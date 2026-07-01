Liste des 117 personnes nommées au CES lors du Conseil des ministres du 01 juillet 2026

Le Conseil économique et social connaît désormais sa nouvelle composition. Les nominations annoncées à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026 concernent 117 personnalités, réparties entre le niveau départemental et le niveau national.

Le Conseil économique et social connaît désormais ses nouveaux membres. Réuni en Conseil des ministres le mercredi 1er juillet 2026, le gouvernement a procédé à des nominations au sein de plusieurs institutions, dont le Conseil économique et social. Au total, 117 personnalités sont concernées par cette nouvelle configuration.

La liste comprend des membres désignés au niveau départemental et au niveau national. Dans chaque département, les nominations tiennent compte de plusieurs catégories, notamment le secteur agricole, l’artisanat, le commerce et l’industrie, ainsi que les personnalités désignées par l’Assemblée nationale et par le président de la République.

Au niveau départemental, 108 personnalités sont retenues, à raison de neuf par département. Au niveau national, neuf autres membres viennent compléter la liste, dont des représentants désignés par le président de la République, l’Assemblée nationale, le patronat, les chambres consulaires ainsi qu’une personnalité du secteur des arts et de la culture.

Niveau départemental : 108 membres

Alibori

Secteur agricole

Bani Mora Sare Gande

Secteur artisanat

Aboudou Ali Orou

Secteur commerce et industrie

Abdel Wahid Babio

Assemblée nationale

Gounou Dada Deol

Séro Zorobouragui

Mohamadou Moussa

Fadinatou Orou Seko

Président de la République

Moussa Saley Moukaïla

Aboubakar Tidjani

Atacora

Secteur agricole

Sessédé Soumaïla Tamou

Secteur artisanat

Yafaga Gilbert Saagui Bagnanga

Secteur commerce et industrie

Raoufou Odjo Radji

Assemblée nationale

Sandrine Kiando

Vincent Yoniwin

Tempa N’Tcha

Gilbert Bangana

Président de la République

Thomas Yombo

Moumouni Arouna

Atlantique

Secteur agricole

Dossou Lazare Gnonlonfoun

Secteur artisanat

Hippolyte Soho

Secteur commerce et industrie

Coffi Franck Akpahounka

Assemblée nationale

Kokou Lucien Houngnibo

Valentin Aditi Houde

Cyprien Togni

Guy Mitokpe

Président de la République

Epiphane Honfo

Anita Ahouandjinou

Borgou

Secteur agricole

Jean Kpetere

Secteur artisanat

Biaou François Atchade

Secteur commerce et industrie

Kamilou Arouna

Assemblée nationale

Tidjani Bucca Bani Chabi

Issaou Babio

Bio Sounon Boko

Sanni Bio Kouri

Président de la République

Gaston Yolou

Mariétou Tamba

Collines

Secteur agricole

Yénakpon Denis Tognissou

Secteur artisanat

Rachidou Mama

Secteur commerce et industrie

Gnitonyi Lucrèce Flore Behanzin épouse Biaou

Assemblée nationale

Valère Dèhouégnon Tchobo

Marcellin Worou Aka

Serge Odounbourou

Gilles Houndolo

Président de la République

Eugenie Roba

Claude Anignikin

Couffo

Secteur agricole

Houénoumadji Ado

Secteur artisanat

Heindewohe Erich Ogoumola

Secteur commerce et industrie

Christophe Tozo

Assemblée nationale

Borgia Santos Tawès N’Bouke

Célestin Guidimey

Grégoire Tohondo

François Gbodo

Président de la République

Etienne Tognigban

Séverine Sognon

Donga

Secteur agricole

Karim Soulé Orou Yargnon

Secteur artisanat

Moutawakilou Ibrahima

Secteur commerce et industrie

Issa Assouma

Assemblée nationale

Tidjani Affo Obo

Daouda Takpara

Salissou Idrissou Mohamed

Dramane Ouolou

Président de la République

Safiatou Bassabi Issifou Morou

Abishaï Akpalla

Littoral

Secteur agricole

Lucien Oscar Amadji

Secteur artisanat

Oyébadé Jean-Séraphin Fadei

Secteur commerce et industrie

Casimir Migan

Assemblée nationale

Waliath Wabi

Florentin Chaou

Joseph Josoué Mehou Tolidji

Yves Patrick Djivoh

Président de la République

Isidore Gnonlonfoun

Djiffa Cariel Céphas Tounde

Mono

Secteur agricole

Athanase Aguiya

Secteur artisanat

Jean Maziagnin

Secteur commerce et industrie

Coffi Jacques Tokognon

Assemblée nationale

Euric Guidi

Christophe Agbodji

Felix Alowanou

Félix Akplakou

Président de la République

Monique Yenoussi

Geoffroy Kouessi Akossou

Ouémé

Secteur agricole

Jean Loukpedja

Secteur artisanat

Alfred Akintundé Ishola

Secteur commerce et industrie

Alfred Dédji Houndegla

Assemblée nationale

Emmanuel Zossou

Isidore Zinsou

Célestin Hounsou

Sofia Onifade

Président de la République

Léon Bocove

Omer Avalla

Plateau

Secteur agricole

Olagoké Arouna Lawani

Secteur artisanat

Siakou Amoussa

Secteur commerce et industrie

Nancy Florencia Zinsou

Assemblée nationale

Eniola Awaou Bissiriou

Titilayo Adjaï

Adéniran Alain Gbotche

Marcellin Fagbohoun

Président de la République

Ablawa Lucie Sessinou

Akim Odoubi

Zou

Secteur agricole

Expédit Sonounameto

Secteur artisanat

Nicaise Mesmin Degnon

Secteur commerce et industrie

Marcellin Assogba Tonon

Assemblée nationale

Sanni Mama

Léopold Djodjo

Dominique Atchawe

Lambert Agongbonon

Président de la République

Zéphyrin Kindjanhounde

Gustave Sonon

Niveau national : 9 membres

Président de la République

Abdoulaye Bio Tchané

Assemblée nationale

Razack Amouda Issifou

Conrad Gbaguidi

Pascal Essou

Patronat

Eustache Kotingan

Chambre de commerce et d’industrie du Bénin

Arnauld Akakpo

Chambre nationale d’agriculture

Hermann Imali Djetta

Chambre des métiers

Soufiyanou Imorou

Secteur des arts et de la culture