leurs deux premiers matchs, confirmant leur statut d’équipe à surveiller dans ce mondial.

Avec un effectif complet, les Etats-Unis visent la première place du groupe et s’appuient sur une organisation rigoureuse, combinée à des fulgurances individuelles qui font la force de cette équipe sous la houlette de Pochettino.

Turquie A venir 03:00 SoFi Stadium États-Unis États-Unis

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Calendrier Groupe D Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay Fiche match États-Unis - Paraguay États-Unis 4-1 4-1 Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Damian Bobadilla 1-0 10' Carton jaune - Juan Caceres 31' ⚽ But - Folarin Balogun 2-0 45' ↑↓ Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) 45' ↑↓ Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) 50' ⚽ But - Folarin Balogun 3-0 52' VAR VAR - Tim Ream 53' Carton jaune - Miguel Almirón 59' Carton jaune - Tyler Adams 62' ↑↓ Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) 72' ↑↓ Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) 72' ↑↓ Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) 73' ⚽ But - Maurício Magalhães Prado 3-1 79' Carton jaune - Diego Gomez 79' ↑↓ Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) 79' ↑↓ Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) 80' ↑↓ Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) 82' ↑↓ Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) 88' Carton jaune - Alex Arce 93' Carton jaune - Junior Alonso 98' ⚽ But - Giovanni Reyna 4-1 Compositions États-Unis Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 5 Antonee Robinson Défenseur 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 10 Christian Pulišić Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant Remplaçants 15 14 Sebastian Berhalter

1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

9 Ricardo Pepi

19 Haji Wright Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 8 Diego Gómez Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 16 Damián Bobadilla Milieu 10 Miguel Almirón Milieu 9 Antonio Sanabria Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 11 Mauricio

18 Alex Arce

22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

5 Fabián Balbuena

26 Alexandro Maidana

2 Gustavo Velázquez

13 José Canale

20 Braian Ojeda

17 Alejandro Romero

24 Gustavo Caballero

23 Matías Galarza

21 Gabriel Ávalos

25 Isidro Pitta

7 Ramón Sosa Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1

: États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9

: États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36%

: États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1

: États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17

: États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5

: États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0 Joueurs clés F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s)

(États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)

(Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)

(Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3

(États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s)

(Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)

28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)

12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America) Groupe D États-Unis Termine 4-1 SoFi Stadium Paraguay Paraguay Resume final Voir la fiche du match Australie - Turquie Fiche match Australie - Turquie Australie 2-0 2-0 Turquie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 27' ⚽ But - N. Irankunda 1-0 46' ↑↓ Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) 61' ↑↓ Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) 62' ↑↓ Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) 74' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) 74' ↑↓ Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) 75' ⚽ But - C. Metcalfe 2-0 81' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) 81' ↑↓ Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) 84' ↑↓ Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) 84' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) 85' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) 86' Carton jaune - Y. Akgun Compositions Australie Système 5-4-1 Sélectionneur Tony Popovic Titulaires 11 18 Patrick Beach Gardien 4 Jacob Italiano Défenseur 3 Alessandro Circati Défenseur 19 Harry Souttar Défenseur 21 Cameron Burgess Défenseur 5 Jordan Bos Défenseur 8 Connor Metcalfe Milieu 13 Aiden O'Neill Milieu 24 Paul Okon-Engstler Milieu 17 Nestory Irankunda Milieu 9 Mohamed Touré Attaquant Remplaçants 15 1 Mathew Ryan

12 Paul Izzo

2 Miloš Degenek

6 Jason Geria

16 Aziz Behich

25 Lucas Herrington

15 Kai Trewin

14 Cameron Devlin

22 Jackson Irvine

7 Mathew Leckie

10 Ajdin Hrustić

11 Awer Mabil

20 Cristian Volpato

23 Nishan Velupillay

26 Tete Yengi Turquie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vincenzo Montella Titulaires 11 23 Uğurcan Çakır Gardien 2 Zeki Çelik Défenseur 3 Merih Demiral Défenseur 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur 16 İsmail Yüksek Milieu 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu 8 Arda Güler Milieu 6 Orkun Kökçü Milieu 21 Barış Alper Yılmaz Milieu 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant Remplaçants 15 1 Mert Günok

