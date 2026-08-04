INTERPOL alerte sur la montée en puissance de l’IA dans les cybercrimes en Afrique

De Nairobi à Lagos, une nouvelle génération de cyberescrocs s’appuie désormais sur des outils d’intelligence artificielle accessibles au grand public. Cette évolution permet à des acteurs peu expérimentés de produire des messages crédibles, d’automatiser leurs opérations et de multiplier les victimes, selon les alertes relayées par Interpol.

L’intelligence artificielle n’est plus seulement utilisée comme un outil secondaire par les cybercriminels actifs en Afrique. Elle est devenue un accélérateur de leurs activités, en facilitant la rédaction de courriels frauduleux, la création de faux profils et la personnalisation des campagnes d’escroquerie.

Les outils génératifs permettent notamment de rédiger des messages dans plusieurs langues, avec un style adapté aux habitudes et au niveau de connaissance des victimes ciblées. Les fautes d’orthographe et les formulations maladroites, qui pouvaient autrefois alerter les destinataires, sont ainsi beaucoup plus difficiles à repérer.

Cette évolution élargit le cercle des personnes capables de mener des attaques. Il n’est plus nécessaire de disposer de compétences avancées en programmation pour lancer une campagne de hameçonnage, imiter une identité ou élaborer un scénario d’extorsion en ligne.

Des escroqueries plus crédibles

Les fraudes à l’investissement, les arnaques sentimentales et les extorsions sexuelles figurent parmi les pratiques susceptibles de bénéficier de ces nouvelles technologies. Les criminels peuvent exploiter les informations publiées sur les réseaux sociaux pour construire des échanges plus convaincants et maintenir plus longtemps le contact avec leurs cibles.

L’intelligence artificielle facilite également la production de faux contenus audio, vidéo ou photographiques. Ces manipulations peuvent servir à usurper l’identité d’un responsable d’entreprise, d’un proche ou d’une personnalité publique afin de pousser une victime à transférer de l’argent ou à divulguer des informations sensibles.

Pour les entreprises africaines, le risque concerne aussi les attaques visant les courriels professionnels et les systèmes de paiement. Des messages imitant le ton et les habitudes d’un dirigeant peuvent demander un virement urgent, tandis que des documents falsifiés donnent à la demande une apparence de légitimité.

Interpol souligne que la rapidité et le faible coût de ces outils compliquent le travail des enquêteurs. Les réseaux criminels peuvent tester plusieurs méthodes, changer rapidement de langage et cibler des victimes dans différents pays sans disposer d’une importante infrastructure technique.

Des services de police sous pression

Les forces de sécurité africaines doivent répondre à des attaques qui dépassent souvent les frontières nationales. Les serveurs utilisés, les auteurs présumés et les victimes peuvent se trouver dans des pays différents, ce qui rend les procédures d’identification et de coopération judiciaire plus longues.

De nombreux services restent par ailleurs confrontés à un manque d’équipements, de spécialistes et de formations consacrées à la cybercriminalité. Cette situation réduit leur capacité à préserver les preuves numériques, suivre les transactions et remonter jusqu’aux commanditaires.

Les enquêteurs doivent aussi distinguer les contenus générés ou modifiés par une intelligence artificielle des éléments authentiques. Cette tâche exige des outils spécialisés, des compétences techniques et une coordination étroite avec les plateformes numériques et les opérateurs de télécommunications.

Interpol appelle à renforcer le partage d’informations entre les pays africains et à améliorer la formation des magistrats, des policiers et des experts en cybersécurité. L’organisation encourage également les victimes à signaler rapidement les fraudes afin de faciliter le blocage des comptes et la conservation des traces numériques.

Une menace qui se professionnalise

L’utilisation de l’intelligence artificielle s’inscrit dans une professionnalisation plus large de la cybercriminalité sur le continent. Des groupes spécialisés peuvent désormais répartir les tâches entre la collecte de données, la prise de contact avec les victimes, la récupération des fonds et leur blanchiment.

Les escrocs peuvent également utiliser des outils automatisés pour identifier les personnes les plus susceptibles de répondre à une sollicitation. Cette industrialisation permet d’augmenter le nombre de tentatives tout en réduisant le temps consacré à chaque victime.

Face à cette évolution, les autorités recommandent une vigilance accrue devant les demandes urgentes, les changements inhabituels de coordonnées bancaires et les sollicitations provenant de comptes récemment créés. La vérification par un autre canal de communication reste l’un des moyens les plus simples de déjouer une usurpation d’identité.

Les campagnes de sensibilisation devront désormais intégrer les contenus générés par l’intelligence artificielle et les techniques de manipulation audiovisuelle. Pour Interpol, la réponse ne peut reposer uniquement sur les services de police et doit associer les gouvernements, les entreprises technologiques, les banques et les utilisateurs.