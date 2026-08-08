Au Bénin, l’opposition critique l’installation du Sénat présidé par Patrice Talon

Le parti Les Démocrates conteste la création du Sénat béninois et l’élection de l’ancien président Patrice Talon à la tête de la nouvelle Chambre haute. Désormais inscrite dans la loi, l’institution est appelée par l’opposition à garantir davantage de pluralisme politique.

Le Sénat béninois a été officiellement installé à Porto-Novo, avec Patrice Talon, ancien chef de l’État, élu à sa présidence. Le parti d’opposition Les Démocrates, qui s’était opposé à la réforme constitutionnelle à l’origine de cette nouvelle institution, a réagi par la voix de Habibou Woroucoubou, ancien député et secrétaire chargé de la mobilisation des ressources du parti au micro de Jean-Luc Aplogan.

« Il a été installé malgré nous », a déclaré le responsable politique, en rappelant que Les Démocrates avaient voté contre la création du Sénat. La réforme a néanmoins été adoptée, l’opposition ne disposant pas d’une majorité suffisante pour l’empêcher.

Habibou Woroucoubou estime désormais que l’institution doit faire la preuve de son utilité. Il appelle notamment le Sénat à contribuer au rétablissement du pluralisme politique dans un paysage institutionnel que son parti juge largement dominé par un seul courant.

Les Démocrates demandent une institution indépendante

« Si cette institution peut encore être objective pour régler les problèmes politiques que nous avons, je crois qu’elle fera œuvre utile », a expliqué l’ancien député. Il souhaite que la Chambre haute joue un rôle dans la représentation des différentes sensibilités politiques, plutôt que de devenir un espace de repositionnement pour d’anciens responsables.

« Nous n’avons qu’une seule chapelle politique à l’Assemblée nationale. Toutes les institutions démocratiques sont monocolores », a-t-il également affirmé, présentant cette analyse comme la principale réserve de son parti à l’égard du Sénat.

La composition de la nouvelle Chambre et ses modalités précises d’intervention dans le fonctionnement institutionnel béninois n’ont pas été détaillées dans les informations disponibles. Pour Les Démocrates, sa légitimité dépendra donc de sa capacité à exercer ses fonctions de manière objective et à garantir la diversité politique prévue par la Constitution.