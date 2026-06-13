Brésil 1-1 Maroc : Vinícius Júnior égalise pour le Brésil

Le but est inscrit sur une passe de Bruno Guimarães. Au MetLife Stadium, le Brésil efface donc son retard et remet le match à égalité contre le Maroc.
Brésil
Mi-temps
MetLife Stadium
Maroc
13/06/2026 23:00
·
Groupe C
Fil du match
- 21'But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e)
- 32'But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e)
- 37'Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e)
- 43'Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e)
Fil du match
- 21'But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e)
- 32'But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e)
- 37'Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e)
- 43'Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e)
Compositions
Titulaires11
-
1
Alisson
Gardien
-
24
Roger Ibañez
Défenseur
-
4
Marquinhos
Défenseur
-
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
-
16
Douglas Santos
Défenseur
-
5
Casemiro
Milieu
-
8
Bruno Guimarães
Milieu
-
20
Lucas Paquetá
Milieu
-
11
Raphinha
Milieu
-
7
Vinícius Júnior
Milieu
-
25
Igor Thiago
Attaquant
Remplaçants14
-
23
Ederson
-
12
Weverton
-
6
Alex Sandro
-
13
Danilo
-
14
Bremer
-
15
Léo Pereira
-
18
Danilo Santos
-
17
Fabinho
-
21
Luiz Henrique
-
26
Rayan
-
2
Éderson
-
19
Endrick
-
9
Matheus Cunha
-
22
Gabriel Martinelli
Titulaires11
-
1
Bono
Gardien
-
2
Achraf Hakimi
Défenseur
-
14
Issa Diop
Défenseur
-
18
Chadi Riad
Défenseur
-
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
-
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
-
24
Neil El Aynaoui
Milieu
-
10
Brahim Díaz
Milieu
-
8
Azzedine Ounahi
Milieu
-
23
Bilal El Khannouss
Milieu
-
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants15
-
12
Munir El Kajoui
-
22
Ahmed Reda Tagnaouti
-
26
Anass Salah-Eddine
-
5
Marwane Saadane
-
25
Redouane Halhal
-
13
Zakaria El Ouahdi
-
19
Youssef Belammari
-
7
Chemsdine Talbi
-
17
Amine Sbai
-
16
Gessime Yassine
-
15
Samir El Mourabet
-
4
Sofyan Amrabat
-
20
Ayoub El Kaabi
-
9
Soufiane Rahimi
-
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Brésil 2 / Maroc 2
- Tirs : Brésil 6 / Maroc 12
- Possession : Brésil 54% / Maroc 46%
- Corners : Brésil 2 / Maroc 0
- Fautes : Brésil 7 / Maroc 8
- Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0
- Passes : Brésil 252 / Maroc 212
- Precision des passes : Brésil 87% / Maroc 87%
- xG : Brésil 0.85 / Maroc 1.22
Joueurs clés
- Vinícius Júnior (Brésil) : note 7.9, 1 but(s)
- Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)
- Brahim Díaz (Maroc) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Bruno Guimarães (Brésil) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2
- Casemiro (Brésil) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s)
- Marquinhos (Brésil) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
- 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies)
Groupe C
Brésil
Mi-temps
MetLife Stadium
Maroc
Fil du match
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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Groupe C
Haïti
A venir
Gillette Stadium
Écosse
Fil du match
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Compositions
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Écosse
A venir
Gillette Stadium
Maroc
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Brésil
A venir
Lincoln Financial Field
Haïti
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Groupe C
Écosse
A venir
Hard Rock Stadium
Brésil
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Groupe C
Maroc
A venir
Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Brésil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Haïti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Écosse
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Commentaires