Madagascar : un incendie ravage une grande partie du marché Bazary Kely à Tamatave

Un incendie a ravagé une grande partie du Bazary Kely, dans la nuit de dimanche 2 à lundi 3 août, à Tamatave, aussi appelée Toamasina, sur la côte est de Madagascar. Le sinistre a fait un mort et privé plusieurs milliers de commerçants de leurs marchandises et de leur outil de travail.

Les autorités malgaches ont annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer l’origine du feu. Des vidéos publiées en ligne par des habitants montrent d’importantes fumées rougeoyantes s’élevant au-dessus du marché, alors que les flammes se propageaient rapidement.

« Nous avons eu peur car le feu s’est propagé très vite », raconte Pryncis Lova Randrianantenaina, qui habite à proximité du Bazary Kely. Des coups de sifflet ont retenti pour alerter le quartier et de nombreux habitants se sont précipités vers le marché pour tenter de sauver ce qui pouvait l’être.

Le marché abritait notamment des commerces de légumes et de vêtements. « L’heure est maintenant au nettoyage », poursuit l’habitante, en précisant que certains commerçants ont déjà commencé à reconstruire leurs kiosques malgré l’ampleur des dégâts.

Environ 3 500 commerçants sinistrés

Selon la mairie de Tamatave, environ 3 500 commerçants ont perdu leurs kiosques dans l’incendie. Le Bazary Kely avait déjà été touché par trois sinistres similaires, a rappelé Roland Ratsiraka, député de la ville.

L’élu dénonce le non-respect récurrent du plan d’urbanisme et du plan de masse du marché. Il estime que les pompiers doivent pouvoir accéder à l’intérieur du site et que des bouches d’incendie doivent y être installées.

« Les marchands habitent parfois à l’intérieur de leurs kiosques et y font la cuisine », souligne Roland Ratsiraka. Les installations, souvent construites en bois, en tôles ou en planches, sont des matériaux légers qui peuvent s’embraser rapidement.

Le député appelle à une mobilisation pour permettre la reconstruction du marché. Les autorités ont annoncé avoir distribué dix tonnes de riz, du savon et de l’huile aux commerçants touchés, alors que Tamatave se remet déjà difficilement du passage du cyclone Gezani en février.