Belgique – Sénégal: les compositions officielles, Mendy absent, Mané et De Bruyne titulaires

La Belgique et le Sénégal se retrouvent ce mercredi au Lumen Field de Seattle pour un seizième de finale de la Coupe du monde 2026. Les Diables Rouges, en pleine confiance, affrontent des Lions de la Teranga privés de leur gardien Édouard Mendy. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

La Belgique et le Sénégal s’affrontent ce mercredi soir au Lumen Field de Seattle avec un objectif commun : décrocher une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Relancés par leur large succès face à la Nouvelle-Zélande (5-1) lors de leur dernier match de la phase de groupes, les Diables Rouges abordent cette rencontre avec confiance. Rudi Garcia n’a qu’une seule incertitude dans son effectif, celle de Zeno Debast. En défense centrale, le sélectionneur belge a finalement choisi Arthur Theate pour accompagner Brandon Mechele.

Le reste du onze belge est articulé autour de ses cadres. Kevin De Bruyne animera le secteur offensif derrière Charles De Ketelaere, tandis que Jérémy Doku et Leandro Trossard apporteront leur vitesse sur les côtés. Youri Tielemans portera le brassard de capitaine. En face, le Sénégal devra composer sans Édouard Mendy, forfait en raison d’une blessure au genou. Comme annoncé par Pape Thiaw en conférence de presse, Mory Diaw prend place dans les buts des Lions de la Teranga.

Le technicien sénégalais mise également sur l’expérience de Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Idrissa Gana Gueye, capitaine de la sélection, pour tenter de faire vaciller l’une des équipes les plus en forme du tournoi.

Les compositions officielles :

Belgique : Courtois – Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper – Tielemans (cap.), Vanaken – Doku, De Bruyne, Trossard – De Ketelaere.

Sénégal : Diaw – Diatta, Ciss, Niakhaté, Jakobs – Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye (cap.), Diarra – Ndiaye, Ismaïla Sarr, Mané.