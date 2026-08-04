Centrafrique : l’épidémie de choléra continue de susciter l’inquiétude

La République centrafricaine fait face à une épidémie de choléra qui a déjà touché 720 personnes et causé 46 décès, selon le ministère de la Santé. Déclarée officiellement le 26 juin, l’épidémie continue de susciter l’inquiétude malgré les assurances des autorités, qui affirment que la situation demeure sous contrôle.

La maladie met à rude épreuve un système de santé fragilisé par le manque de ressources et les difficultés d’accès aux soins dans plusieurs régions. La propagation est particulièrement rapide le long de la rivière Oubangui, où les échanges entre populations sont nombreux et l’accès à l’eau potable ainsi qu’aux installations d’assainissement reste limité.

Les districts sanitaires de Bangui 2, Bimbo et Mbaïki figurent parmi les zones les plus touchées. Le ministre de la Santé, Pierre Somsé, a précisé que 15 des 46 décès étaient survenus à l’hôpital, après l’arrivée tardive des patients, tandis que les autres avaient été enregistrés au sein des communautés.

Les autorités avaient commencé à renforcer la riposte après l’enregistrement de 24 décès en milieu communautaire. La population reste en état d’alerte dans un contexte où le manque d’eau potable, les mauvaises conditions d’hygiène et les déplacements de populations entretiennent le risque de transmission.

Une campagne de vaccination annoncée

Les enfants sont particulièrement exposés à la maladie. Les moins de dix ans représentent environ 44 % des cas recensés, selon les données communiquées par le ministère de la Santé.

Pour contenir l’épidémie, une campagne de vaccination doit débuter dans les prochains jours. Le gouvernement a sollicité l’appui de la communauté internationale, notamment celui de Gavi, l’Alliance du vaccin, afin d’obtenir des doses contre le choléra.

Quelque 600 000 doses doivent arriver en Centrafrique et être distribuées en priorité aux populations considérées comme les plus exposées. Les autorités sanitaires n’ont pas précisé la durée de la campagne ni le nombre exact de personnes ciblées.

La prise en charge des malades du choléra est entièrement gratuite dans le pays, selon le ministère de la Santé. Les autorités appellent toutefois les populations à consulter rapidement en cas de symptômes afin de limiter les décès liés aux arrivées tardives dans les structures de soins.