12 Altay Bayındır

4 Çağlar Söyüncü

13 Eren Elmalı

15 Ozan Kabak

18 Mert Müldür

25 Samet Akaydın

22 Kaan Ayhan

5 Salih Özcan

17 İrfan Can Kahveci

19 Yunus Akgün

24 Oğuz Aydın

26 Can Uzun

9 Deniz Gül

11 Kenan Yıldız Les chiffres du match Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Tirs : Australie 9 / Turquie 25

: Australie 9 / Turquie 25 Possession : Australie 31% / Turquie 69%

: Australie 31% / Turquie 69% Corners : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Fautes : Australie 8 / Turquie 3

: Australie 8 / Turquie 3 Passes : Australie 250 / Turquie 581

: Australie 250 / Turquie 581 Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90%

: Australie 77% / Turquie 90% xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14 Joueurs clés Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s)

(Australie) : note 7.9, 6 arret(s) Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s)

(Australie) : note 7.9, 1 but(s) Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s)

(Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5

(Turquie) : note 7.5 Harry Souttar (Australie) : note 7.3

(Australie) : note 7.3 Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s)

(Turquie) : note 6.3, 2 arret(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Australie Termine 2-0 BC Place Turquie Turquie Resume final Voir la fiche du match États-Unis - Australie Fiche match États-Unis - Australie États-Unis 2-0 2-0 Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 11' ⚽ But - C. Burgess 1-0 16' Carton jaune - J. Bos 32' Carton jaune - A. Circati 43' ⚽ But - A. Freeman 2-0 46' ↑↓ Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria) 46' ↑↓ Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe) 46' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda) 56' Carton jaune - A. Robinson 61' ↑↓ Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato) 74' ↑↓ Remplacement - R. Pepi (remplace S. Berhalter) 78' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) 80' ↑↓ Remplacement - S. Dest (remplace J. Scally) 80' ↑↓ Remplacement - A. Robinson (remplace A. TrÉtats-Unisty) 88' Carton jaune - H. Souttar 89' Carton jaune - F. Balogun 89' Carton jaune - J. Italiano 90+3' Carton jaune - C. Richards 90+6' ↑↓ Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright) 90+6' ↑↓ Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna) Compositions États-Unis Système 3-5-2 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 5 Antonee Robinson Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant 9 Ricardo Pepi Attaquant Remplaçants 14 1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

14 Sebastian Berhalter

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

19 Haji Wright Australie Système 5-4-1 Sélectionneur Tony Popovic Titulaires 11 18 Patrick Beach Gardien 4 Jacob Italiano Défenseur 3 Alessandro Circati Défenseur 19 Harry Souttar Défenseur 21 Cameron Burgess Défenseur 5 Jordan Bos Défenseur 7 Mathew Leckie Milieu 13 Aiden O'Neill Milieu 24 Paul Okon-Engstler Milieu 23 Nishan Velupillay Milieu 9 Mohamed Touré Attaquant Remplaçants 15 6 Jason Geria

8 Connor Metcalfe

17 Nestory Irankunda

20 Cristian Volpato

1 Mathew Ryan

12 Paul Izzo

2 Miloš Degenek

16 Aziz Behich

25 Lucas Herrington

15 Kai Trewin

14 Cameron Devlin

22 Jackson Irvine

10 Ajdin Hrustić

11 Awer Mabil

26 Tete Yengi Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 2 / Australie 2

: États-Unis 2 / Australie 2 Tirs : États-Unis 10 / Australie 5

: États-Unis 10 / Australie 5 Possession : États-Unis 62% / Australie 38%

: États-Unis 62% / Australie 38% Corners : États-Unis 7 / Australie 4

: États-Unis 7 / Australie 4 Fautes : États-Unis 12 / Australie 16

: États-Unis 12 / Australie 16 Cartons jaunes : États-Unis 3 / Australie 4

: États-Unis 3 / Australie 4 Passes : États-Unis 516 / Australie 301

: États-Unis 516 / Australie 301 Precision des passes : États-Unis 86% / Australie 73%

: États-Unis 86% / Australie 73% xG : États-Unis 1.30 / Australie 0.44 Joueurs clés Alexander Freeman (États-Unis) : note 8.2, 1 but(s)

(États-Unis) : note 8.2, 1 but(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)

(Australie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Matthew Freese (États-Unis) : note 6.6, 2 arret(s)

