Real Madrid: José Mourinho impose de nouvelles règles dans le vestiaire

De retour sur le banc du Real Madrid, José Mourinho aurait décidé de renforcer la discipline au sein du groupe madrilène. Selon la presse espagnole, le technicien portugais a instauré plusieurs nouvelles consignes, notamment en matière d’alimentation, de ponctualité et de suivi médical.

José Mourinho entend rapidement imprimer sa méthode au Real Madrid. De retour cet été sur le banc du club merengue pour un deuxième passage, l’entraîneur portugais aurait déjà entrepris de modifier certaines habitudes du vestiaire. D’après les informations rapportées par AS, Mourinho aurait identifié plusieurs comportements qu’il souhaite désormais corriger. Le technicien de 63 ans aurait ainsi instauré quatre nouvelles règles destinées à renforcer la discipline et le professionnalisme au sein de son effectif.

Première mesure : les joueurs ne seraient plus totalement libres de choisir leur alimentation. Mourinho souhaite confier la gestion des repas à un nutritionniste, chargé d’établir les menus selon un programme précis et adapté aux exigences du haut niveau. La ponctualité fait également partie des nouvelles priorités du technicien portugais. Tout joueur arrivant en retard à une séance d’entraînement devra effectuer un travail individuel supplémentaire en salle de musculation.

Un suivi médical sous contrôle du club

Mourinho aurait également renforcé les règles concernant la récupération et la convalescence des joueurs blessés. Désormais, ceux-ci devront effectuer leur rééducation au centre d’entraînement du Real Madrid, sous la supervision du club. L’objectif serait notamment d’éviter que certains joueurs suivent leur propre programme en dehors de la structure madrilène, avec l’intervention de membres du personnel médical extérieur. Avec ces nouvelles directives, José Mourinho affiche déjà sa volonté de reprendre le contrôle du quotidien de son groupe et de réinstaller une discipline stricte au sein du vestiaire madrilène.