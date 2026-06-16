France 2-1 Sénégal : Mbaye réduit l’écart pour le Sénégal

Ibrahim Mbaye a marqué à la 90+5e minute pour le Sénégal face à la France, ramenant le tableau d’affichage à 2-1. Avant cette réduction de l’écart, la France menait 2-0. Le but sénégalais intervient donc très tard dans la rencontre, sans faire basculer l’avantage au score.

Avec cette réalisation, le Sénégal revient à une longueur et modifie la lecture immédiate de la fin de match. La France reste devant, mais l’écart n’est plus que d’un but après ce passage de 2-0 à 2-1. Le scénario confirmé est celui d’un but qui réduit l’écart, sans autre élément fourni sur une supériorité ou une infériorité numérique.

Ce fait de jeu s’inscrit dans le match de Phase de groupes du Groupe I entre la France et le Sénégal, disputé au MetLife Stadium. À la 90+5e minute, Mbaye ajoute un élément important au score final en cours, dans une rencontre où seules les données confirmées indiquent le passage de 2-0 à 2-1.

Contexte du but Événement publié à la 90e minute. Score au moment de l’événement : 2-1. Score final : France 3-1 Sénégal.

France Termine 3-1 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Fil du match 66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1

Calendrier Groupe I Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match France - Sénégal Fiche match France - Sénégal France 3-1 3-1 Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 19 Theo Hernández Défenseur 8 Aurélien Tchouaméni Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 11 Michael Olise Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 20 Désiré Doué Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

26 Maxence Lacroix

21 Lucas Hernández

3 Lucas Digne

15 Ibrahima Konaté

2 Malo Gusto

6 Manu Koné

13 N'Golo Kanté

24 Rayan Cherki

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

22 Jean-Philippe Mateta

12 Bradley Barcola Sénégal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Milieu 8 Lamine Camara Milieu 10 Sadio Mané Milieu 11 Nicolas Jackson Attaquant Remplaçants 15 1 Yehvann Diouf

23 Mory Diaw

14 Ismail Jakobs

24 Antoine Mendy

2 Mamadou Sarr

4 Abdoulaye Seck

17 Pape Matar Sarr

6 Pathé Ismaël Ciss

13 Iliman Ndiaye

21 Habib Diarra

22 Bara Sapoko Ndiaye

12 Cherif Ndiaye

7 Assane Diao

20 Ibrahim Mbaye

9 Ahmadou Bamba Dieng Les chiffres du match Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2

: France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6

: France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46%

: France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4

: France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9

: France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476

: France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86%

: France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44 Joueurs clés Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)

(France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s)

(France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s)

(Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8

(France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s)

(France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France Termine 3-1 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Avant-matchCompositions Voir la fiche du match Irak - Norvège Fiche match Irak - Norvège Irak 23:00 A venir Norvège Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Irak A venir 23:00 Gillette Stadium Norvège Norvège Avant-match Voir la fiche du match France - Irak Fiche match France - Irak France 22:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France A venir 22:00 Lincoln Financial Field Irak Irak Voir la fiche du match Norvège - Sénégal Fiche match Norvège - Sénégal Norvège 01:00 A venir Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 01:00 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Voir la fiche du match Norvège - France Fiche match Norvège - France Norvège 20:00 A venir France Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 20:00 Gillette Stadium France France Voir la fiche du match Sénégal - Irak Fiche match Sénégal - Irak Sénégal 20:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Sénégal A venir 20:00 BMO Field Irak Irak