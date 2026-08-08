Jorge Messi, le père de Lionel Messi, est décédé à 68 ans

Lionel Messi est en deuil. Son père, Jorge Messi, est décédé à l’âge de 68 ans à Rosario, en Argentine, selon plusieurs médias argentins et espagnols. Figure centrale de la carrière du huituple Ballon d’Or, il avait accompagné son fils tout au long de son ascension vers les sommets du football mondial.

Jorge Messi, père du capitaine de l’Argentine et légende du FC Barcelone Lionel Messi, est décédé à l’âge de 68 ans, selon plusieurs médias argentins et espagnols. D’après les informations rapportées notamment par Infobae, Jorge Messi est mort vendredi soir vers 22 heures, heure locale, dans une clinique de Rosario, sa ville natale, en Argentine. « Jorge Messi, le père de Lionel Andrés Messi, est décédé hier soir à 22 heures dans une clinique de la ville de Rosario, en Argentine », rapporte Infobae, citant des sources proches de la famille.

Cette disparition intervient alors que Lionel Messi avait récemment été submergé par l’émotion lors de la campagne de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026. Le huituple Ballon d’Or avait fondu en larmes après avoir inscrit son premier but face à l’Algérie. À l’issue de la rencontre, l’attaquant argentin avait tenu à préciser que son émotion n’était pas directement liée au football.

La famille Messi avait par ailleurs confirmé que Jorge Messi rencontrait des problèmes de santé et suivait un traitement médical. Elle avait appelé le public et les médias à respecter son intimité. Figure incontournable de l’entourage de Lionel Messi, Jorge Messi a joué un rôle majeur dans la carrière de son fils. Il a notamment participé à la gestion de ses affaires tout au long de son ascension, depuis ses débuts à Rosario jusqu’à son statut de star mondiale du football.