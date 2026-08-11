Sénégal : les exportations d’huile d’arachide atteignent leur plus haut niveau en six ans en 2025

Le Sénégal a exporté 22 441 tonnes d’huile brute d’arachide en 2025, son niveau le plus élevé depuis six ans. Cette progression intervient alors que les autorités cherchent à renforcer la transformation locale de l’arachide et à accroître la valeur ajoutée générée par la filière.

D’après les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), publiées dans son rapport annuel sur le commerce extérieur, le pays a placé 22 441 tonnes d’huile brute d’arachide sur les marchés internationaux en 2025.

Ce résultat constitue le meilleur niveau enregistré par le Sénégal au cours des six dernières années, selon les informations disponibles. Le rapport ne précise pas, dans les éléments communiqués, la valeur financière totale de ces exportations ni la répartition par pays destinataire.

L’arachide demeure l’une des principales cultures agricoles du Sénégal. Elle alimente à la fois la consommation intérieure, les activités de trituration et les exportations de produits transformés.

La hausse des volumes exportés intervient dans le cadre des efforts engagés par le gouvernement pour relancer la transformation de la production nationale. L’objectif est de limiter la dépendance aux exportations de matières premières et de générer davantage de revenus à partir de l’huile, des tourteaux et d’autres dérivés de l’arachide.

Le niveau atteint en 2025 suggère une amélioration de la commercialisation de l’huile brute sur les marchés extérieurs. Les données disponibles ne permettent toutefois pas encore d’évaluer la part exacte de cette performance attribuable à l’augmentation de la production, à la demande internationale ou à l’évolution des prix.