FIFA: Gianni Infantino dément des accusations liées à une ancienne employée de l’UEFA

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fermement rejeté des accusations rapportées par la presse britannique concernant un versement effectué par l’UEFA à une ancienne employée avec laquelle il aurait entretenu une relation. L’instance européenne confirme l’existence d’un paiement, tout en assurant qu’il respectait les règles en vigueur.

Gianni Infantino est une nouvelle fois au centre d’une polémique. Selon le Telegraph, une femme aurait reçu un versement à six chiffres de la part de l’UEFA après une relation présumée avec l’actuel président de la FIFA. L’instance européenne aurait également financé son MBA dans une école de commerce après son départ. Infantino a travaillé à l’UEFA de 2000 à 2016, avant d’être élu à la tête de la FIFA. D’après le quotidien britannique, il aurait également contribué à l’évolution professionnelle de cette employée durant leur relation présumée.

L’UEFA a reconnu qu’un paiement avait été effectué, tout en rejetant toute irrégularité. « Ce paiement était conforme à la réglementation en vigueur à l’époque pour les employés quittant l’entreprise », a expliqué un porte-parole. L’organisation a précisé que ses règles avaient depuis été renforcées.

La FIFA réfute catégoriquement

Par l’intermédiaire d’un porte-parole, la FIFA a assuré qu’Infantino « démentait fermement » les accusations, les qualifiant de « totalement fausses ». L’instance mondiale a également rejeté les affirmations selon lesquelles des responsables de l’UEFA auraient exprimé des inquiétudes au sujet du comportement du dirigeant. « Aucun employé de l’UEFA ni de la FIFA n’a jamais déposé de plainte concernant le comportement de M. Infantino », a déclaré son représentant.

Cette nouvelle polémique intervient alors que le président de la FIFA fait déjà face à des critiques concernant son projet d’ouvrir une partie des activités commerciales de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Le projet avait suscité une vive opposition au sein de la famille du football et certains acteurs avaient même évoqué un possible boycott.