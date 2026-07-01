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Bénin

Bénin : Émeric Tokoudagba nommé président de l’Autorité de Régulation de l’Électricité

Le Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026 a procédé à plusieurs nominations à la Présidence de la République. Parmi les décisions annoncées figure la nomination de Émeric Tokoudagba à la tête de l’Autorité de Régulation de l’Électricité.

Emile NOUKPO
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POLITIQUE
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Émeric Tokoudagba, président de l’Autorité de Régulation de l’Électricité
Émeric Tokoudagba, président de l’Autorité de Régulation de l’Électricité PH: DR
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SOMMAIRE

Cette nomination intervient dans un secteur stratégique pour le Bénin, alors que les questions liées à la production, à la distribution et à la régulation de l’énergie électrique demeurent au cœur des politiques publiques. En dehors de cette nomination, le gouvernement a également désigné les membres du Comité permanent de la Commission de Réforme du Droit.

Noël Gbaguidi est nommé président de ce comité. Il sera assisté de Djidjouè Gboyou, nommé vice-président, et de Igor Guedegbe, désigné rapporteur.

Ces nominations s’inscrivent dans la série de décisions prises par le gouvernement au cours du Conseil des ministres du 1er juillet 2026, dans plusieurs départements ministériels et institutions.

Liste des personnalités nommées à la Présidence de la République

Président de l’Autorité de Régulation de l’Électricité

  • Émeric Tokoudagba

Comité permanent de la Commission de Réforme du Droit

  • Président : Noël Gbaguidi
  • Vice-président : Djidjouè Gboyou
  • Rapporteur : Igor Guedegbe

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