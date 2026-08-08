Festival des Masques 2026 : à Porto-Novo, un colloque international consacré aux masques Vodun

Organisé les 25 et 26 juillet 2026 en marge du Festival des Masques, le colloque scientifique international « Masques Vodun : Héritage et Modernité » a réuni à Porto-Novo des chercheurs, universitaires, conservateurs de musées, dignitaires traditionnels et acteurs culturels. Les échanges ont porté sur la préservation, la transmission et la valorisation de ce patrimoine matériel et immatériel.

Accueillie par l’École du Patrimoine Africain (EPA), la rencontre était coordonnée par le professeur Mahougnon Kakpo. Elle a rassemblé 30 intervenants venus du Bénin, du Nigeria, de France et des États-Unis, devant un public de plus de 200 participants.

Pendant deux jours, les communications ont abordé la place des masques et du Vodun dans les sociétés contemporaines. Les participants ont notamment examiné leurs dimensions historique, artistique, culturelle et spirituelle, ainsi que les conditions nécessaires à leur sauvegarde et à leur transmission aux jeunes générations.

Le colloque a également réuni le maire de Porto-Novo, la préfète du département et plusieurs représentants du gouvernement. Étaient présents le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yassine Latoundji, le ministre du Tourisme et du Commerce extérieur, Oushegun Bakary Adjadi, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sèdami Mèdégan Fagla, ainsi que le ministre conseiller Jonas Hantan.

Conservation, restitution et nouvelles technologies

Les travaux ont porté sur plusieurs thématiques, dont les pratiques rituelles associées aux masques Vodun et leurs formes d’expression artistique. Les participants ont aussi discuté de la conservation du patrimoine matériel et immatériel, de la restitution des biens culturels africains et du rôle de la recherche scientifique dans la documentation des traditions.

L’utilisation des nouvelles technologies pour préserver, étudier et promouvoir les patrimoines culturels africains figurait également parmi les sujets examinés. Ces échanges ont mis en relation les approches universitaires, les savoirs traditionnels et les politiques publiques consacrées à la culture.

La participation des membres du gouvernement a été présentée comme un signe de l’intérêt des pouvoirs publics pour la recherche scientifique, la valorisation des savoirs endogènes et le rapprochement entre les institutions culturelles et le monde académique.

Le colloque s’est achevé le dimanche 26 juillet après deux journées de discussions. Les recommandations issues des travaux doivent alimenter la réflexion sur les politiques de sauvegarde et de valorisation du patrimoine Vodun, dans un contexte où le Bénin associe de plus en plus manifestations culturelles, recherche et promotion de son patrimoine à l’international.