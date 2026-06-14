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Australie 1-0 Turquie : Irankunda lance l’Australie

Nestory Irankunda a marqué à la 27e minute pour l’Australie, qui prend l’avantage face à la Turquie et fait passer le score de 0-0 à 1-0. Le but, inscrit sur une passe de Paul Okon-Engstler, constitue l’ouverture du score dans cette rencontre. L’équipe australienne trouve ainsi la première différence au tableau d’affichage, après un score resté nul jusque-là.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Ce but modifie immédiatement l’équilibre du match. Avec ce 1-0, l’Australie joue désormais avec une avance minimale, tandis que la Turquie se retrouve menée après une entame restée à 0-0 jusqu’à la 27e minute. L’ouverture du score place les Australiens dans une position plus favorable, mais l’écart demeure réduit à un seul but.

Au BC Place, cette rencontre de la Phase de groupes dans le Groupe D voit donc l’Australie prendre la tête au score contre la Turquie grâce à Irankunda. Les faits confirmés portent sur ce but à la 27e minute, la passe de Paul Okon-Engstler et le passage de 0-0 à 1-0 dans ce match.

Australie
1re periode 29' BC Place
Turquie
14/06/2026 05:00 Groupe D
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 27'But - N. Irankunda (passe P. Okon-Engstler) (Australie, 27e)
Calendrier Groupe D
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Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
1re periode 29' BC Place
Turquie
Compositions
Groupe D
États-Unis
A venir Lumen Field
Australie
Groupe D
Turquie
A venir Levi's Stadium
Paraguay
Groupe D
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
EquipeJGNPBPBCDiffPts
États-Unis11004133
Australie00000000
Turquie00000000
Paraguay100114-30
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FIL D'ACTU
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