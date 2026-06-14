Australie 1-0 Turquie : Irankunda lance l’Australie

Ce but modifie immédiatement l’équilibre du match. Avec ce 1-0, l’Australie joue désormais avec une avance minimale, tandis que la Turquie se retrouve menée après une entame restée à 0-0 jusqu’à la 27e minute. L’ouverture du score place les Australiens dans une position plus favorable, mais l’écart demeure réduit à un seul but.
Au BC Place, cette rencontre de la Phase de groupes dans le Groupe D voit donc l’Australie prendre la tête au score contre la Turquie grâce à Irankunda. Les faits confirmés portent sur ce but à la 27e minute, la passe de Paul Okon-Engstler et le passage de 0-0 à 1-0 dans ce match.
Australie
1re periode 29'
1-0
BC Place Turquie
14/06/2026 05:00
·
Groupe D
Fil du match
27' But - N. Irankunda (passe P. Okon-Engstler) (Australie, 27e)
Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' But - Damian Bobadilla (États-Unis, 7e) 10' Carton jaune - Juan Caceres (Paraguay, 10e) 31' But - Folarin Balogun (passe Christian Pulisic) (États-Unis, 31e) 45' Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) (Paraguay, 45e) 45' Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) (États-Unis, 45e) 50' But - Folarin Balogun (passe Malik Tillman) (États-Unis, 50e) 52' VAR - Tim Ream (États-Unis, 52e) 53' Carton jaune - Miguel Almirón (Paraguay, 53e) 59' Carton jaune - Tyler Adams (États-Unis, 59e) 62' Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) (Paraguay, 62e) 72' Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) (États-Unis, 72e) 72' Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) (États-Unis, 72e) 73' But - Maurício Magalhães Prado (passe Julio Enciso) (Paraguay, 73e) 79' Carton jaune - Diego Gomez (Paraguay, 79e) 79' Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) (Paraguay, 79e) 79' Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) (Paraguay, 79e) 80' Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) (Paraguay, 80e) 82' Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) (États-Unis, 82e) 88' Carton jaune - Alex Arce (Paraguay, 88e) 93' Carton jaune - Junior Alonso (Paraguay, 93e) 98' But - Giovanni Reyna (passe Alex Freeman) (États-Unis, 98e)
Compositions
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
5
Antonee Robinson
Défenseur
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
2
Sergiño Dest
Milieu
8
Weston McKennie
Milieu
10
Christian Pulišić
Milieu
20
Folarin Balogun
Attaquant
Remplaçants 15
14
Sebastian Berhalter
1
Matt Turner
25
Chris Brady
6
Auston Trusty
12
Miles Robinson
22
Mark McKenzie
23
Joe Scally
18
Maximilian Arfsten
7
Giovanni Reyna
15
Cristian Roldán
11
Brenden Aaronson
21
Tim Weah
26
Alex Zendejas
9
Ricardo Pepi
19
Haji Wright
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
8
Diego Gómez
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
16
Damián Bobadilla
Milieu
10
Miguel Almirón
Milieu
9
Antonio Sanabria
Attaquant
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
11
Mauricio
18
Alex Arce
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
5
Fabián Balbuena
26
Alexandro Maidana
2
Gustavo Velázquez
13
José Canale
20
Braian Ojeda
17
Alejandro Romero
24
Gustavo Caballero
23
Matías Galarza
21
Gabriel Ávalos
25
Isidro Pitta
7
Ramón Sosa
Les chiffres du match
Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0
Joueurs clés
F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies) 28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies) 12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America)
13/06
Groupe D
États-Unis
Termine
4-1
SoFi Stadium Paraguay
Voir la fiche du match Australie - Turquie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
18
Patrick Beach
Gardien
4
Jacob Italiano
Défenseur
3
Alessandro Circati
Défenseur
19
Harry Souttar
Défenseur
21
Cameron Burgess
Défenseur
5
Jordan Bos
Défenseur
8
Connor Metcalfe
Milieu
13
Aiden O'Neill
Milieu
24
Paul Okon-Engstler
Milieu
17
Nestory Irankunda
Milieu
9
Mohamed Touré
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mathew Ryan
12
Paul Izzo
2
Miloš Degenek
6
Jason Geria
16
Aziz Behich
25
Lucas Herrington
15
Kai Trewin
14
Cameron Devlin
22
Jackson Irvine
7
Mathew Leckie
10
Ajdin Hrustić
11
Awer Mabil
20
Cristian Volpato
23
Nishan Velupillay
26
Tete Yengi
Titulaires 11
23
Uğurcan Çakır
Gardien
2
Zeki Çelik
Défenseur
3
Merih Demiral
Défenseur
14
Abdülkerim Bardakcı
Défenseur
20
Ferdi Kadıoğlu
Défenseur
16
İsmail Yüksek
Milieu
10
Hakan Çalhanoğlu
Milieu
8
Arda Güler
Milieu
6
Orkun Kökçü
Milieu
21
Barış Alper Yılmaz
Milieu
7
Kerem Aktürkoğlu
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mert Günok
12
Altay Bayındır
4
Çağlar Söyüncü
13
Eren Elmalı
15
Ozan Kabak
18
Mert Müldür
25
Samet Akaydın
22
Kaan Ayhan
5
Salih Özcan
17
İrfan Can Kahveci
19
Yunus Akgün
24
Oğuz Aydın
26
Can Uzun
9
Deniz Gül
11
Kenan Yıldız
Les chiffres du match
Tirs cadres : Australie 0 / Turquie 0 Tirs : Australie 0 / Turquie 3 Possession : Australie 27% / Turquie 73% Corners : Australie 1 / Turquie 2 Fautes : Australie 1 / Turquie 0 Passes : Australie 40 / Turquie 121 Precision des passes : Australie 83% / Turquie 93% xG : Australie 0.00 / Turquie 0.11
Joueurs clés
Abdülkerim Bardakcı (Turquie) : note 6.9 İsmail Yüksek (Turquie) : note 6.9 Patrick Beach (Australie) : note 6.7 Connor Metcalfe (Australie) : note 6.7 Paul Okon-Engstler (Australie) : note 6.7 Merih Demiral (Turquie) : note 6.7 Arda Güler (Turquie) : note 6.7 Orkun Kökçü (Turquie) : note 6.7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
14/06
Groupe D
Australie
1re periode 29'
1-0
BC Place Turquie
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
19/06
Groupe D
États-Unis
A venir
20:00
Lumen Field Australie
Voir la fiche du match Turquie - Paraguay
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
20/06
Groupe D
Turquie
A venir
04:00
Levi's Stadium Paraguay
Voir la fiche du match Turquie - États-Unis
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe D
Turquie
A venir
03:00
SoFi Stadium États-Unis
Voir la fiche du match Paraguay - Australie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe D
Paraguay
A venir
03:00
Levi's Stadium Australie
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts États-Unis 1 1 0 0 4 1 3 3 Australie 0 0 0 0 0 0 0 0 Turquie 0 0 0 0 0 0 0 0 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0
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