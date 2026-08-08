Rwanda : 46 millions de dollars mobilisés auprès de l’UE pour renforcer la résilience agricole

Le Rwanda et l’Union européenne ont conclu un accord de financement de 40 millions d’euros, soit environ 46,2 millions de dollars, pour moderniser l’agriculture rwandaise. Le dispositif doit renforcer la résilience du secteur face aux aléas climatiques et favoriser une participation plus inclusive à son développement.

Le financement a été signé par le gouvernement rwandais et l’Union européenne dans le cadre du soutien au secteur agricole. Les modalités détaillées de mise en œuvre n’ont pas été communiquées dans les informations disponibles.

L’agriculture contribue à environ 25 % du produit intérieur brut du Rwanda, selon le Rwanda Development Board. Elle occupe également une place importante dans l’activité économique et la sécurité alimentaire du pays.

Un secteur exposé aux aléas climatiques

Malgré son poids économique, l’agriculture rwandaise reste vulnérable aux épisodes climatiques défavorables. Les variations des précipitations et les autres chocs liés au climat peuvent réduire les rendements agricoles et fragiliser l’approvisionnement alimentaire.

Le financement européen doit notamment contribuer à rendre le secteur plus résilient et à soutenir sa modernisation. L’accord prévoit également une approche inclusive, sans que les informations disponibles ne précisent encore les filières, les infrastructures ou les catégories de bénéficiaires ciblées.

Le Rwanda cherche depuis plusieurs années à accroître la productivité de son agriculture, dans un contexte marqué par la pression démographique, la limitation des terres disponibles et l’exposition aux changements climatiques. Le calendrier d’exécution du programme et la répartition exacte des 40 millions d’euros doivent encore être précisés.