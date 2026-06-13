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Brésil 1-1 Maroc : Vinícius Júnior égalise pour le Brésil

Vinícius Júnior marque à la 32e minute pour le Brésil et ramène son équipe à 1-1 face au Maroc. Menés 0-1, les Brésiliens reviennent dans cette rencontre de la phase de groupes, dans le groupe C.

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Illustration editoriale generee par IA.