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Brésil 0-1 Maroc : Saibari lance le Maroc

Ismael Saibari a ouvert le score à la 21e minute pour le Maroc, qui mène désormais 0-1 face au Brésil dans ce match du Groupe C de la Coupe du monde 2026.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Brésil VS Maroc, le 13/06/2026 23:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Le but marocain est venu sur une passe de Brahim Díaz, faisant passer le score de 0-0 à 0-1. Le Brésil se retrouve mené dans cette rencontre de phase de groupes, tandis que le Maroc prend l’avantage au tableau d’affichage.

Brésil
Mi-temps MetLife Stadium
Maroc
13/06/2026 23:00 Groupe C
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 21'But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e)
  2. 32'But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e)
  3. 37'Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e)
  4. 43'Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e)
Calendrier Groupe C
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Brésil
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EquipeJGNPBPBCDiffPts
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Maroc00000000
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Écosse00000000
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