Accueil Football Brésil 0-1 Maroc : Saibari lance le Maroc

Brésil 0-1 Maroc : Saibari lance le Maroc

Ismael Saibari a ouvert le score à la 21e minute pour le Maroc, qui mène désormais 0-1 face au Brésil dans ce match du Groupe C de la Coupe du monde 2026.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

Illustration editoriale generee par IA.