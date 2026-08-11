Zimbabwe : la mine d’or de Dokwe attendue en production d’ici 2028

La future mine d’or de Dokwe, portée par Ariana Resources au Zimbabwe, pourrait produire ses premiers lingots en 2028. Le projet doit toutefois franchir plusieurs étapes de pré-développement avant le lancement des travaux industriels.

Ariana Resources vise une première coulée d’or à Dokwe en 2028, a indiqué son directeur général, Kerim Sener, cité le 6 août par Reuters. Le calendrier dépendra de l’avancement des prochaines phases de préparation du projet et de la mobilisation des financements nécessaires.

Situé au Zimbabwe, le projet doit encore passer par les premières étapes de son développement. Celles-ci devraient notamment permettre de préciser les conditions techniques, financières et opérationnelles nécessaires à la construction de la future exploitation.

Dokwe s’inscrit dans la stratégie d’Ariana Resources visant à développer une activité aurifère industrielle au Zimbabwe. Le groupe britannique est déjà présent dans l’exploration minière et cherche à faire progresser le projet vers une phase de production commerciale.

Le montant de l’investissement annoncé par Ariana Resources n’est pas entièrement précisé dans les informations disponibles. Les données communiquées ne détaillent pas non plus, à ce stade, la capacité annuelle prévue, la durée d’exploitation ou le calendrier complet de construction de la mine.

Le projet intervient dans un secteur essentiel pour l’économie zimbabwéenne. La production d’or du pays repose largement sur l’exploitation artisanale et à petite échelle, tandis que les autorités cherchent à formaliser cette activité et à attirer davantage d’investissements industriels.

La mise en production de Dokwe resterait ainsi conditionnée à la réalisation des études et procédures requises, ainsi qu’à la sécurisation du financement. Ariana Resources devra également préciser les prochaines étapes du projet avant que la date de 2028 puisse être considérée comme un calendrier définitif.