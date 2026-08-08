Bénin : le concours d’accès à plusieurs écoles publiques ouvert pour 2026-2027

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de la Formation technique, lance un concours d’entrée en première année dans plusieurs écoles et instituts des universités publiques du Bénin au titre de l’année académique 2026-2027. Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent obtenu en 2026, avec au moins la mention « Assez bien ».

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le lundi 17 août 2026 à 17 heures précises. Les épreuves écrites sont prévues les 10 et 11 septembre 2026, selon les établissements concernés.

Le recrutement s’adresse aux candidats remplissant également les conditions d’âge et de nationalité fixées par le ministère. Le communiqué ne précise pas, dans les informations disponibles, la liste complète des écoles et instituts concernés ni le détail des critères applicables à chaque formation.

Des mesures spécifiques sont prévues pour les personnes en situation de handicap. Les modalités pratiques de candidature, les pièces à fournir et le calendrier propre à chaque établissement sont détaillés dans le communiqué intégral du ministère.