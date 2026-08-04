AnnaLynne McCord lance une cagnotte en ligne pour financer son mariage, fortune du couple 8 millions de dollars

AnnaLynne McCord, connue pour son rôle dans 90210 Beverly Hills : nouvelle génération, a lancé une cagnotte en ligne destinée à financer son mariage prévu le 22 octobre à Los Angeles avec l’ancien joueur de rugby Danny Cipriani, une initiative qui suscite des réactions contrastées alors que les estimations de la fortune du couple varient selon les sources.

L’actrice, qui s’est récemment faite plus discrète médiatiquement, propose via une page de type Honeyfund que les internautes fassent des donations « du montant de votre choix » pour « aider à créer le mariage et la lune de miel de nos rêves ». Certains médias ont relayé la campagne, précisant des fourchettes de montants possibles, tandis que d’autres ont détaillé des options de contributions allant de petites sommes à plusieurs milliers de dollars.

Selon un message publié par Entertainment Tonight, la page proposait des options de dons comprises entre 100 et 600 dollars, tandis que la description publique de la cagnotte mentionne des contributions possibles allant de 10 à 5 000 dollars. Les estimations sur la fortune du couple diffèrent également d’un média à l’autre : certains évoquent une valeur combinée d’environ 8 millions de dollars, d’autres parlent d’une fortune dépassant les 11 millions.

Montants détaillés et réactions sur les réseaux

La page de financement comporte une ventilation précise de certains postes de dépense associés à la réception : 600 $ pour les arrangements floraux, 500 $ pour le dîner de répétition, 300 $ pour la photographie, 250 $ pour le traiteur et 200 $ pour les boissons de la réception. Un don général pour les noces est aussi proposé, avec des montants variables jusqu’à plusieurs milliers de dollars.

La décision d’ouvrir une cagnotte a suscité des commentaires partagés sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont critiqué la démarche, écrivant notamment : « Même si je l’ai vu des dizaines de fois, je suis toujours surpris de voir à quel point les riches sont sans scrupules » ou encore « Ridicule ! Bon sang, vous êtes des adultes, payez votre propre mariage ou modérez vos propos ». D’autres internautes ont pris la défense du couple en rappelant que la participation était volontaire et que personne n’était tenu d’effectuer un don.

AnnaLynne McCord s’est fait connaître au grand public grâce à ses rôles dans la série 90210 et dans Les Feux de l’amour. Elle a eu par le passé une relation avec l’acteur Dominic Purcell. Son engagement avec Danny Cipriani, qui remonte à plusieurs années selon les relais médiatiques, a conduit au projet de mariage désormais au cœur des débats en ligne.

Les informations disponibles proviennent des pages publiques de la cagnotte et des relais médiatiques ayant couvert le lancement, notamment Entertainment Tonight et plusieurs publications françaises qui ont repris les éléments de la page et les réactions d’internautes.