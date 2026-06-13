Brésil 0-1 Maroc : Saibari lance le Maroc

Le but marocain est venu sur une passe de
Brahim Díaz, faisant passer le score de 0-0 à 0-1. Le Brésil se retrouve mené dans cette rencontre de phase de groupes, tandis que le Maroc prend l’avantage au tableau d’affichage.
Brésil
Mi-temps
1-1
MetLife Stadium Maroc
13/06/2026 23:00
·
Groupe C
Fil du match
21' But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e) 32' But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e) 37' Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e) 43' Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e)
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Fil du match
21' But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e) 32' But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e) 37' Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e) 43' Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e)
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
24
Roger Ibañez
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
5
Casemiro
Milieu
8
Bruno Guimarães
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
11
Raphinha
Milieu
7
Vinícius Júnior
Milieu
25
Igor Thiago
Attaquant
Remplaçants 14
23
Ederson
12
Weverton
6
Alex Sandro
13
Danilo
14
Bremer
15
Léo Pereira
18
Danilo Santos
17
Fabinho
21
Luiz Henrique
26
Rayan
2
Éderson
19
Endrick
9
Matheus Cunha
22
Gabriel Martinelli
Titulaires 11
1
Bono
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
13
Zakaria El Ouahdi
19
Youssef Belammari
7
Chemsdine Talbi
17
Amine Sbai
16
Gessime Yassine
15
Samir El Mourabet
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 2 / Maroc 2 Tirs : Brésil 6 / Maroc 12 Possession : Brésil 54% / Maroc 46% Corners : Brésil 2 / Maroc 0 Fautes : Brésil 7 / Maroc 8 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 252 / Maroc 212 Precision des passes : Brésil 87% / Maroc 87% xG : Brésil 0.85 / Maroc 1.22
Joueurs clés
Vinícius Júnior (Brésil) : note 7.9, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2 Casemiro (Brésil) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies)
13/06
Groupe C
Brésil
Mi-temps
1-1
MetLife Stadium Maroc
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14/06
Groupe C
Haïti
A venir
02:00
Gillette Stadium Écosse
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19/06
Groupe C
Écosse
A venir
23:00
Gillette Stadium Maroc
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20/06
Groupe C
Brésil
A venir
01:30
Lincoln Financial Field Haïti
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24/06
Groupe C
Écosse
A venir
23:00
Hard Rock Stadium Brésil
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24/06
Groupe C
Maroc
A venir
23:00
Mercedes-Benz Stadium Haïti
Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Brésil 0 0 0 0 0 0 0 0 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 Haïti 0 0 0 0 0 0 0 0 Écosse 0 0 0 0 0 0 0 0
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