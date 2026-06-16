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France 3-1 Sénégal : Mbappe s’offre un doublé pour la France

Kylian Mbappé marque à la 90+6e minute pour la France face au Sénégal et porte le score à 3-1. Le but intervient alors que les Bleus menaient 2-1, et il donne à la France un avantage plus net dans les dernières secondes de ce match de Coupe du monde 2026.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match France VS Sénégal, le 16/06/2026 20:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce but correspond au break pour la France, désormais avec deux buts d’écart au tableau d’affichage. Pour le Sénégal, le scénario devient beaucoup plus difficile à renverser après ce passage de 2-1 à 3-1. Mbappé signe aussi son deuxième but de la rencontre, un élément confirmé qui pèse directement sur l’évolution du score.

La rencontre oppose la France au Sénégal dans la Phase de groupes, au sein du Groupe I. Elle se dispute au MetLife Stadium. À ce stade du match, l’information essentielle reste ce but tardif de Mbappé, qui transforme l’avance française en écart de deux buts et fixe le score à 3-1.

France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
16/06/2026 20:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 66'But - K. Mbappe1-0France · Passe : M. Olise
  2. 75'Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye)Sénégal, 75e
  3. 76'Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra)Sénégal, 76e
  4. 80'Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola)France, 80e
  5. 82'But - B. Barcola2-0France · Passe : A. Rabiot
  6. 83'Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye)Sénégal, 83e
  7. 83'Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng)Sénégal, 83e
  8. 87'Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki)France, 87e
  9. 88'Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss)Sénégal, 88e
  10. 90+5'But - I. Mbaye2-1Sénégal · Passe : I. Ndiaye
  11. 90+6'But - K. Mbappe3-1France
Calendrier Groupe I
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Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
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Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
France11003123
Irak00000000
Norvège00000000
Sénégal100113-20
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