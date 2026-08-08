Le Bénin prépare son premier Plan d’action national pour un gouvernement ouvert

Près de dix-huit mois après son adhésion au Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), le Bénin a organisé, du 27 au 31 juillet 2026 à Cotonou, un atelier national consacré à l’appropriation des principes de la gouvernance ouverte. Les échanges doivent contribuer à la préparation du premier Plan d’action national du pays.

Des représentants de l’administration publique, des Institutions de la République, de la société civile, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers et des médias ont participé à cette rencontre de cinq jours. L’objectif était de familiariser les parties prenantes avec les exigences du PGO et de préparer une démarche de co-création des futurs engagements du Bénin.

À l’ouverture des travaux, Victorin Honvoh, directeur de cabinet du ministère du Budget et de la Fonction publique, a présenté l’adhésion au PGO comme un prolongement des réformes engagées par le gouvernement. Il a cité parmi les priorités la transparence, la redevabilité, l’accès à l’information, la lutte contre la corruption et la participation citoyenne.

Selon lui, la réussite du processus dépendra d’un dialogue régulier entre les administrations et les acteurs non étatiques. Il a appelé les participants à formuler des propositions concrètes et à s’approprier les principes du gouvernement ouvert.

Pour Mireille Hortense Codjovi, directrice du Pôle Budget ouvert et point focal national du PGO, l’atelier constitue une étape préparatoire avant le lancement de consultations citoyennes dans les douze départements du Bénin.

Ces consultations doivent permettre de recueillir les priorités des populations. Les contributions seront ensuite analysées, hiérarchisées et intégrées au premier projet de Plan d’action national, a-t-elle expliqué.

Le processus bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires, notamment le programme PAGOF2 d’Expertise France, la GIZ, la Coopération suisse, l’UNICEF et l’Union européenne.

Transformer les acquis en engagements précis

Jean-Pierre Degue, vice-président du Comité technique du PGO, a rappelé que le partenariat réunit des États souhaitant renforcer la transparence de l’action publique, la participation des citoyens et la responsabilité des institutions.

Il a également souligné que le Bénin dispose déjà d’acquis en matière de transparence budgétaire et de participation citoyenne, tout en estimant que l’enjeu consiste désormais à les traduire en engagements mesurables dans le cadre du PGO.

L’expert international Gustavo Pérez Ara a présenté les standards du partenariat et insisté sur ses trois principaux piliers : la participation citoyenne, la transparence et la redevabilité. Il a considéré que le dialogue existant entre l’administration et la société civile constituait un point d’appui pour la suite du processus.

Présidés par Chabi Kassim Taba, conseiller à la Cour des comptes, les travaux ont permis aux participants d’examiner les modalités d’intégration des principes du gouvernement ouvert dans les pratiques des institutions publiques.

Les recommandations issues de l’atelier, complétées par les résultats des consultations départementales, serviront de base à la rédaction du premier Plan d’action national du Bénin dans le cadre du PGO.