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Brésil 1-1 Maroc : Vinícius Júnior égalise pour le Brésil

Vinícius Júnior marque à la 32e minute pour le Brésil et ramène son équipe à 1-1 face au Maroc. Menés 0-1, les Brésiliens reviennent dans cette rencontre de la phase de groupes, dans le groupe C.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Brésil VS Maroc, le 13/06/2026 23:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Le but est inscrit sur une passe de Bruno Guimarães. Au MetLife Stadium, le Brésil efface donc son retard et remet le match à égalité contre le Maroc.

Brésil
Mi-temps MetLife Stadium
Maroc
13/06/2026 23:00 Groupe C
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 21'But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e)
  2. 32'But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e)
  3. 37'Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e)
  4. 43'Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e)
Calendrier Groupe C
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Brésil
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Maroc
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EquipeJGNPBPBCDiffPts
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Maroc00000000
Haïti00000000
Écosse00000000
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