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Écosse 0-1 Maroc : Saibari lance le Maroc

Ismael Saibari a marqué dès la 2e minute pour le Maroc face à l’Écosse, ouvrant le score et portant le tableau d’affichage à 0-1. Servi par Brahim Díaz, le milieu marocain donne très tôt l’avantage à son équipe dans ce match de Coupe du monde 2026. Le score était encore de 0-0 avant ce premier fait majeur de la rencontre.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Écosse VS Maroc, le 19/06/2026 23:00, stade Gillette Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce but place le Maroc en tête et oblige l’Écosse à courir après le score dès les premières minutes. À 0-1, la sélection marocaine dispose d’un avantage précoce, sans qu’aucune autre évolution confirmée du scénario ne vienne changer la lecture du match à ce moment. L’ouverture du score donne donc au Maroc une position favorable, strictement au tableau d’affichage.

La rencontre se joue au Gillette Stadium dans la Phase de groupes, au sein du Groupe C. Ce duel entre l’Écosse et le Maroc prend ainsi une tournure rapide avec ce but inscrit à la 2e minute, élément confirmé le plus marquant du début de match. Le Maroc mène désormais 0-1 face à l’Écosse.

Écosse
1re periode 30' Gillette Stadium
Maroc
19/06/2026 23:00 Groupe C
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'But - I. Saibari0-1Maroc · Passe : B. Diaz
  2. 23'Carton jaune - I. DiopMaroc, 23e
Calendrier Groupe C
Voir le Calendrier Complet
Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
1re periode 30' Gillette Stadium
Maroc
Compositions
Groupe C
Brésil
A venir Lincoln Financial Field
Haïti
Avant-match
Groupe C
Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Écosse11001013
Brésil10101101
Maroc10101101
Haïti100101-10
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