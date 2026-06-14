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Australie 2-0 Turquie : Metcalfe fait le break pour l’Australie

Connor Metcalfe marque à la 75e minute pour l’Australie face à la Turquie et porte le score à 2-0. Déjà devant 1-0, la sélection australienne inscrit le but du break dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. Le but n’est pas signalé comme un penalty et ne correspond pas à un but contre son camp.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Australie VS Turquie, le 14/06/2026 05:00, stade BC Place
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce deuxième but d’écart donne immédiatement une marge plus nette à l’Australie au tableau d’affichage. À 2-0, la Turquie se retrouve avec un retard plus lourd à combler dans le dernier quart d’heure du temps réglementaire. Le scénario confirmé est désormais celui d’une équipe australienne qui a creusé l’écart après avoir conservé son avantage initial.

Cette réalisation de Connor Metcalfe intervient dans un match de la phase de groupes, au sein du Groupe D, disputé au BC Place. Elle pèse donc dans le cours immédiat d’une affiche entre l’Australie et la Turquie, avec un score désormais fixé à 2-0 après la 75e minute selon les faits confirmés.

Australie
Termine BC Place
Turquie
14/06/2026 05:00 Groupe D
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 27'But - N. Irankunda (passe P. Okon-Engstler) (Australie, 27e)
  2. 46'Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) (Turquie, 46e)
  3. 61'Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) (Australie, 61e)
  4. 62'Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) (Turquie, 62e)
  5. 74'Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) (Australie, 74e)
  6. 74'Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) (Australie, 74e)
  7. 75'But - C. Metcalfe (Australie, 75e)
  8. 81'Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) (Turquie, 81e)
  9. 81'Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) (Turquie, 81e)
  10. 84'Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) (Australie, 84e)
  11. 84'Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) (Australie, 84e)
  12. 85'Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) (Turquie, 85e)
  13. 86'Carton jaune - Y. Akgun (Turquie, 86e)
Calendrier Groupe D
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Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
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Australie
Termine BC Place
Turquie
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États-Unis
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Australie
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Turquie
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Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
EquipeJGNPBPBCDiffPts
États-Unis11004133
Australie11002023
Turquie100102-20
Paraguay100114-30
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
06:59 Football : Mondial 2026 : l’Australie bat la Turquie 2-0 grâce à Irankunda et Metcalfe
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