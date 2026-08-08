Bénin : Awaou BACO au contact des PME dans l’Alibori et le Borgou

La ministre béninoise des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Awaou Baco, a effectué les 28 et 29 juillet 2026 une tournée dans les départements de l’Alibori et du Borgou. Cette visite l’a conduite auprès de PME, d’artisans, d’éleveurs, de centres de formation et de jeunes bénéficiaires du programme AZOLI.

La tournée avait pour objectif de prendre contact avec plusieurs structures relevant du ministère et d’évaluer les dispositifs d’accompagnement destinés aux jeunes, aux femmes, aux artisans et aux personnes en situation de handicap.

La première étape s’est déroulée le mardi 28 juillet dans le département de l’Alibori. Après un échange avec le préfet Ahmed Bello Ky-Sama, la ministre s’est rendue à Malanville, où elle a rencontré des responsables de PME, des garagistes et des éleveurs de lapins.

À Nikki, Awaou Baco a également visité le centre de formation professionnelle de l’Artisanat. Elle y a échangé avec les responsables et les apprenants sur les formations proposées et les perspectives d’insertion professionnelle.

La ministre a ensuite tenu une séance de travail à la mairie de Kandi avec des jeunes. Selon le compte rendu de la tournée, les échanges ont porté sur les opportunités proposées par les dispositifs publics en matière de formation, d’emploi et d’entrepreneuriat.

Le programme AZOLI mobilise des jeunes et des personnes handicapées

Le mercredi 29 juillet, la délégation ministérielle a poursuivi son déplacement dans le Borgou, après une visite de courtoisie au préfet Abdoul Chakour Assouma Naro.

À l’Hôtel Amaldi Prestige, la ministre a rencontré une cinquantaine de jeunes originaires des quatre départements du Nord et bénéficiaires du programme AZOLI. Ces participants étaient alors en stage d’apprentissage. Les discussions ont porté sur le déroulement de leur formation et sur les possibilités d’insertion à l’issue du dispositif.

Un autre volet du programme concerne 46 personnes en situation de handicap formées aux métiers de la cordonnerie et de la maroquinerie. Cette composante vise à renforcer leur accès aux compétences professionnelles et à l’autonomie économique.

La tournée s’est également arrêtée au sein de la PME ASAFMA, spécialisée dans la soudure, l’ajustage et la fabrication de machines destinées au secteur agroalimentaire. L’entreprise bénéficie de l’accompagnement de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises, du Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat au Bénin et de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin.

Les plateformes numériques présentées comme des points d’accès aux dispositifs publics

La délégation a enfin visité Delika’s Tissage, une entreprise artisanale active dans le tissage de pagnes traditionnels, la fabrication de bandes tissées et la confection d’articles personnalisés. La promotrice y développe des produits inspirés du savoir-faire textile local.

À chaque étape, la ministre a invité les jeunes, les artisans et les promoteurs de PME à utiliser les plateformes numériques SICA, accessible à l’adresse www.sica.anpe.bj, et e-PME. Ces outils sont destinés à faciliter l’accès aux informations relatives à l’accompagnement, au financement, à la formalisation des entreprises et à l’insertion professionnelle.

Awaou Baco a également appelé les porteurs de projets à faire preuve de persévérance dans leurs activités. Le gouvernement entend, selon le compte rendu de la tournée, poursuivre les réformes et les investissements en faveur de l’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.