(États-Unis) : note 6.6, 2 arret(s) Antonee Robinson (États-Unis) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)

(États-Unis) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Chris Richards (États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Malik Tillman (États-Unis) : note 7.3

(États-Unis) : note 7.3 Tim Ream (États-Unis) : note 6.9

(États-Unis) : note 6.9 Sergiño Dest (États-Unis) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/10/2025 États-Unis 2-1 Australie (Friendlies) Groupe D États-Unis Termine 2-0 Lumen Field Australie Australie Avant-matchCompositions Voir la fiche du match Turquie - Paraguay Fiche match Turquie - Paraguay Turquie 0-1 0-1 Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 2' ⚽ But - M. Galarza 0-1 4' Carton jaune - M. Galarza 45+3' Carton rouge - M. Almiron 0-1 46' ↑↓ Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla) 46' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz) 60' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace C. Uzun) 60' ↑↓ Remplacement - Y. Akgun (remplace D. Gul) 63' Carton jaune - V. Montella 67' ↑↓ Remplacement - D. Gomez (remplace G. Velazquez) 70' ↑↓ Remplacement - F. Kadioglu (remplace E. Elmali) 71' Carton jaune - E. Elmali 81' ↑↓ Remplacement - J. Caceres (remplace A. Maidana) 86' ↑↓ Remplacement - A. Bardakci (remplace O. Kokcu) 90+2' ↑↓ Remplacement - J. Enciso (remplace G. Avalos) 90+2' ↑↓ Remplacement - M. Galarza (remplace J. Canale) Compositions Turquie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vincenzo Montella Titulaires 11 23 Uğurcan Çakır Gardien 18 Mert Müldür Défenseur 3 Merih Demiral Défenseur 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur 16 İsmail Yüksek Milieu 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu 19 Yunus Akgün Milieu 8 Arda Güler Milieu 11 Kenan Yıldız Milieu 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant Remplaçants 15 12 Altay Bayındır

1 Mert Günok

13 Eren Elmalı

22 Kaan Ayhan

15 Ozan Kabak

25 Samet Akaydın

2 Zeki Çelik

4 Çağlar Söyüncü

21 Barış Alper Yılmaz

26 Can Uzun

6 Orkun Kökçü

24 Oğuz Aydın

5 Salih Özcan

17 İrfan Can Kahveci

9 Deniz Gül Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 10 Miguel Almirón Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 8 Diego Gómez Milieu 23 Matías Galarza Milieu 25 Isidro Pitta Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

2 Gustavo Velázquez

5 Fabián Balbuena

13 José Canale

26 Alexandro Maidana

11 Mauricio

16 Damián Bobadilla

20 Braian Ojeda

24 Gustavo Caballero

17 Alejandro Romero

7 Ramón Sosa

9 Antonio Sanabria

18 Alex Arce

21 Gabriel Ávalos Les chiffres du match Tirs cadres : Turquie 4 / Paraguay 2

: Turquie 4 / Paraguay 2 Tirs : Turquie 18 / Paraguay 5

: Turquie 18 / Paraguay 5 Possession : Turquie 80% / Paraguay 20%

: Turquie 80% / Paraguay 20% Corners : Turquie 6 / Paraguay 0

: Turquie 6 / Paraguay 0 Fautes : Turquie 6 / Paraguay 12

: Turquie 6 / Paraguay 12 Cartons jaunes : Turquie 0 / Paraguay 1

: Turquie 0 / Paraguay 1 Cartons rouges : Turquie 0 / Paraguay 1

: Turquie 0 / Paraguay 1 Passes : Turquie 490 / Paraguay 129

: Turquie 490 / Paraguay 129 Precision des passes : Turquie 89% / Paraguay 57%

: Turquie 89% / Paraguay 57% xG : Turquie 0.87 / Paraguay 0.21 Joueurs clés Matías Galarza (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Paraguay) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Julio Enciso (Paraguay) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Paraguay) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 4 arret(s)

(Paraguay) : note 6.9, 4 arret(s) Abdülkerim Bardakcı (Turquie) : note 7.9

(Turquie) : note 7.9 Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.9

(Paraguay) : note 7.9 Miguel Almirón (Paraguay) : note 6, 1 carton(s) rouge(s)

(Paraguay) : note 6, 1 carton(s) rouge(s) Hakan Çalhanoğlu (Turquie) : note 7.3

(Turquie) : note 7.3 Kenan Yıldız (Turquie) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Turquie Termine 0-1 Levi's Stadium Paraguay Paraguay Resume final Voir la fiche du match Turquie - États-Unis Fiche match Turquie - États-Unis Turquie 03:00 A venir États-Unis Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Turquie Système 4-2-3-1 Sélectionneur V. Montella Titulaires 11 23 U. Çakır Gardien 2 Z. Çelik Défenseur 15 O. Kabak Défenseur 14 A. Bardakcı Défenseur 13 E. Elmalı Défenseur 6 O. Kökçü Milieu 5 S. Özcan Milieu 24 O. Aydın Milieu 8 A. Güler Milieu 11 K. Yıldız Milieu 21 B. Yılmaz Attaquant Remplaçants 15 17 İ. Kahveci

22 K. Ayhan

10 H. Çalhanoğlu

1 M. Günok

4 Ç. Söyüncü

3 M. Demiral

12 A. Bayındır

20 F. Kadıoğlu

18 M. Müldür

19 Y. Akgün

16 İ. Yüksek

25 S. Akaydin

7 K. Aktürkoğlu

26 C. Uzun

9 D. Gül États-Unis Système 4-1-2-3 Sélectionneur M. Pochettino Titulaires 11 1 M. Turner Gardien 23 J. Scally Défenseur 22 M. McKenzie Défenseur 12 M. Robinson Défenseur 6 A. Trusty Défenseur 8 W. McKennie Milieu 14 S. Berhalter Milieu 7 G. Reyna Milieu 21 T. Weah Milieu 9 R. Pepi Attaquant 11 B. Aaronson Milieu Remplaçants 14 16 A. Freeman

18 M. Arfsten

25 C. Brady

20 F. Balogun

17 M. Tillman

24 M. Freese

26 A. Zendejas

3 C. Richards

2 S. Dest

19 H. Wright

10 C. Pulišić

5 A. Robinson

4 T. Adams

13 T. Ream Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 07/06/2025 États-Unis 1-2 Turquie (Friendlies) Groupe D Turquie A venir 03:00 SoFi Stadium États-Unis États-Unis Avant-match Voir la fiche du match Paraguay - Australie Fiche match Paraguay - Australie Paraguay 03:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Paraguay Système 5-4-1 Sélectionneur G. Alfaro Titulaires 11 12 O. Gill Gardien 4 J. Cáceres Défenseur 2 G. Velázquez Défenseur 15 G. Gómez Défenseur 3 O. Alderete Défenseur 26 A. Maidana Défenseur 8 D. Gómez Milieu 14 A. Cubas Milieu 23 M. Galarza Milieu 19 J. Enciso Milieu 21 G. Ávalos Attaquant Remplaçants 14 22 G. Olveira

6 J. Alonso

9 A. Sanabria

25 I. Pitta

7 R. Sosa

16 D. Bobadilla

18 A. Arce

17 A. Romero

5 F. Balbuena

11 Maurício

24 G. Caballero

1 R. Fernandez

13 J. Canale

20 B. Ojeda Australie Système 3-4-3 Sélectionneur T. Popović Titulaires 11 18 P. Beach Gardien 3 A. Circati Défenseur 19 H. Souttar Défenseur 25 L. Herrington Défenseur 16 A. Behich Milieu 13 A. O'Neill Milieu 22 J. Irvine Milieu 5 J. Bos Milieu 8 C. Metcalfe Milieu 17 N. Irankunda Attaquant 20 C. Volpato Milieu Remplaçants 13 24 Paul Michael Junior Okon-Engstler

23 N. Velupillay

26 T. Yengi

9 M. Touré

15 K. Trewin

14 C. Devlin

10 A. Hrustić

21 C. Burgess

11 A. Mabil

6 J. Geria

2 M. Degenek

12 P. Izzo

1 M. Ryan Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures J. Italiano : Australie · Missing Fixture

: Australie · Missing Fixture M. Almirón : Paraguay · Missing Fixture · Red Card Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Paraguay A venir 03:00 Levi's Stadium Australie Australie